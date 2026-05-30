世足賽分析／A組實力層次分明 高海拔苦戰看好墨、韓攜手出線

A組雖無傳統意義上的「超級強隊」，但四隊特色鮮明，實力層次非常分明。其中，高海拔環境將成為本組最關鍵的「X因子」，占盡天時地利人和的東道主墨西哥與亞洲勁旅南韓，被看好攜手突圍。

身為地主之一、世界排名第15的墨西哥大賽經驗豐富，戰術風格偏向細膩的短傳滲透，並透過兩翼速度齊飛進行中路吊球破門。加上2000公尺以上的高原主場優勢與瘋狂球迷的加持，小組第一出線機率高達7成。不過，陣容年齡偏高、面對高強度逼搶時中場控制力易失控，是墨西哥最大隱憂。墨西哥過去曾連續7屆、長達28年在16強止步，上屆更是未能從小組賽脫穎而出，本屆能否藉主場氣勢打破魔咒挺進8強，將是全球焦點。

Soccer Football - International Friendly - South Korea v Ivory Coast - Stadium MK, Milton Keynes, Britain - March 28, 2026 South Korea's Son Heung-Min Action Images via Reuters/Andrew Boyers 路透通訊社

世界排名第25的「太極虎」南韓隊，團隊身價居本組之冠。南韓擁有孫興慜、李剛仁、金玟哉等頂級旅歐球星，球風已全面「歐洲化」，具備高強度的前場壓迫與快速攻守轉換能力，其充沛體能更是世界聞名。

而南韓的致命傷是過度依賴明星選手，容易導致其他球員在場上顯得綁手綁腳。此外，在用兵較為保守的情況下，團隊在高地氣候下的耐戰能力，將考驗其鋼鐵般的意志，不過仍有很高機率能以分組前2名晉級。

相較之下，世界排名第41的捷克與第60的南非則面臨嚴峻挑戰。捷克雖高人馬大、擅長高空球與身體對抗，但技術細膩度不足且兩翼突破速度較慢，面對高原氣候與墨、韓的技術體能衝擊，恐難以抗衡，出線機率僅4成。而缺乏五大聯賽球星坐鎮的南非，雖具備爆發力，但技術相對粗糙且缺乏大賽經驗，被預估將在本組墊底。

地主墨西哥首戰就是世足開幕戰，第一場對南韓將直接決定分組第一的歸屬。 美聯社

至於本組的焦點賽事，「墨西哥對南韓」將直接決定分組第一的歸屬，墨西哥雖占盡高地優勢，但南韓擁有不服輸的強烈民族精神與鬥志，「這場比賽鹿死誰手還很難說，頂多是一球的差距。」