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邁入37歲哈登急速衰退老化 騎士今夏進退兩難

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
哈登更老更慢防守更可能拖累的騎士，如何變得更好，這是很大問題。 美聯社
哈登更老更慢防守更可能拖累的騎士，如何變得更好，這是很大問題。 美聯社

今天傳出騎士有意在自由球員市場搶自由球員湖人前鋒詹姆斯，拉升爭冠實力。

騎士剛在東區決賽被尼克4：0橫掃，尼克全面壓制騎士，尤其是後場對位，尼克後衛布朗森帶隊、關鍵球、穩定性都更勝騎士兩名明星級後衛米契爾和哈登，尼克中鋒唐斯扛得住禁區攻防，沒有讓騎士「雙塔」莫布里、艾倫取得任何優勢，尼克兩名前鋒阿努諾比、布里吉斯則是讓騎士對位漏洞百出。

騎士今年夏天需要重整陣容，兩個明星後衛沒有壓制力，禁區雙塔少了主宰力，鋒線對位被尼克全面輾壓。

詹姆斯儘管41歲，今年季後賽場均23分、6.3籃板、6.7助攻，投籃命中率4成9，主宰比賽和控制節奏能力仍是精英表現，騎士打算用中鋒艾倫做為交易籌碼，以「先簽後換」方式從湖人交易拿下詹姆斯。

騎士會打算從湖人交易拿下詹姆斯嗎？ 法新社
騎士會打算從湖人交易拿下詹姆斯嗎？ 法新社

艾倫是一名出色防守型中鋒，防守一流，籃板和對抗性強，不吃球權，年2800萬美元，在交易市場非常吃香。

騎士爭冠目標明確，市場戰略清析，詹姆斯可以做為第一持球點，也能做為第二持球點，能組織進攻，也能扮演進攻箭頭和終結者，可以當一號球星，也能當角色球員用。

騎士能提供3500萬美元年薪，在交易市場很有競爭力。

計畫很明確，補強戰略很完美，但現實很殘酷，因為詹姆斯角色、定位、高度太過特別。

詹姆斯現階段打球，一要打得爽，尤其是家人和老詹都喜歡的生活城市，二得有爭冠實力，三要百分百誠意，薪資合約都是次要。光有最大合約和誠意是不夠的，畢竟老詹不同於任何自由球員。

騎士眼前有兩個問題和危機需要解決：

37歲後衛哈登老化與退化，對尼克系列賽看出他完全撐不起騎士後場組織和進攻基本需求 法新社
37歲後衛哈登老化與退化，對尼克系列賽看出他完全撐不起騎士後場組織和進攻基本需求 法新社

第一、37歲後衛哈登老化與退化，哈登對尼克系列賽場均16分、3助攻，投籃命中率3成9，三分命中率1成8，完全撐不起騎士後場組織和進攻基本需求，在攻防上根無法創造對位優勢。

老詹加入或許可以解放哈登角色與表現，畢竟老詹能控球擅組織，創造力十足，但哈登季後賽表現經常「掉鏈子」也是事實，老詹退化和老化可能都沒有哈登嚴重。

如果騎士下一季仍以哈登做為主控和後場軸心，年紀更老的老詹加盟，更老更慢防守更可能拖累的騎士，如何變得更好，這是很大問題。

第二、騎士教練亞特金森的執教能力與用人。

騎士教練亞特金森獲續任，但執教能力與用人仍受考驗。 法國新聞社
騎士教練亞特金森獲續任，但執教能力與用人仍受考驗。 法國新聞社

騎士被尼克橫掃，G1第四節中領先尼克22分打到輸球，從此球運、氣勢一路下挫，最終全面崩盤，亞特金森應變、用人、調整能力都備受質疑。

哈登更老更慢，亞特金森執教表現不如預期，應變又慢，即使從自由市場說服老詹加盟，騎士陣容還是很難完美周全。

騎士自由球員市場搶詹姆斯很合理，計畫也很完美，但哈登老化和騎士角色球員陣容都需要全面升級，騎士打算留下哈登和亞特金森，恐令球隊補強進退兩難。

騎士今夏補強任務艱鉅，哈登老化與退化會成為騎士難以決策的障礙。

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NBA專欄 哈登 詹姆斯 騎士

特約記者李亦伸

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