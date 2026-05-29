中職／打教不下台！兄弟一、二軍打擊教練互換這脈絡可以嗎？

中信兄弟近來陷入打擊疲弱、難得分窘境，2位日籍一軍打擊教練遭點名是主因，因而有球迷在看台上舉「打教下台」牌子，衍生總教練平野惠一的「真正球迷」說，中信兄弟球團再發聲明指控是媒體「去脈絡化」，顯見球團已了解一軍打擊教練存在的問題，唯今或許一、二軍打擊策略教練互換，以挽救中信兄弟目前的頹勢。

上周筆者即明白指出，中信兄弟今年一軍二位日籍教練西田明央與後藤駿太出現與球員間適應與溝通的問題，要把他們的思路充份讓球員理解及運用，需要花很多時間，目前還看不到好的成果，或許上半季結束是一個檢視的時機點。

但上週就有球迷在看台高舉「打教下台」標語，媒體訪問總教練平野惠一看法，平野回應：「如果你是真的熱愛這支球隊，不會有這樣的行動。」由於下標題讓球迷非議，導致平野的言論延燒，讓球團發出千字聲明與說明，直指是「因部分內容遭到去脈絡化之報導，未能完整傳達總教練之本意。」

今年一軍二位日籍教練西田明央(右)與後藤駿太，出現與球員間適應與溝通的問題，目前還看不到好的成果。 聯合報系資料照

聲明中寫著：「平野總教練於受訪時，確實提到『真正熱愛這支球隊的球迷，不會有這樣的行為。』這是總教練當下的原意表達。然而若僅將部分字句聚焦，且去脈絡化，容易讓外界理解為總教練是在批判球迷，或定義『何謂真正的球迷』。」

此外，聲明中提及平野「平時也不斷教育全隊必須珍惜球迷，強調『因為有球迷、才有職棒』。與其將焦點放在少數帶有惡意的言行上，球團應更珍視、也更重視那些不論輸贏，始終相信中信兄弟、持續給予球隊正向支持的真正球迷。」

對於媒體的新聞，球團做出如此嚴肅的澄清，說明是媒體寫法有問題，再去定義何謂「持續給予球隊正向支持的真正球迷」，真讓人看不明白，難道買票高舉「打教下台」建言的球迷，就不是支持中信兄弟的球迷，球迷形形色色，當然表達熱愛、支持球迷的做法當然不一樣。

兄弟本季打擊狀況持續陷低迷，有不滿球迷23日在觀眾席舉起「打教下台」字句。 中央社

但也可以突顯出，中信兄弟已了解到球迷反「一軍打擊」的民情，上半季已到末段，如果打擊狀況再繼續下去，球迷的不滿情緒只會更高張，到頭來就要有人負責，換總教練不易，換一軍打擊教練容易一些，一、二軍打擊互換是一個方法。

中信兄弟二軍戰績一開始也不好，但現在是第3名，團隊全壘打是6隊最高，長打率0.391排第二、打擊率0.269是團隊第3，足見兄弟二軍的打擊表現還不錯，更能呈現Driveline系統所要求的打擊型態。

中信兄弟二軍戰績一開始也不好，但現在是第3名，團隊全壘打是6隊最高，長打率0.391排第二、打擊率0.269是團隊第3。 截圖自畫面

依據中信兄弟所言，目前二軍打擊策略教練歐文揚具備完整的運動科學背景，成長於大聯盟環境，其父親為前大聯盟全明星球員Dmitri Young，叔叔是前大聯盟選秀狀元Delmon Young，2024年仍以選手身分活躍於球場，在指導年輕選手時，能更貼近球員心理與實際需求。

歐文揚2025年初，加入國際知名的 Driveline 棒球科學訓練體系，期間專研生物力學、運動機能學與解剖學，並擅長運用高科技儀器分析揮棒軌跡、擊球初速等關鍵數據，能以選手易於理解的方式，傳達現代打擊機制的核心概念。

如今日籍一軍打擊策略教練成效不彰，倒是可以讓歐文揚上一軍試試，或許能提出一條話路，若一、二軍打擊教練互換結果仍不佳，就是中信兄弟的打擊需要通盤檢視的時候。

目前二軍打擊策略教練歐文揚具備完整的運動科學背景，成長於大聯盟環境，其父親為前大聯盟全明星球員Dmitri Young，叔叔是前大聯盟選秀狀元Delmon Young。 中信兄弟提供

球團因上半季戰績不佳或打擊不好，季中更換打擊教練並不是新鮮事，富邦悍將之前即常有如此調度。

此外，平野惠一近來發生從「丟臉」說到「球迷」的言論，真的需要改一改發言了，否則在戰績不佳時，更容易被球迷炎上，中信兄弟的日語翻譯已經很好很棒了，但若可以更站在「保護」平野及球團的立場去翻譯，或會讓風波更少些，中信兄弟的公關危機也可以更少些。