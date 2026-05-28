碰不得的亞歷山大！哨音之力如何破壞馬刺的防守致勝

西區冠軍第五戰，雷霆拿下關鍵一勝率先聽牌，下一戰馬刺將回到主場迎接「Win r Go Home」的背水一戰。誠如前篇分析文「雷霆傷兵引爆危機？「斑馬狐狸」連線效應 馬刺搶勝還得靠防守」所述，馬刺在第四戰以防守成功逆襲，可第五戰何以會輸？正是因為防守效果不再如此出色，固然雷霆本身亦有精彩變招，但主要在防守層面以及提升準度，真正削減馬刺防守成效，還在球員外因素。一樣來看看此戰的賽後復盤，究竟馬刺為何輸球，雷霆又有何調整？

哨音嚴重影響球賽走向

前面的分析，筆者甚少提到哨音，一方面是覺得並沒有那麼嚴重傾斜，一些肢體小動作其實也都還在正常範圍，只是雷霆終究經驗佔優，不乏老油條，而討到些許優勢。

但第六戰的影響，實在有些超出合理界線，甚至連NBA官網專欄，都特別提及，此戰馬刺確實有立場生氣，主裁判且正是惡名昭彰的托尼兄弟（Tony Brothers）。

托尼兄弟的執法引發不少爭議。 美聯社

最主要爭議在於，第三節末段，馬刺從一度被拉開到20分差，眼看又追回至僅8分，但之後先是馬刺中鋒柯內特（Luke Kornet）的補籃，被雷霆華勒斯（Cason Wallace）妨礙中籃；緊接著一次霍姆葛倫（Chet Holmgren）碰出去的球，卻被吹判是馬刺弄出界外；隨後馬刺主帥強森（Mitch Johnson）試圖挑戰，反被裁判無視，還因為爭辯給了一個技術犯規。強森說：「他們只說沒看到我」，何其荒謬。想想看這幾波優勢都在雷霆方，而最後馬刺仍能以10分差進入第四節，如果沒有這些混亂，順著那波追分勢頭，聖安東尼奧還可以再迫近多少？

這些還只是明顯誤判，加上尺度不一與「小題大作」為雷霆方帶來的優勢，更可以明瞭何以此戰馬刺會陷入苦戰：因為想要打轉換跟拚速度的節奏，屢遭破壞。

上一篇分析文亦有提到，馬刺防守成功後帶來的失誤得分與攻守轉換，是第四戰致勝主因，這兩方面多多益善。

但除了第三節末段的吹判爭議，此戰裁判對亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）倒地的「小題大作」程度，已然超過技術層面，當雙方一方面已經充斥著小動作跟激烈碰撞，另邊廂亞歷山大輕輕倒地就給哨？我一向不喜歡在缺乏證據情況下，過度揣測陰謀論，對我而言因此更像是裁判亂吹，但不可諱言的是，這的確讓兩隊之間的天平，失之傾斜，而讓更擅長此道的雷霆佔據優勢了。

本戰雷霆運動戰出手僅83次，系列賽第二少，僅次於第三戰，但本戰Pace 101.5明顯高於第三戰的98，對手馬刺也有92次出手（作為對照，第三戰雙方分別為80與81次出手），那是差在哪？看亞歷山大多達17次的罰球，便可略窺一二。一定會有讀者說，單看罰球數不夠精準，但有看比賽的都知道，許多攻防對抗時的身體接觸，這位MVP只要往後一倒、往下一滑就響哨。

裁判對亞歷山大倒地的「小題大作」程度，已然超過技術層面，引發不少外界質疑。 路透社

誤判加上過多「小題大作」吹判，凍結了雷霆的運動戰，也等於凍結了更需要以防守反擊求勝馬刺的可能性，這還不算節奏被吹得支離破碎，同樣是對更擅長半場陣地戰、擁有聯盟最強單打武器雷霆的利多，對後衛速度佔優勢馬刺的利空。

所以說「防守不會失常」，「季後賽要靠防守才能致勝」，都只說對了一半，因為裁判更容易影響的正是防守，這一戰可說是最好的體現。

後面無論雙方還有一場或者兩場要打，吹判的陰影將依舊存在，但聯盟方面真的需要趕快處理好尺度問題，卡瑟爾（Stephon Castle）賽後已抱怨雙標，亦傳出疑似溫班亞瑪（Victor Wembanyama）於第四節垃圾時間，要求隊友上場粗暴犯規，倘若這樣的尺度落差依舊存在，後面賽事難保不會有更大場面發生。

哨音之外馬刺仍有許多工作

但除了這些不可控的因素，馬刺仍要正視現實：第五戰雷霆確實做出有效調整，在哨音嚴重發酵之前，雷霆仍掌握大半場優勢。

首當其衝就是雷霆對第四戰「狐狸斑馬」連線的圍堵，寧願把兩側底角防守者的站位再拉近禁區一點，五人基本上都站在油漆區邊緣，只要一有擋拆都是三人伺候，藉此要遏阻馬刺上一場大成功的擋拆。

誤判加上過多「小題大作」吹判，凍結了更需要以防守反擊求勝馬刺的可能性。 法新社

但另一方面，馬刺或溫班亞瑪本人，似乎也已料到對手會有這般變陣，這不難預測，可做法某程度接近自廢武功，溫班亞瑪作為Roller的擋拆頻率主動大減，球隊更聚焦於以外線懲罰對手防線內縮，溫班亞瑪多數進攻時間也因此更像是在高位幫擋與騰出禁區空間的牽制角色。

這讓馬刺整體彷彿重回第三戰被對手雙塔壓制，溫班亞瑪進攻角色消極，缺乏球權的窘境。溫班亞瑪全場僅15次出手追平第三戰系列賽最低，遠離籃框的結果籃板也跟著下滑只有6顆，系列賽得分新低20分，禁區得分新低8分（其他12分全靠罰球），系列賽場均觸球58次此戰僅50次，場均USG%更從27.5暴跌至僅22.9。

簡單說，第五戰他在場上被使用程度大幅下滑，缺乏存在感也是合理。與此同時，犧牲掉他的主攻，卻只換來系列賽新低29.3%三分命中率，全場只41投12中，非底角三分尤其慘烈28投7中，兩頭空的結果就是全場苦苦追趕，最後輸球。

這會是排除哨音，馬刺第六戰自己可以修正的重點：面對中路油漆區宛如猴群堆疊的重重防守，不能主動放棄溫班亞瑪的進攻，即使難以突圍得分，也需要成為主要牽制防守的武器，再來就是能不能像第四戰沒有做好準備，第五戰痛定思痛，透過更快速傳導與更堅決出手，繳出43.8%三分命中率的雷霆般，投出谷底反彈的三分準度，否則奧克拉荷馬自然繼續將油漆區守成鐵桶，以禦超大型巨人溫班亞瑪。

面對進攻端的困境，溫班亞瑪的勢必得更加主動出擊，投注更多心力。 美聯社

雖然威廉斯仍未歸隊，雷霆這場也迅速換下華勒斯，改由二年級生後衛麥肯（Jared McCain）先發，找到第二持球點，加上得益於傳導再次有空檔投射的卡盧索（Alex Caruso）；還有打出堪稱系列賽最強硬一戰，從開場就積極強攻籃框或投射，最終攻下16分11籃板的霍姆葛倫。

馬刺回到主場，球員們能不能也有所振作回應，將決定溫班亞瑪能不能得到足夠幫助，以及球隊能不能將勝負拚進搶七！