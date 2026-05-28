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大谷塞揚級開季卻碰魔王關 釀酒人王牌領銜火球世代來襲

聯合新聞網／ Miguchii
釀酒人的超級火球男米蕭洛斯基殺翻全聯盟，累積11場先發防禦率1.83。 法新社
釀酒人的超級火球男米蕭洛斯基殺翻全聯盟，累積11場先發防禦率1.83。 法新社

大聯盟現代神獸大谷翔平睽違兩個賽季，今年重新在完整球季解鎖二刀流，並在投手丘上取得莫大成功：至今8場先發登板僅有1場不是優質先發，拿下4勝2敗，累積49局投球僅失4分自責分，單場最多失分為兩分，防禦率是令人瞠目結舌的0.73，光是投球就替大谷賺進了高達2.2的WAR值，若非局數差了一些，否則能空降防禦率王，目前防禦率榜上無人為0字頭，由此可見大谷寫下開局宛如神話，有機會繼2022年後，再度獲得塞揚獎選票，挑戰比當年第四名更高名次。

然而，賽季進行兩個多月，國聯塞揚獎競爭者為數眾多超乎想像，甚至可能是近年來最競爭的一屆，大谷翔平放眼首座塞揚獎之路，恐怕比想像中更加嚴峻，衛冕得主史肯斯（Paul Skens）今年依舊穩健，目前已收下6勝，防禦率3.00略失水準，但僅0.81的WHIP值，顯示數據有望持續下修；前年得主「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）持續扮演老妖怪，拿下先發投手中最多的7勝，10場先發防禦率1.89；去年票選第二的費城人王牌桑契斯（Cristopher Sanchez）仍舊來勢洶洶，吃下全聯盟最多的72.1局，飆出86K，防禦率則是國聯最低的1.62，包括一場對海盜時投出的13K完封勝。

紅人2024選秀榜眼伯恩斯上季迅速通關大聯盟，今年馬上蛻變成王牌，11場先發7勝1敗，防禦率1.96。 法新社
紅人2024選秀榜眼伯恩斯上季迅速通關大聯盟，今年馬上蛻變成王牌，11場先發7勝1敗，防禦率1.96。 法新社

上述這些老對手的實力自然無需贅述，不過後起之秀表現更加生猛，紅人2024選秀榜眼伯恩斯（Chase Burns）上季迅速通關大聯盟，今年馬上蛻變成王牌，11場先發7勝1敗，防禦率1.96；釀酒人的超級火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）更是殺翻全聯盟，累積11場先發防禦率1.83，跟剛剛唸過的一排怪物相比，乍看之下沒那麼令人驚艷，不過從內容就能看出為什麼米蕭洛斯基正在虐殺打者，64局內飆出100次三振遙遙領先，是全聯盟首位達三位數投手，被打擊率也是聯盟最低的1成52，進階數據更是可怕，1.88的FIP（投手獨立防禦率）、14.1的K/9值同樣領跑聯盟，已有5場先發單場投出至少10K，上一場對紅雀先發7局投出57顆破百英里火球，單場均速101.1英里，創下投球追蹤系統啟用後新高，本季米蕭洛斯基已經投出快300顆破百英里火球，比全聯盟其他投手加起來還多，極有可能在7月前打破單季紀錄。

事實上，米蕭洛斯基是史上球速最快的賽季中，球速最快的先發投手，在他領銜之下，球迷們正在見證歷年來最誇張的火球世代，本季米蕭洛斯基均速來到99.8英里，比第二名的海盜大物錢德勒（Bubba Chandler）快了1英里，順帶一提，球速榜單上3至6名分別為馬林魚培瑞茲（Eury Perez）、紅人伯恩斯、洛磯杜蘭德（Chase Dollander）、天使尤瑞尼亞（Walbert Urena），這些球員無人超過25歲，也無人此前能在大聯盟達成單季百局投球，卻都在本季穩定先發出賽，直接影響了聯盟均速，而31歲的大谷翔平則以97.7英里排名第7，與洋基少主萊特勒（Cam Schlittler）並列，也是球速排行榜前十名中年紀最大球員，上季國聯塞揚史肯斯的97英里依舊出眾，但在這份榜單上只能排到第14名。

大聯盟成立百年至今，已有超過3600名投手先發至少20場，無人能出米蕭洛斯基其右，生涯有約4成左右直球能達到三位數。 路透通訊社
大聯盟成立百年至今，已有超過3600名投手先發至少20場，無人能出米蕭洛斯基其右，生涯有約4成左右直球能達到三位數。 路透通訊社

近兩個賽季可能是近年來大物投手收成最豐盛的年代，除了上述的米蕭洛斯基、伯恩斯、萊特勒外，藍鳥隊耶薩維奇（Trey Yesavage）、大都會麥克連恩（Nolan McLean）同樣在短暫的職業生涯中早早綻放光彩。

雖然因傷報銷，但全盛期的狄葛隆（Jacob deGrom）在2021年繳出了公認近代最具宰制力的先發投手表現，而米蕭洛斯基的球速更勝，宰制力不言而喻，加上人高手長的他還有著全聯盟最大跨步延伸，使得打者視覺體感會再加速，已開始被列入史上最快、最可怕直球的討論，大聯盟成立百年至今，已有超過3600名投手先發至少20場，無人能出米蕭洛斯基其右，生涯有約4成左右直球能達到三位數，自2008年以來的先發投手中，比例第二高的為紅人隊格林（Hunter Greene）的17%。

或許在這個100英里火球逐漸稀鬆平常的世代，或許我們該把門檻進一步提高檢視，比方說102英里呢？在過去18個賽季包括季後賽追蹤資料中，先發投手只有投出39顆，而米蕭洛斯基光是本季就投出了整整67顆，意味著開季短短兩個月時間，米蕭洛斯基就超越了近20年所有先發投手的總和，本季直球揮空率高達45.2%，是本季所有投手中最高，也暫居歷史之最。

當然，2008年以前的數據無從得知，紀錄中只包含2008年後所有投手投出的1250萬顆球，此前在棒球世界絕大多數的歷史中，數以「億」的球沒有任何可靠的資料庫，只有古早的球探報告、新聞剪報和影片片段，混雜著流言蜚語，塑造成了如都市傳說般的棒壇軼事，但依舊有合理的理由能相信，米蕭洛斯基是史上球速最快的先發投手，因為大聯盟投手球速正一年比一年快，呈現穩定趨勢攀升，而且從不走回頭路。

2010年以前，大聯盟均速約為91英里，但在2020年的現在，已經上升到了94.2英里，沒有任何理由可以認為在這之前的幾十年裡，有人可以達到更高水準，特別是當時球員被三振率遠低於現代，球員透過訓練追求更快球速已經是不可逆趨勢，包括準名人堂級打者楚奧特（Mike Trout）與「法官」賈吉（Aaron Judge）都不只一次在受訪中提出，現代投手球速比當年進聯盟時快上許多，我們確切知道的是，投手現在球速比以往任何一年都快，這幾乎可以肯定，他們的球速也比棒球史上任何時期都要快。

現代投手球速比當年進聯盟時快上許多，我們確切知道的是，投手現在球速比以往任何一年都快，這幾乎可以肯定，他們的球速也比棒球史上任何時期都要快。 美聯社
現代投手球速比當年進聯盟時快上許多，我們確切知道的是，投手現在球速比以往任何一年都快，這幾乎可以肯定，他們的球速也比棒球史上任何時期都要快。 美聯社

當然，棒球技術演化的本質就是在比誰能不在洪流中被淘汰，為了擊敗力大超群的打者，投手努力將球速往上堆疊，每件事都有其代價，投手受足以讓整季報銷的傷勢、開大刀頻率相比過去也直線上升，不過在投打極致對決中，最大獲利者依舊是球迷，以米蕭洛斯基為指標的年輕投手們，正在追求極限的過程中，向球迷送上一場又一場的火球饗宴，這波新生代的火球浪潮，似乎也正揭示下一批塞揚強投正在崛起。

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