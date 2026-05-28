費城人桑契斯指標數據太強成塞揚最大熱門 大谷局數太少是致命傷

前陣子很多球迷以為今年的國聯塞揚獎是大谷翔平與史肯斯(Paul Skenes)之爭，但事實上並非如此。真正的領跑者其實一直都是費城人隊王牌桑契斯(Cristopher Sánchez)，在本文截稿前他已連續37.2局無失分，其2.8fWAR值、3.6bWAR值與1.62防禦率等重要指標數據皆高居國聯第1。對於去年得到塞揚獎第2高票的他來說，今年很有機會往最高的榮譽邁進。

桑契斯目前繳出5勝2敗、72.1局、1.62防禦率、10.7三振率、2.0保送率的絕佳表現。他的無失分紀錄距離傳奇人物亞歷山大(Grover Alexander)所創下的41局隊史紀錄僅差一步之遙，這個紀錄於115年前的1911年所創下，屬於古董級紀錄。而桑契斯近4場先發共投了34局，每場皆投7局以上且無失分，是繼2015年克蕭(Clayton Kershaw)以來再有人達成此紀錄。

和去年相比，桑契斯是名三振能力更佳、控球更好的投手。他的三振率由去年的9.4提升到今年的10.7，全聯盟排名也由第16進步到第6。他的保送率雖與去年持平，但打者在他投進好球帶時出棒的比率由去年的66.4%下滑到62.1%，為全聯盟第4低，顯示他能將球控制在好球帶邊緣。此外他更會搶好球數，第一球是好球的比率由65.6%增加到69.9%，目前排全聯盟第2，這也是他三振率能夠提升的主因。

但桑契斯和去年相比算是再進化嗎？嚴格來講算是持平，理由在於他的被安打率由去年的7.6增加到8.3，連帶WHIP由1.06增加到1.15。他是極端的滾地球投手，今年滾地球比率58.3%位居全聯盟之冠。去年他的伸卡球與變速球都是極品球種，但今年他的伸卡球倒是有些失靈，靠的是再進化的變速球。本季他的這顆變速球相較去年更能同時製造滾地球與揮空，使他總能化險為夷。

去年國聯塞揚得主海盜隊史肯斯，雖球隊戰績提升，但他目前個人防禦表現不如去年。 路透

去年桑契斯在塞揚獎競爭中只是輸在剛好有個比他更強的史肯斯，而今年他在各項重要的指標數據皆居於領先地位，無論傳統的防禦率還是進階的WAR，他都暫居榜首，使他摘下塞揚獎的呼聲越來越高。

至於許多球迷所期待的大谷對決史肯斯，其實暫時還沒發生。尤其史肯斯較大起大落，首場先發僅投0.2局就狂丟5分。他雖然後來回穩，但近兩場比賽又皆只投5局至少失4分，使他因防禦率漲到3.00而暫時退出競爭行列。而大谷的投球表現確實極佳，但問題出在局數實在太少。他雖有鬼神的0.73防禦率，但目前僅投47局，與桑契斯的72.1局已有一段差距。若按照這速度，桑契斯球季結束的局數會來到216局，大谷則只有147局，差距將更加明顯。

塞揚獎固然沒有像防禦率、三振率等排行榜需要達成162局的規定局數，且歷史上也確實有先發投手沒達成規定局數仍拿下賽揚獎的案例，他是1984年小熊隊的薩克里夫(Rick Sutcliffe)，當年他是季中被美聯的印地安人交易到國聯的小熊，在國聯雖僅投150.1局，但因繳出16勝1敗、2.69的成績而拿下該年國聯塞揚獎。但時代早已不同，當年記者投票特別看重勝投數與勝率，現在則以綜合進階數據WAR值做為最主要參考指標。

大谷的投球表現確實極佳，但問題出在局數實在太少，雖有鬼神的0.73防禦率，但目前僅投47局，局數不足未能列入排名。 路透

Fangraphs的fWAR與Baseball-Reference的bWAR看重的能力有些許不同，前者更重視三振能力，後者則給予局數較多優勢。此外大谷投球除了需休息較多天外，他每場先發的用球數也較無法支撐長局數，其每局平均15.41的用球數落後桑契斯的14.56球，若他能進入排名，會排在全聯盟第21位，與桑契斯的第5位也有段差距，如此一來會讓大谷的bWAR值更難以追趕。目前大谷的態勢較傾向於蟬聯MVP，但無法拿下塞揚獎。

此外現在國聯又多米蕭洛斯基(Jacob Misiorowski)這位強力的競爭者。說到米蕭洛斯基這位新一代的火球男也很有趣，去年他生涯僅投5場先發就入選明星賽，然而桑契斯卻無法入選，當時讓許多人替桑契斯打抱不平。

國聯多米蕭洛斯基位新一代的火球男，也是今年國聯塞揚這位強力的競爭者。 美聯社

或許桑契斯一直以來就屬於較被人看輕的角色。很多人可能不知道他其實是光芒隊出身，簽約金僅6萬5000美元。且其實他有打2019年的12強，看歷屆12強多明尼加的陣容就知道他們通常不會派超級大物去打這賽事，桑契斯當時就是這樣的層級，而當時他還在光芒體系，投完12強的兩週後就被交易到費城人隊，光芒則獲得後來入選百大新秀的米德(Curtis Mead)，然而這筆交易已被證明是費城人的搶劫，堪稱近年最成功的交易之一。桑契斯自2023年開始投出王牌級的成績，現在更晉升全聯盟最強投手之一，而米德目前還沒兌現天賦，且已於去年離開光芒，台灣球迷對他的認識可能多來自於今年經典賽的澳洲隊。

儘管距離球季結束還有一段時間，獎項競爭還充滿諸多變數，但桑契斯所展現出的氣勢很難不令人期待他拿下塞揚獎。無論結果如何，這位昔日被看走眼的小球員，今日已成了一位王牌級的大投手。