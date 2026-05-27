中職／悍將調度不像上半季爭冠球隊 為季後賽有更多可用之兵

上半季進行了將近三分之二的賽事，季冠軍的爭奪戰逐漸白熱化。近兩年分別重金挖角重砲及強力外援的味全龍，在五洋投輪番上陣，取得8連勝的成績，總算將勝差拉開，目前取得領先的地位。連續6個半季勝率低於5成的富邦悍將，在日系教練團大改革下，目前暫居第二，仍有機會挑戰首度藍色狂潮。

不過調度上，富邦悍將與味全龍，甚至與各隊都有天壤之別，絲毫感受不出這支球隊上半季有意問鼎獎盃的想法。龍隊與歷史上的大多數球隊一樣，在爭冠階段主力戰將多全力出擊，先發輪值通常降低土投機會，藉由投一休四或升降制度，增加洋投登板場次。但悍將至今，依舊維持著不固定的打線與投手輪值，連范國宸都不一定先發，顯示他們的目標並非短期衝刺，恐怕是為了漫長的球季準備，讓為季後賽準備更多可用之兵。

打線方面，悍將一改過去由「主力中生代壟斷打席」的調度，日系教練團就像企業找來外籍管理層一樣，不再有人情壓力或大牌迷思，只管如何達成目標。因此他們無論前場勝敗，每一場比賽的先發球員及打序，都會有大幅度的調整。他們重視的是數據化及球員狀況，根據近期表現、對戰數據與戰術需求，不斷嘗試不同組合。這樣的調度，雖然可能犧牲短期穩定性，但卻能讓更多球員獲得實戰機會，進而激發內部競爭。

投手輪值的安排，更能看出悍將的持續養成的策略，本土投手陳品宏上半季已有4次先發機會。 聯合報系資料照

其次，除了魔力藍、鈴木駿輔、阿部雄大及李東洺相對固定外，第五號先發位置仍在持續調整。就如同前面提到，一般會在此時降低土投機會，但富邦不斷的嘗試不一樣的人選，是近年最努力培養本土先發的球隊。顯然不急於在上半季拚盡全力，而是透過實戰，找出更多可用之兵，避免本土選項太少，造成兵力不足「一人倒、全隊倒」。

再者，主力輪休的策略也值得注意，富邦並未基於戰力最大化的情況下，讓張育成上場防守，而是為了降低壓力及保護策略，讓他擔任指定打擊。另外，出賽已經將近40場，他們只有5位球員打席破百，突顯出大多數球員都有輪休的機會。這樣的調度，不僅能避免球員在長季賽中消耗過度，也能讓替補球員獲得更多磨練機會。對於一支長期戰力不足的球隊而言，這樣的安排，可以培養更多可用之兵，避免漫長的賽季，增添傷兵或主力狀況不佳而陷入窘境。

整體而言，日籍教練團的加入，看來休息室氛圍更加輕鬆，但仍有嚴謹的紀律，與科學化的訓練方式。而且不再受限於本土人情壓力，而是以球員表現作為唯一標準，讓球員的調度堪稱史上最為大膽。這樣的策略也讓悍將在上半季展現出不同的比賽風貌，打線不再追求單一長打，而是強調上壘與戰術推進；投手調度不再依賴少數主力，而是嘗試更多人選。這些調度，有些比賽讓人著實感受到練兵氛圍，顯得狀況不穩定，非爭冠球隊的樣態，卻能逐步累積更多可用之兵。對於一支長期戰力不足的球隊而言，這樣的「不一樣」正是他們邁向季後賽的必要過程。

富 日籍教練團的加入，看來休息室氛圍更加輕鬆，但仍有嚴謹的紀律，與科學化的訓練方式，圖為總教練後藤光尊。 聯合報系資料照

邦悍將的調度策略，並非放棄上半季，而是選擇以更長遠的眼光來經營球隊。他們透過不固定打線、投手輪值調整與主力輪休，讓更多球員獲得機會，進而增加內部競爭。短期內或許難以與其他球隊的「全力拚冠」相比，但若能在季後賽前找到更多可靠的戰力，悍將將有機會以更完整的陣容挑戰強敵。這是一種「以季後賽為目標」的策略，雖然未拿下門票前都很冒險，但卻可能在季後賽掀起真正的藍色狂潮。