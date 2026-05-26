雷霆傷兵引爆危機？「斑馬狐狸」連線效應 馬刺搶勝還得靠防守

西區冠軍第四戰，兩支球隊繼續展開智鬥對決，第三戰於主場大敗的馬刺，繼續成為得拆招的一方，但這一回他們破的漂亮，締造了系列賽最高的21分大勝，甚至第四節早早就進入垃圾時間，這也是本季雷霆不分季賽與季後賽的得分新低：本季季後賽未低於108分，甚至季賽也從未低於93分，足見這場是何等一場徹底大勝。

如此低分，說明了本戰馬刺是從防守端做起，但其實進攻端也做出了調整，推薦各位球迷觀賞的重點更在於雙方系列賽的攻防變招，都極具邏輯性，真的是喜歡看戰術變化的球迷，相當有福的一輪季後賽。

一樣為各位讀者整理剖析馬刺第四戰反轉局勢的重要改變與變陣脈絡：

防守端捨棄過度夾擊，對綠葉提升防守

馬刺從系列賽開始，就相當聚焦於對王牌亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的夾擊，雷霆在威廉斯（Jalen Williams）歸隊情況下，一度透過雙持球點找到緩和解方，但待威廉斯傷退後，馬刺又回歸針對策略，目的應該是想從發動機開始，直接破壞雷霆團隊的攻勢組織。

但隨著亞歷山大逐漸適應，即使馬刺對他的嚴防與背後那道名為溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的巨大陰影，仍讓他命中率不甚理想，第三戰卻透過他的12次助攻，幫助團隊投出44.7%命中率的三分準星，最終擊潰了馬刺。

這其實也是季後賽歷久不衰的大哉問：究竟是鎖死王牌讓綠葉決定勝負，還是讓王牌大爆發死守綠葉，兩種策略沒有對錯，只有此路不通走另一條，然後讓結果說話。

但馬刺比起任何想選擇策略的球隊，都多了一分底氣：因為他們有溫班亞瑪。

溫班亞瑪進攻端打法更趨多元。 美聯社

這場的馬刺逆襲，正是從防守端開始，他們不再強求對亞歷山大隨時高強度夾擊，除了繼續讓前幾場防守有成的卡瑟爾（Stephon Castle）領銜主防，取夾擊而代之的是，溫班亞瑪必要時直接換防（第三戰開始，他就已經擴大防守圈到更外圍），或者先亦步亦趨守沉退，待原先持球防守者從後方擠過掩護後，看是形成前後夾擊，還是法國人再迅速復位。

這樣的防守策略，大部分時間只需兩人聯防，無須動用其他隊友過度幫忙，在此戰也得到了很好的成果。唯這真的是要建立在「坐擁溫班亞瑪」的基礎上，才能奏效：(1)聯盟中有多少中鋒可以在錯位時單防亞歷山大，(2)聯盟中有多少中鋒，可以在沉退跟防的過程中，還能一次守住對手擋拆組合的兩人？你能想到的人不多，而其中最佳解肯定是那個名字：溫班亞瑪。

當馬刺其他球員不用分心於過度夾擊，雷霆的其他球員就有麻煩了！根據福克斯（De'Aaron Fox）賽後所述，馬刺此戰干擾了對手多達91%的投籃，全場侵略性高強度的防守，影響所及，更讓雷霆連大空檔的投射都失卻信心，Wide Open三分命中率17投3中，Open三分命中率12投3中，當你大部分出手都被防到，而空檔出手又沒能把握，要如何贏球？這就呈現在全場命中率僅33%，三分命中率僅27.3%的手感冰冷上。

這就攸關另一個本場主要的關鍵敗因：攻守轉換。回看比賽內容與數據，其實雷霆對馬刺仍然繳出相當不俗的防守，問題就是自己不進的出手，還有防守端被壓迫出的失誤，兩者如何成為馬刺本戰快速攻守轉換的養分，這種Easy Basketball的失分，更是最終奧克拉荷馬輸球的關鍵，半場守再好，頻頻被對方輕鬆反擊又如何守成？更且這往往是最能讓士氣此長彼消的進攻方式，馬刺個個在反擊中信心爆棚，雷霆則在一次又一次的丟分後，連自己進攻時的士氣都喪落。

本戰馬刺透過失誤與快攻，分別得到25分與18分，雷霆則只有13分與7分，一來一往多輸了23分：沒有這部分的差距，雷霆可剛好逆轉勝呢！

馬刺對亞歷山大的防守避免過度夾擊。 歐新社

進攻端溫班亞瑪持續摸索，打法更趨多元

進攻端平心而論，馬刺仍然受到雷霆相當強烈的箝制，但我們仍可以看到制服組與法國人持續在想方設法，從第一戰大發神威，第二戰雷霆以更多雙塔上場與更激烈身體對抗阻止接球，到第三戰嘗試改由三後衛突破卻遭內縮輪轉與區域聯防壓制，連帶溫班亞瑪系列賽出手新低，最終到了第四場，馬刺再次把主攻權交回給了王牌中鋒。

但這不只是那麼單純把球權丟回去給他而已，溫班亞瑪透過這個系列賽，肉眼可見的持續切換模式與進步。首戰屠殺，第二戰下半場開始更多面框與投射，第三戰更多作掩護輔助，第四戰他的定位再次有所偏調：更積極的作為擋拆Roller。

這自然與福克斯回歸且漸入佳境有關，第四戰兩人的擋拆配合成為主基調，溫班亞瑪更靈活且強勢的進行Roll In走位，這已經不只是單純靠對抗就能處理的錯位麻煩，很明顯打雷霆個臨場措手不及。

除此之外，溫班亞瑪仍保持了其他切換模式：如第三戰般站三分線外，騰出禁區空間當誘餌，讓隊友有切入突破搶分空間；又或者同樣站三分線外或高位，卻突然轉成面框進攻切入模式，加上做為擋拆中掩護者，溫班亞瑪更難以讓人預測，他接下來會用哪一個方式幫助進攻，這也因為溫班亞瑪夠聰明，端視場上對位與對方陣容，再隨機應變即可。

可以這麼說，隨著與雷霆熱戰，奧克拉荷馬也在幫忙他們的頭號大敵，持續飛速進步中。

威廉斯和米契爾的缺席讓雷霆少了重要持球手。 路透

再度逆轉的陣容局勢，雷霆急需傷兵回歸

前面文章，筆者也曾說過，首戰威廉斯回歸，第二戰威廉斯傷退後哈波（Dylan Harper）又傷退，雷霆皆在本來就較深的陣容上，更討了甜頭。但隨著第三戰福克斯與哈波皆回歸，第三戰起雷霆又多傷退了個原先替補表現不俗的米契爾（Ajay Mitchell），風向已然逆轉，系列賽替補得分是被雷霆輾壓的馬刺，第四戰是首次以34分：30分反超，前三戰最亮眼、場均21分的綠葉卡盧索（Alex Caruso），本戰得分掛蛋。

在這輪威廉斯的角色尤其重要，他是馬刺全力圍剿亞歷山大時，卻有機會幫助球隊突圍的二號持球手，同時也是能帶領二陣更快速擴大優勢的發動機，少了他，亞歷山大持續會被地獄等級的防守枷鎖，一道又一道的纏身。

回歸第二戰更進入狀況的福克斯，則為聖城明顯帶來了多方面的利多，首先，第四戰他打了超過30分鐘0失誤，即便是上一戰也就4失誤，前兩戰的卡瑟爾合計20失誤，當馬刺改變防守不斷透過攻守轉換與製造失誤搶分，也要福克斯在這一端守住己隊的失誤（本戰僅12失誤，雷霆17次），才能夠收到一來一往的差距效果。

有了他回到主控，我們也看到與溫班亞瑪更犀利的擋拆配合，以及團隊更流暢的傳導進攻（全場35個進球，其中25次來自助攻），卡瑟爾尤其是最大受益者，當他的上場時間能夠減少，當他上場也不用再那麼蠟燭兩頭燒，這位天才後衛就更能盡力在困鎖亞歷山大的重責大任上，個人單打也只會更犀利與有力，同時在此戰，他還僅有1次失誤。

福克斯帶傷奮戰讓馬刺進攻梳理更流暢，大量避免失誤。 美聯社

雖然照福克斯的說法，他還是帶傷在打球，但有上總比沒上好，第五戰雷霆已確認米契爾將繼續缺席，威廉斯仍處於出賽存疑，有可能復出給主場球迷一個驚喜嗎？

而無論威廉斯會不會回歸，放眼第五戰，雷霆首要仍要擺脫馬刺對綠葉球員們的嚴防，預期可以看到更多的掩護與無球跑動，以尋求擺脫對手，更甚者，是不是該認真考慮更多無球強攻，為前四場場均才3犯的溫班亞瑪，帶來一點多坐點板凳的犯規麻煩？

亞歷山大會選擇直接挑戰錯位的溫班亞瑪，尋求直接粗暴破解馬刺策略嗎？綠葉群又能否於第五戰重新做好心理武裝，適應馬刺升級的防守，有效提升空檔命中率，同時也是最大程度減少對手快意攻守轉換傷害的方式？在這其中，又能否有紀律地減少失誤？防守端，雷霆又會如何解決第四戰苦手的「福克斯+溫班亞瑪」 連線？

第五戰，換我們來看雷霆如何破招吧！