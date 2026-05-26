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聖城過不了雷霆這一關？波波維奇G4罵醒馬刺後已翻轉局勢！

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
馬刺第四戰在主場扳平戰局，系列賽至少要6戰決勝，溫班亞瑪的覺醒是最大關鍵。 法國新聞社
馬刺第四戰在主場扳平戰局，系列賽至少要6戰決勝，溫班亞瑪的覺醒是最大關鍵。 法國新聞社

G3馬刺輸球，被雷霆打得毫無招架之力，馬刺系列賽陷入1:：2落後，馬刺休息室出現意外一幕。

馬刺老教練波波維奇第一時間衝進休息室，這是賽季第一次，髒話連飆不打緊，波波教練講了一些重話，「這不是我們的籃球，這簡直是鬼扯，我們不是這樣打球…。」

馬刺退休老教頭波波維奇還是很有影響力，休息室一番話罵醒了馬刺。 路透通訊社
馬刺退休老教頭波波維奇還是很有影響力，休息室一番話罵醒了馬刺。 路透通訊社

馬刺年輕教練強森、總管萊特、職隊員全都在場，馬刺主場被雷霆重錘之後，馬刺每個人都很沮喪，但波波教練超級憤怒和指出問題，讓馬刺精神和奮戰鬥志重新振作。

G3馬刺籃板輸、禁區輸、拿雷霆板凳暴徒束手無策，守不住雷霆王牌亞歷山大已經很糟，雷霆板凳球員三分球29投14中，三分命中率近五成，板凳四名角色球員得分達二位數，六名板凳球員一共砍進76分，徹底打趴馬刺。

雷霆投籃命中率4成8分，三分命中率4成5，三分命中率38投17中，各方面完勝，終場前2分鐘馬刺撤下全部主力，放棄比賽。

馬刺在第四戰各方面都完勝雷霆，甚至讓雷霆只攻下82分。 歐洲新聞圖片社
馬刺在第四戰各方面都完勝雷霆，甚至讓雷霆只攻下82分。 歐洲新聞圖片社

波波教練除了表達輸球憤怒和指出問題，馬刺沒有人透露太多細節。G3馬被雷霆完全擊潰，雷霆在防守強度、對抗性、心態優勢、三分命中率、核心主力、陣容深度、籃板失誤控制全面完勝馬刺。

如果你也看了G3，「馬刺過不了雷霆這一關」應該不難體會。

G4馬刺打出可能是今年球季馬刺防守最強最緊密，也最有緊迫感的一場比賽，馬刺103：82狠狠回應雷霆，七戰四勝系列賽扳成2：2平手。

但波波教練的憤怒並點出馬刺核心問題「我們不是這樣打球的」，

溫班亞瑪進化很快，G3賽後扛責認為自己沒讓隊友變得更好，G4立刻說到做到。 路透通訊社
溫班亞瑪進化很快，G3賽後扛責認為自己沒讓隊友變得更好，G4立刻說到做到。 路透通訊社

馬刺完封雷霆，亞歷山大被馬刺有效封鎖，15投6中只得19分，G2和G3三分命中率分別高達4成5和4成8的雷霆板登暴徒，全線熄火，三分球27投5中，三分命中率1成8。前三戰場均21分雷霆板凳超級殺手卡魯索1投0中沒有得分，今年季後賽三分最狂的雷霆板凳奇兵麥肯10投1中只得4分，其中三分球5投0中。

馬刺226公分長人溫班亞瑪33分、8籃板、4助攻，帶領隊友打出團隊合作，贏球重新站上系列賽制高點。

馬刺vs.雷霆系列賽最終回到原點，接下來三戰兩勝，每一戰都是決戰，絲毫沒有掉以輕心的藉口。

防守對位和精準戰略執行力，仍是馬刺翻身最重要基石，溫班亞瑪的攻防統治力和克服雷霆滿場推拽拱拉，沈住氣打得更聰明更有效率，凝聚馬刺團隊，展現波波教練想要看到的「馬刺籃球」。

馬刺在G4證明他們可以有效困住亞歷山大，接下來要換雷霆出招了！ 歐洲新聞圖片社
馬刺在G4證明他們可以有效困住亞歷山大，接下來要換雷霆出招了！ 歐洲新聞圖片社

G4馬刺證明他們可以有效困住亞歷山大，能封鎖雷霆板凳暴徒各種得分方式，甚至有效封印雷霆三分火力和驚人得分爆發力。

從「可能過不了雷霆這一關，到「有效封印雷霆內外線進攻」，波波教練G3賽後那頓痛斥和指出問題可能是最大轉折關鍵。但馬刺擁有足夠天賦和防守體系，溫班亞瑪做出最大調整修正，保持超人耐心，迎接各種挑戰和身體對抗，還能在攻防兩端展現統治力帶領隊友，馬刺燃起反撲氣勢，朝西冠挺進。

溫班亞瑪正在證明他是當今NBA最具統治力球員，這齣好戲扣人心弦。

NBA專欄 馬刺 雷霆 NBA季後賽 Victor Wembanyama Shai Gilgeous-Alexander

特約記者李亦伸

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