中職／「打教下台」如台版「生卵事件」 戰績低迷教練應學習王貞治

中信今年戰績不佳，上週4戰皆墨，包括創下中職史上首度在週末龍象3連戰被橫掃的紀錄，目前5連敗，11勝26敗1和，與第5名的樂天有著5.5場，與首位味全更是多達14場的勝差，上半季要脫離墊底的難度很高。

對於中信來說，本季投打兩方表現正常的時間並不多，上週投打又同時不振而導致連敗，首場對樂天雖攻下7分，但讓對手拿下9分，龍象3連戰失14分其實不算太多，不過只打下2分，六日兩場都慘遭完封，低迷的打擊讓象迷忍不住了，在大巨蛋主場高舉「打教下台」，期盼球團能聽到心聲，而中信總教練平野惠一卻以「不是真心愛兄弟 」來回應。

球迷在看台或場外表達對戰績不滿在日職並不罕見，其中包括近日被回顧的生卵(生雞蛋)事件，生卵事件發生在距今30年前，王貞治擔任大榮隊監督的1996年球季，當時大榮(前南海)正處於大型黑暗時期，從1978年後就沒有打進前3名過。

城島健司也是當時生卵事件的大榮鷹隊成員之一。 城島健司也是當時生卵事件的大榮鷹隊成員之一。

球隊戰績在95年王貞治接任監督後仍無改善，第一年球隊最終排第5名；第二年則是從賽季開始就墊底。球迷的憤怒徹底爆發，5月9日在日生球場對上近鐵的賽事，大榮再度慘敗，載著王貞治監督和隊員的大巴被抗議球迷包圍，並向他們投擲生雞蛋，史稱「生卵事件」。

面對圍巴的球迷們，王貞治卻告訴球員：「這才是真正的球迷」、「這才是我們贏球時最開心的球迷」、「我們唯一能做的就是贏球」，不只這事件，王貞治在戰績低迷期受到球迷的怒罵或幾近於辱罵也沒少過，但他以如此正面的態度去自省，生卵事件也成為球隊的轉捩點，大榮在1999年拿下聯盟優勝及日本一殊榮，自此成為常勝軍團。

王貞治以正面心態回應球迷的怒罵，讓大榮(軟銀)成為常勝軍團。 聯合報系資料照

再更近一點的是2、3年前對中日立浪和義監督的抗議事件，立浪在22年接任中日監督，中日從12年球季起，過去10年就只有1次打進聯盟前段班，如今身為球隊代表性OB，三代目中日先生(Mr. Dragon)的立浪上任，球迷期待自然相當高，沒想到立浪帶兵3年，球隊戰績非但沒有提升，還連續3年墊底，期間更發生不少爭議事件。

立浪和義擔任中日監督時曾被球迷舉黑白照抗議。 中日臉書

白米禁止令是最主要的事件，立浪認為攝取過量白米可能會影響表現，決定撤除球團食堂的電飯鍋，並禁止提供白米飯，此令一出引起球員及球迷的反彈，戰績也沒有因此變好；另外京田陽太、阿部壽樹等主力球員的被交易也讓人錯愕，一連串的事件加上戰績差的原罪，看台上陸續出現球迷不滿的標語，甚至還有人高舉立浪的黑白大頭照，立浪在24年季後黯然退任。

平野惠一在面對球迷舉牌反彈時，以「真心愛兄弟」回應。 聯合報系資料照

球迷舉標語表達不滿的動作其實這幾年也出現在中職的場邊，如23年林威助被撤換中信總教練後的還我威助，及去年富邦戰績不佳時的陳金鋒下台等，相信這些球迷都是真心喜愛所支持的球隊，希望球隊能朝更好的方向走，才有勇氣在公開場合以舉牌等方式表達自己的意見，教練及球員也該學習王貞治前監督的心態，將球迷的聲音轉換成向上的力量。