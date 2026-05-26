大聯盟三振換長打的鐘擺過頭了？該如何拯救正在凋零的打擊率

三成打擊率（Batting Average）過往是大聯盟評斷打者是否傑出的門檻，譬如鈴木一朗生涯前十年均破三成，被譽為當代打擊之神。不過，來到今日環境似乎不再依循同一套，甚至說三成打者沒有絕跡，但正在慢慢變成傳說。

最近我在 X 平台看到一則推文，棒球記者葛羅斯（Matthew Gross）指 MLB 打擊率處於崩盤。截至貼文的5月19日止，大聯盟打擊率低於兩成以下的合格打者竟有17人，比打擊率在三成以上的15人 多。這群所謂的盲砲，不是那種偶爾上場代打的板凳球員，很多是球隊天天先發的主力。讓我們把時光倒流到 30 年前（1996 年），當時聯盟打擊率在三成或以上的合格打者為48人。

1996年球季聯盟打擊率墊底的是迪謝茲（Delino DeShields），當時打擊率為2成24，比倒數第二名的球員低9個百分點。想想若把他放 2026年球季，不僅不是墊底，甚至還大幅領先這 17 位每天先發的打者，安穩地坐在聯盟中後段。不容否認地，過去這幾十年打擊率在進階數據被貶低，正被所謂的上壘率（OBP）和長打率（SLG/ISO）邊緣化。球團高層態度，是我不在乎你2成30 還是 2成80，只要上場能選到保送、轟出全壘打，就是一位有效率的打者，只是這座鐘擺顯然已往另一個極端擺盪過頭。

據數據統計，過去25年大聯盟的投手平均球速飆升近 5 英里，打者每天得面對動輒98英里以上的火球，以及高轉速竄進來的橫掃球，圖釀酒人米蕭洛斯基，飆出今年最快球迷103.6英里。 美聯社

據數據統計，過去25年大聯盟的投手平均球速飆升近 5 英里，打者每天得面對動輒98英里以上的火球，以及高轉速竄進來的橫掃球。兩好球後為製造長打，打者能做的就是全力揮棒，這導致近年揮空率（Whiff%）與三振率（K%）狂飆。打者們揮棒的角度，也不斷追求仰角（Launch Angle），這種「要不出牆、要不被三振，否則就是內野高飛球」的思維，讓昔日的安打、跑壘、戰術破解消失殆盡。

過去20幾年來，多位專業人士提醒球賽正在改變，三成打擊率變成稀有動物，幾位棒球作家包括Ian Crouch、 Bradford Doolittle 、Barry Svrluga 等，都曾撰文提及此事，點出追逐三成打擊率的球員正在凋零，主要是進攻環境改變。如我們把2026年的聯盟攻擊數據拉出來，放在更長的時間軸看，打擊率、上壘率與長打率都不再指向這是輕鬆打擊的世界，多數球隊團隊打擊率落在 2成20 到2成60 範圍，生態偏向「少量高價值擊球」而不是大量的安打 。

這環境很傷那些純粹高打擊率的球員，因為他們不能只是自己上壘包，得在大量高品質投球、嚴密佈陣與高三振風險下，以極高的打擊成功率建功。換句話說，今天要成為厲害的打者不是單純自己好打，而是處於整個聯盟「讓你敲不出安打」的情境下，你還得穩定產出 ，這也是為何不到兩成的打擊率，依舊在打線擁有位置，因為打不好並非某個人問題，是所有人都一樣。

造成打擊率下滑有諸多因素，現階段聯盟對打者評斷的偏好也不再糾結於這數字，而是要求高上壘率、更好的擊球品質與長打，導致打者不介意被三振而全力揮棒，圖為費城人隊史瓦柏也是經常吞K打者 。 美聯社

打擊率下滑是種種因素的疊加，不是某一原因造成。投的確把均速、變化球品質與出手角度優化到無懈可擊，牛棚分工把每一局切割成短兵相接的高強度對決。對打者來說，你面對不是一個逼近百球逐漸疲勞的投手，而是輪番上陣、全力輸出的投球部隊 。 另一方面，守備革命也沒因2023年禁止極端的佈陣戛然而止。站位限制削掉誇張的形式，不是守備數據化。這讓各隊仍用大量資料調整站位、啟動時機與傳球路徑，球員的運動能力、反應也比十年前更成熟，結果是過去勉強變「德州安打」的球，現變成二壘手、游擊手或外野手的接殺 。

球員被教練鼓勵追求整體產出，保送率、更好的擊球品質、更多的長打，以及更能在 wRC+ 提升價值的打擊輪廓 ，這讓打者接受以三振換長打，今天你看到一名 2成55 的打者，未必比 2000 年的三成打者差，因為保送、長打與整體進攻價值可能遠高於前者。這也是阿拉斯（Luis Arraez） 罕見的價值，他非全方位最強打者，具備把球打進場內並轉成安打的能力。當整個聯盟為揮空、強擊球與長打優化時，阿拉斯選擇反潮流，提醒大家棒球這運動曾經有多重視擊球（Contact）本身 。

棒球數據統計網站FanGraphs 的預測與排行榜顯示，聯盟中高於平均的球員仍然夠多，所以問題不在於優秀球員失蹤，而是「優秀」的差距被壓縮，衡量的方式也改變 。 當每個人都更強、更快時，早期頂尖與平庸的落差就縮小，這不是大聯盟沒有球星，而是把球星的定義改寫，你不必是聯盟打擊率的榜首，而是整體創造分數能力最高的那一人 。今日的棒球，打擊率不再是你該期待的基準，得理解它的尺度變形，這運動從來不是靜止的，打擊率只是其中一個最容易被記住的指標，當全聯盟朝效率、速度、球質與風險最佳化移動時，打擊率不代表同一件事，它不再是偉大代名詞，而是在一個比以往更難的環境中，仍能穩定替球隊得分的技能 。

要看老派的安打王，阿拉斯正是典型例子，他非全方位最強打者，但具備把球打進場內並轉成安打的稀有能力。 路透

對此，媒體與網民近來亦再討論，該用何種藥方來提升打擊率。方案A是限制每場比賽的投手數（降低至 11-12 人），主要是投手軍團可毫無顧忌地「全開火球 」換人，如限制每場比賽的投手數，先發被迫拉長局數，在體力下滑、球速降低時，打擊率自然會校準回升。

方案 B是實施「黃金交叉獎勵」或擴大壞球帶，目前 ABS 挑戰系統讓「好球帶」變得一絲不苟。如進一步微調 ABS 機制，將好球帶「頂部」略微調低，或是對兩好球後的擦棒球、給予更多有利判決，將迫使打者放棄長打、縮短揮棒路徑去碰球。

方案C是把投手丘往後移1或2英呎，此為最終極的物理手段。給予打者多幾毫秒的反應時間，廢掉投手不講理的火球極限，逼迫比賽重回精準控球與打擊技巧的對決，你會想選哪一種來拯救打擊率呢？