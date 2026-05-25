哥倫比亞盃賽王子J羅再戰 「導師」掌兵「咖啡農」世足拚冠

哥倫比亞足球，對於台灣足球觀眾相對比較陌生，但世人對這支南美球隊，有個稱職名號「咖啡農」(LOS CAFETEROS)，在22屆賽事，有六次世足參賽經驗的「硬漢」國家隊，有許多令資深球迷印象深刻的球星，每一位都是20世紀，國際足球領域的「特殊角色」，而當中代表人物都曾在世界足球殿堂上嶄露頭角。

華人世界稱「金毛獅王」的卡洛斯．麻德拉馬 (CARLOS VALDERRAMA)、拉美同儕則招呼他「小孩」(EL PIBE)，以卓越視野擅長組織進攻，有效拿捏退防節奏，是世界足壇認可「中場指揮官」，率領的「咖啡農」征戰1990的義大利、1994的美國和1998的法國世界盃，成就了哥倫比亞足球「黃金時代」的關鍵人物。

勒內．伊基塔 (RENÉ HIGUITA)，門將頂著一頭亂髮，68場國家隊出賽有3顆進球，在一場與英國的友誼賽時，當勒内面對一記遠射時，讓自己身體為前傾，雙腳後勾如「蠍子擺尾」把球清掉，這誇張防守方式，讓「世足人」認證「狂人」(El Loco) 稱號。

拉達梅爾 ．法爾考 (RADAMEL FALCAO)，綽號「老虎」(EL TIGRE)，以出賽106場、36顆進球和7次助攻，至今還是國家隊最多進球保持者，職業生涯遭遇嚴重十字韌帶創傷，但他所效力過的每支歐洲勁旅都對這位南美球員讚譽有加，而當今足壇「耀眼」球星，法國前鋒基利安 姆巴佩 (KYLIAN MBAPPÉ)更以這位曾經隊友的老大哥為榜樣，直到2026的今天，40歲的「老虎」依然奔馳球場。

2014巴西世界盃時，哥倫比亞隊憑空出世了一位「看板球星」J羅，高顏值受到許多女性球迷的喜愛。 美聯社

2014巴西世界盃時，憑空出世了一位「看板球星」，哈梅斯．羅德里奎茲 (JAMES RODRÍGUEZ)，高顏值受到許多女性球迷的喜愛，台灣球迷及媒體喜歡稱他為「J羅」，因為簡約順口，另一方面是「帥」的程度，比葡萄牙籍萬人迷球星，克里斯蒂亞諾．羅納度(CRISTIANO RONALDO)，在華人世界慣稱「C羅」，有過之無不及，是許多人對這位時刻微笑迎人的男孩，最深刻的好印象。

但與他相處頻繁的隊友，則會順口喊他 (MONO)「猴子」，因為從小到大球場上，喊著喊著就習慣這個綽號，而葡萄牙波多的隊友則是笑稱他為「遊戲站足球員」(PLAYER OF PLAYSTATION)，因為獨特比賽風格，有如電玩中在球場跑位攻擊的球員，讓戰場同揹戰袍的夥伴，時不時調侃這位來自哥倫比亞的新星。

J羅出道的很早，14歲時就被恩維加多足球俱樂部 (ENVIGADO FÚTBOL CLUB)任聘，越級挑戰哥倫比亞足球甲級聯賽，但當他加入球會時，球隊戰績墊底，當年球季結束就降級乙級聯賽，而只有15歲足歲的哈梅斯根本「無力回天」，讓小小年紀的他，經歷受挫失敗，也對足球上風雲變化，有現實的體會，堅信只有球員間充分合作，球隊才能「起死回生」，團隊經過一年努力，最終恩維加多足球隊，以乙級聯賽榜首，重回甲級聯賽懷抱，而J羅的好表現，被拉美其他國家俱樂部看到了！

J羅帥氣程度與C羅不相上下，同樣擁有高人氣女性球迷支持。 路透

從2008年起，哈梅斯效力於阿根廷甲級足球聯賽的班菲爾德競技俱樂部，開始他的旅外之路，經歷葡萄牙足球超級聯賽的波多、法國甲級聯賽的摩納哥體育協會、西班牙甲級足球聯賽的皇家馬德里、2017年至2019年，被西班牙東家外借到德國足球甲級聯賽的拜仁慕尼黑、2021年轉戰英格蘭超級足球聯賽的艾佛頓、卡達星級足球聯賽的賴揚體育、希臘足球超級聯賽的奧林匹亞科斯、巴西足球甲級聯賽的聖保羅、西班牙甲級足球聯賽的瓦萊卡諾閃電、2025年初效力於墨西哥足球超級聯賽的萊昂足球俱樂部。

2026年2月6日，J羅正式加入美國職業足球大聯盟的明尼蘇達聯足球俱樂部(MINNESOTA UNITED FOOTBALL CLUB)，但合約只有短短的六個月，而6月底是「哈梅斯」走完合約的時間點，但由於世界盃開賽，所以5月14日是他最後一場替北美球會出場對戰科羅拉多急流俱樂部，雖然球隊以0比1輸球，但他的好表現，得到球迷及整個教練團的認同，賽後總教練對媒體分享對這位哥倫比亞球員的離開感到不捨；J羅從3月16日開始，共下場6場的美職足聯及2場美國公開盃，8場比賽，274分鐘、2助攻及0進球的成績，嚴格來說，這數據是有可挑剔的空間。

其實他的職業之路走並不順利，所效力的絕大多數隊伍，都沒受到總教練的好好重用，或許是「懷才不遇」，但可以確認的一點，當J羅穿上國家隊球衣時，精采好表現就令人刮目相看，第一次踏入世足賽的舞台，是2014巴西世界盃，以5場球、6顆進球和2次助攻的絕佳成績，得到當屆的金靴獎，同時也協助咖啡農軍團闖進八強賽。

J羅職業之路走並不順利，所效力的絕大多數隊伍，都沒受到總教練的好好重用，但當J羅穿上國家隊球衣時，精采好表現就令人刮目相看。 法國新聞社

2022年的卡達，沒見咖啡農展現球技，終歸資格賽排名第六，無緣足球盛會，所以哥倫比亞足協「痛定思痛」，在當年世界盃還沒開始的6月2日，就公佈由阿根廷籍的內思多．羅倫所 (NÉSTOR LORENZO)接掌軍權，「提前部署」2026北美三國世足資格賽，而這位被哥倫比亞人稱為「導師」(PROFE)的內思多，在他足球教練職涯中，有長達6年時間，擔任「咖啡農軍團」的助理教練，足球界對羅倫所下註解，是位「熟門熟路」領航者。

從2023年9月7日執教第一場球，在自家以1比0贏委內瑞拉，一直到2025年9月9日的第18場，客場6比3再勝委內瑞拉，以7勝、7平及4敗，排名南美洲區 (CONMEBOL)第三；而2024年美洲國家盃 (2024 COPA AMÉRICA)更是以6場比賽，4勝、1平和1敗，那唯一的敗戰是以0比1在冠軍戰，敗給由梅西 (MESSI) 領軍的阿根廷，而屈居亞軍，在在證明這位「導師」很懂得「用人」、「用心」和「用勢」，身居「異域」常被足球專家「議言」指教，而堅持貫徹三「用」執教的他，能在《足球列強》迴繞之下，用佳績生存的有滋有味。

哥倫比亞人稱為「導師」(中)的教頭羅倫所，雖是根廷籍但在他足球教練職涯中，有長達6年時間，擔任「咖啡農軍團」助理教練，足球界對他下註解，是位「熟門熟路」領航者。 法新社

即將在6月11日開踢的第23屆，2026年國際足總世界盃 (2026 FIFA WORLD CUP CANADA/MEXICO/UNITED STATES)，「咖啡農軍團」在K組，第一場將面對首次進會內賽的亞洲隊伍烏茲別克，第二場則將對戰第二次進決賽周的非洲剛果，第三場將強碰陣中有《C羅》，世足賽歐洲常客葡萄牙，可以想像「雙羅」的正面廝殺，將是小組賽觀看指標。

「導師」任用「盃賽王子」J羅，撰寫世足劇本，匯集旅歐名門勁旅戰將，組最強「硬漢」咖啡農軍團，總團長堅定向世界宣告:「我們出發！北美三國，收割莊稼、舉盃同慶、班師回朝」。