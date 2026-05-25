開季至今6度系列賽橫掃對手 今年光芒哪裡與眾不同？

作為小市場球隊，光芒以有限資源打造最強球隊的建隊理念已經行之有年，過去多次以幾乎聯盟墊底的薪資水準打造出季後賽勁旅；然而近年在多隊爭相模仿下，這支高度數據化的球隊討不到多少便宜，過去兩季都以不到五成勝率作收。今年開季再度打出驚人表現，截至5月24日，他們34勝15敗的戰績領跑全聯盟，勝率是接近七成的.694，甚至六度橫掃對手，這支神奇的球隊今年到底做對了什麼？

投手：變速球至上

35歲的馬丁尼茲是本季最大驚奇，開季至今的10場先發繳出1.51的ERA。 路透

本季光芒最引人注目的轉變，是整個投手群在球路設計的大幅調整，他們是團隊變化球使用率最高的球隊，尤其又以變速球的使用率最為突出（20%），對手面對此球種的打擊率僅有 .162；在把巴茲（Shane Baz）出清後，球團引進了馬茲（Steven Matz）、馬丁尼茲（Nick Martinez）等控球好手，加上傷癒歸隊的王牌麥克納漢（Shane McClanahan），一套以變速球為核心的先發輪值就此成形。

35歲的馬丁尼茲是本季最大驚奇，開季至今的10場先發繳出1.51的ERA，他的速球系（四縫線、伸卡、卡特球）以及變速球的球種價值（Run Value）均達到全聯盟前1%；本季更將他的變速球使用比例拉抬至28.6%，打者面對這球種的打擊率只有 .121、揮空率高達36.1%；伸卡球則用多來控制對手的擊球品質，製造多達40.7%的滾地球率。

麥克納漢的回歸故事同樣值得大書特書，這位過去的變速球大師似乎是找回了巔峰時期的投球手感。 路透

麥克納漢的回歸故事同樣值得大書特書，這位過去的王牌在歷經Tommy John手術後，已經超過2年沒有踏上投手丘，開季前四場先發超過5的ERA，不免令外界懷疑是否他的身手已經不復以往；然而，4月25日後的他簡直判若兩人，連續4場先發無失分外，過去的控球問題也獲得改善，期間僅僅投出4次保送，附帶23次三振；對手的對戰打擊率 .168、擊球初速只有89.2英里，目前的ERA也壓低到2.82，這位過去的變速球大師似乎是找回了巔峰時期的投球手感。

輪值中段的拉穆森（Drew Rasmussen）同樣穩健，延續去年的好表現，持續用他的三系列速球Combo（四縫線、伸卡、卡特球），製造聯盟前20%低的對手擊球初速（87.1英里）。面對佩皮奧特（Ryan Pepiot）的缺陣，整個先發輪值沒有出現明顯斷層，牛棚也陸續有球員挺身而出，貝克（Bryan Baker）憑藉優秀的速球/ 變速球成為聯盟頂尖的終結者。傑克斯（Griffin Jax）、凱利（Kevin Kelly）、克萊文傑（Garrett Cleavinger）、山穆爾（Ian Seymour）等人都是擔任勝利組的有力人選，這樣的投手深度是光芒足以奠定勝利的原因之一。

打者：低揮空率，把球打進場

35歲的老將迪亞茲本季擔任指定打擊，像過去一樣展現他的高打擊率。 法國新聞社

外界對光芒打線最大的質疑，是除了「三核心」以外缺乏足夠的中段火力；然而迪亞茲（Yandy Díaz）、阿蘭達（Jonathan Aranda）、卡米奈羅（Junior Caminero）三人的表現遠超預期，而且每個人的貢獻方式截然不同，恰恰形成互補。

先從老將迪亞茲說起，35歲的他本季擔任指定打擊，像過去一樣展現他的高打擊率，繳出 .316/ .394/ .506的打擊三圍、8轟、152的wRC+，迪亞茲的進攻策略從不依賴主流的全壘打、擊球初速，而是本壘板紀律以及老派的Contact能力。去年首度入圍明星賽的一壘手阿蘭達同樣表現不俗，打擊三圍 .263/ .370/ .444、8轟、wRC+ 128；兩人都是聯盟低揮空率，但同時具有長打能力的代表。去年敲出45轟的卡米奈羅，本季的進階數據同樣亮眼，平均擊球初速92.2英里、Barrel% 13.4%，目前敲出140 wRC+的產值，狀況更勝去年，已經貢獻13轟，當中不乏450英尺以上的超遠距離全壘打，仍是擔任陣中最令人畏懼的打者。

值得一提的是，光芒是全聯盟揮空率最低的球隊（19.4%），與主流的擊球型態不同，類似去年殺進世界大賽的藍鳥，他們更崇尚把球打進場內；當揮空變少、製造更多Contact，對手的守備壓力就隨之提升，配合他們後段棒次一個個田徑好手，製造對手的守備混亂。開幕對上紅雀的三連戰就是最好的例子，光芒整個系列戰只擊出1支全壘打，卻合計攻下23分，靠的是一棒接一棒的積極進壘。

卡米奈羅已轟出13支全壘打，居全隊之冠。 美聯社

光芒開季以來六次的橫掃，包括了雙城、洋基、白襪、金鶯等不同強度的對手，足見這是一套系統在不同情境下持續運作的成果，尤其是對同區勁旅洋基的三連戰：先發投手馬茲壓制、終結者貝克關門，隔天在延長賽完成逆轉，第三場則是拉穆森展現壓制力，整個系列賽展現先發輪值與牛棚的無縫接軌，總是有人能站出來接管比賽，這種人人有機會、全員皆兵的團隊文化，正是如今站上美東龍頭的關鍵。

當然，例行賽還很長，光芒最大的隱憂，就是中段打線的火力薄弱，輪值也缺乏一錘定音的王牌。但開季至今的他們，靠著新穎的球路設計與配球策略，以變速球為主體的先發輪值，以及全聯盟最低揮空率的積極打法，讓外界重新認識這支低資本創造出的黑馬，以及總管尼德（Erik Neander）建隊底蘊。