日職／澤村賞的大復活 大野雄大挽救墊底龍

今年的日本職棒明星賽將在7月28日-7月29日，分別在東京巨蛋球場、富山市民球場舉行，中央聯盟明星隊由去年優勝隊伍阪神虎監督藤川球兒領軍，對上小久保裕紀率領的太平洋聯盟明星隊。在明星賽記者會上，首次在明星賽帶兵的藤川球兒監督除了特別稱讚自家主砲佐藤輝明之外，也特別提到希望年輕選手能利用明星賽期間多學習的對象，他就是來自中日龍隊的左投大野雄大。

提到大野雄大，藤川球兒監督表示 :「他知道所有酸甜苦辣，正在以一名老將身分迎接生涯的選手。即使嚐過許多辛苦的滋味，還能夠在這裡代表是『真貨』。即使他所屬的球隊排名在後，但了解自己必須做好自己的本分工作，是一個貨真價實的職棒選手！」

截至5月23日為止，大野雄大今年出賽8場，投出5勝1敗、防禦率1.56的優異成績，勝投、防禦率都在央聯前三名，更不容易的是這個成績是在單獨墊底的球隊-中日龍所締造。中日龍目前僅僅拿下15勝(29敗1和)，1/3的勝場由大野雄大所貢獻，尤其是原本季前他們被譽為投手王國，結果開季之後卻整個走調，團隊防禦率3.66居六球團墊底，大出專家以及球迷所預料。

大野雄大之外的先發投手群，柳裕也2.17防禦率名列央聯第七，有3勝1敗與大野並列左右兩大支柱。新生代強力左投金丸夢斗防禦率2.92相當夠水準，但只有3勝4敗、敗多於勝的成績。兩屆WBC國手高橋宏斗1勝5敗、防禦率3.86則是最大的失算，也是中日龍隊陷入苦戰的原因。中日龍隊在20日對阪神從7比0領先打到7比7平手，再遭到森下翔太的再見全壘打狙擊以7比8慘遭逆轉，陷入更大困境，對於井上一樹監督的批評聲浪更加高漲。

很難想像今年陣中如果沒有37歲的大野雄大坐鎮，目前戰績居兩聯盟12球團最差的中日龍隊會是什麼樣的慘狀！不過也因為大野今年仍舊維持復活之後的穩定狀況，搭配上一流的投手陣容，因此一般認為，中日龍接下來如果整合得宜，在球季還有大約100場的情況下仍舊有翻身的機會。

大野雄大2019-2020年連續兩年拿下中央聯盟防禦率王，當時與巨人隊菅野智之一左一右並列央聯最強。2020年大野曾經締造連續5場完投勝以及連續45局無失分的紀錄，最後以11勝6敗、防禦率1.82的成績奪下最高榮譽的澤村賞，更是生涯最巔峰，並與球團簽下3年合計9億日圓的大型合約。不過2022年之後他的狀況逐漸下滑，2023年到2024年的2年間更只合計拿下2勝，2023年動了手肘手術整季只在一軍出賽1場，尤其是沮喪的一個球季。正當大家覺得這名澤村賞投手即將要失去戰力的時候，去年大野雄大以11勝4敗、防禦率2.10的成績，演出大復活拿下「東山再起獎」，讓連續5年掉入B級的球隊來說，是一大精神支柱。

大野雄大無疑是東山再起的最佳寫照。 中日龍隊官方IG

如同藤川球兒所說，大野雄大這幾年歷經了酸甜苦辣，從中央聯盟最強投手的澤村賞到1勝難求，從取得FA資格續留年薪3億日圓到被大砍1.8億年薪，這兩年又再度演出復活，無疑是東山再起的最佳寫照，也是今年中日龍球迷在戰績低迷之中的一大安慰。