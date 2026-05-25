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中職／好的洋投帶你上天堂 味全龍完美示範

聯合新聞網／ Ramos
中職各隊洋投成績比較。 聯合報系資料照、AI製表
中職各隊洋投成績比較。 聯合報系資料照、AI製表

今年球季味全龍手握5大洋投，其中鋼龍一直是龍軍主戰投手，梅賽鍶、魔神龍分別是前統一獅、前樂天桃猿前兩號先發投手，加上大聯盟資歷豐富的蔣銲，還有 「本土洋將」伍鐸，上週更是首度單週推出5名洋投先發應戰，拉出一波連勝高峰，證明中職是洋投主宰戰局的職業聯盟，好的洋投帶你上天堂。

攤開味全龍5大洋投數據，鋼龍先發8場戰績2勝4敗，防禦率2.30，梅賽鍶先發8場戰績5勝1敗，防禦率2.08，魔神龍先發6場戰績2勝1敗，防禦率0.74，蔣銲先發6場戰績2勝1敗，防禦率1.49，伍鐸先發6場戰績1勝1敗，防禦率2.89，幾乎每一位洋投到其他球隊都有扛前3號先發輪值的能耐。

本季味全龍洋投包辦34場，吃下204.2局都視全聯盟最多，只有5場交給本土投手，龍軍洋投合計防禦率1.93表現相當亮眼，洋投平均每場先發可以吃下6局，大大減輕牛棚壓力，洋投先發場次勝率超高，這是去年味全龍最缺乏的部分，也是今年戰績一飛衝天的最重要因素。

味全龍依照聯盟遊戲規則排兵布陣，加上「本土洋將」伍鐸助陣，讓他們有本錢大玩洋投風火輪。 中央社
味全龍依照聯盟遊戲規則排兵布陣，加上「本土洋將」伍鐸助陣，讓他們有本錢大玩洋投風火輪。 中央社

或許有人會說，味全龍都靠洋投打天下，戰績才會這麼好，這樣大大壓縮本土投手先發的空間，然而味全龍只是依照聯盟遊戲規則排兵布陣，加上「本土洋將」伍鐸助陣，讓他們有本錢大玩洋投風火輪，如果土投夠強，味全龍也不會這樣出招，職業運動本來就是憑實力說話，沒有所謂的 「土投先發保障名額」。

同樣地，今年球季統一獅傷兵滿營，先發土投胡智爲、郭俊麟表現大起大落，江少慶至今只先發1場吃3局，張宥謙還在養成階段，南霸天問題其實一大推，開季前甚至被評為戰績B段班，甚至有可能墊底，但戰績依舊能維持在5成左右，爭奪上半季冠軍還沒絕望，關鍵就在統一獅手握4大洋投獅帝芬、銳力獅、布雷克、喬登，如果4大洋投3缺1，戰績恐怕也無法維持競爭力。

富邦悍將也是很好的例子，他們在季中割捨外野洋砲邦力多，啟用日本左投阿部雄大，與日本右投鈴木駿輔和魔力藍、李東洺共組4巨投，也就是在邦力多離隊之後，富邦悍將開始竄升，目前已高居全聯盟第2，緊追在味全龍之後，就可知道優質洋投有多重要。

台鋼雄鷹是目前唯一使用洋砲的球隊，由於他攻擊指數依舊恐怖，目前採3洋投輪替的球隊。 中央社
台鋼雄鷹是目前唯一使用洋砲的球隊，由於他攻擊指數依舊恐怖，目前採3洋投輪替的球隊。 中央社

台鋼雄鷹是目前唯一使用洋砲的球隊，魔鷹攻擊指數依舊恐怖，仍是台鋼倚重的洋砲，目前採3洋投輪替，包括坎南、後勁、艾速特，由於台鋼還有兩大本土投手江承諺、黃子鵬可以先發吃下大量局數，表現也令人放心，算是少數有本錢用洋砲的球隊，如果台鋼雄鷹也有4大洋投，戰績會不會不一樣呢？也許更好，也許更差，沒人說得準，因為魔鷹對台鋼雄鷹來說實在太重要了。

樂天桃猿也準備4名洋投，但除了王牌威能帝之外，艾菩樂、魔爾曼、麥斯威尼都缺乏頂級洋投身手，加上威能帝近期又因狀態不佳下二軍，有可能長期脫離戰線，樂天桃猿前景不容樂觀。

中信兄弟隊洋投羅戈本季防禦率表現不如去年，個人戰績2勝5敗，造成球隊戰績墊底因素之一。 中信兄弟提供
中信兄弟隊洋投羅戈本季防禦率表現不如去年，個人戰績2勝5敗，造成球隊戰績墊底因素之一。 中信兄弟提供

最後就是中信兄弟，雖然黃衫軍持續墊底，但筆者一直看好今年球季中信兄弟能打進季後賽，原因無他，中職現行賽制本來就是打120場決勝負，洋投黎克應該會因肘傷被割捨，改登錄菲力士，也就是去年統一獅洋投飛力獅，加上羅戈、勝騎士、德保拉共組4巨投，如果中信兄弟打擊火力復甦，當家游擊手江坤宇傷癒復出，仍大有可為，隱憂是牛棚戰力嚴重不足，這也是黃衫軍能否打進季後賽的關鍵因子。

棒球專欄 中職專欄 味全龍

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