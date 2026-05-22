降低斑馬威能！雙塔強悍變陣硬碰硬 雷霆可怕深度將成馬刺噩夢

西區冠軍第二戰，雷霆如筆者前文「前所未見！雙向力場怪獸崛起 溫班亞瑪如何摧毀雷霆陣容深度優勢」所述，發動了非常全面而激烈的反撲，以對抗這隻不世出的雙向怪獸。

除了延續前一戰下半場試探有成，進攻端對溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的不斷調動，也確實打出更具對抗性與侵略性的球風，更甚者，他們在防守邏輯上，做了幾乎徹底相反地變陣，在在展現了這支王者之師可怕的深度與多元武器庫，現在，我們就來看看雷霆此戰，做了那些改變，又是如何贏下這場比賽？

防守邏輯的180度逆轉

如果說，上一場雷霆對「外星人」的防守策略，是「讓他出手很難」，面對41分24籃板的潰敗，第二戰雷霆做了180度的邏輯思維改變「讓他很難出手」。

上一場雷霆設定的戰場，是怎麼樣防下溫班亞瑪的進攻，降低其命中率，因此讓小個子的卡盧索（Alex Caruso）先卡位，再嘗試讓霍姆葛倫（Chet Holmgren）從旁協防，儘管卡盧索已經相當稱職，身高差距就在那裏，馬刺也設法拉開距離，削弱霍姆葛倫的協防效果，因此結果來說並不理想；這一場因此大改戰場：讓溫班亞瑪更難以要到位置，也讓他更難以接到球。

前者我們看到雷霆斷然捨棄第一場小抗大的對位，重新回到霍姆葛倫以及大幅增加上場時間哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），大個子與大個子的對決，試圖透過更大尺寸、更具對抗性的長人，從第一線開始讓溫班亞瑪承受更多肉搏與肢體侵擾，從而大幅增加跑位與要位難度。

2年級生卡瑟爾扛巨大攻防壓力，兩戰發生20次失誤。 美聯社

空出來的大鎖卡盧索可也不會閒著，此戰他因此大量負責了防守卡瑟爾（Stephon Castle），試圖讓馬刺從持球發動的起點，就陷入泥沼，再難順利將球傳給王牌中鋒；加上雷霆還有一票優異的後場防守，更精準調整於隨時能輪轉與阻斷傳球線的站位，且聖城陸續折損主力後衛，再次逼出了卡瑟爾單場高達9失誤，全場團隊失誤21：9的懸殊差距，馬刺從失誤只得到10分，雷霆則是足足多達27分，幾乎就決定了勝負。

此戰雙塔齊下了的不少時間，當更硬朗的哈爾特斯坦主扛溫班亞瑪時，霍姆葛倫也因此更能實現首戰教練團之於他在協防端的期待。

綜合以上變陣，雷霆做到能讓上一場25投14投的溫班亞瑪，此戰只剩16次出手，尚未出招回應的上半場，更只出手4次拿下7分，可見雷霆落實「讓他很難出手」的成效之高；另一方面，卡瑟爾雖展現非凡單打實力，9投6中拿下16分，但也被對手壓制發動機的策略，逼至多達5次失誤，難以組織攻勢。奧克拉荷馬確實在第二戰，找到了一條對溫班亞瑪可行的防守道路，而這正來自於他們傲人的多元深度！

進攻端的貫徹與逐漸適應

進攻端，我們則看到雷霆收取上一戰的有效測試，第二戰更篤定於策略執行。我們看到了更多的切入、繞出、傳導與再來一次，目的就是在真正找到了出手良機之前，不急著貿然挑戰外星人，寧願先裡裡外外、左左右右、來來回回的讓他持續移步，消耗體力與專注力。

亞歷山大更確實以中距離殺傷對手。 路透社

我們也看到了在出手端，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）更確實地鎖定以中距離，狙擊仍一步踩在禁區的溫班亞瑪，本場他繳出回神的24投12中30分，其中中距離11投7中，包括最後單挑卡瑟爾，拉開至7分的關鍵進球。

綠葉們也更清楚預設的三分跑位與投射任務，三分命中率從30%出頭飆升至36.2%；最後，我們更看到了雷霆眾將，越來越適應「外星人」的防守劍圍，亞歷山大越來越熟稔地抓住那條，剛好不致被溫班亞瑪封蓋的中距離安全界線，哈爾特斯坦等人，也越來越掌握拋投該要有多高，才能剛好越過法國人跳躍長臂的極限。

隨著對打更多比賽，雷霆勢必更加能拿捏這種寬度與高度的微妙距離，目的邏輯同樣清楚：挑戰不了的對手，那我們就迴避他。

衝上熱門話題的雙塔調度

上述的思維轉變下，雷霆主帥調度上的最大轉變，是從首戰幾乎棄用哈爾特斯坦（首戰只上場約12分鐘，純粹當霍姆葛倫的中鋒替補），扶搖直上到比霍姆葛倫更長的超過27分鐘，以及整場不小幅度地啟用雙塔齊上。

哈爾特斯坦各種游走邊緣、老奸巨猾的肢體小動作，已然引爆了輿論沸騰討論。。 美聯社

其實就筆者看法，可以理解首戰雷霆先嘗試使用一大四小方式對戰馬刺，卻很意外這麼少使用哈爾特斯坦，因為其技能包其實相當適合在雙塔下對抗溫班亞瑪，所以確實不意外看到，戴格諾（Mark Daigneault）總教練於第二戰對自己的知錯能改，勇於顛覆。

更加硬朗的哈爾特斯坦，比起先發獨角獸，為溫班亞瑪帶來更多肉體對抗上的麻煩，場上各種游走邊緣、老奸巨猾的肢體小動作，在國內外晚上已然引爆了輿論沸騰討論。但無論如何，從結果論來說，他確實帶給了法國天才很大的麻煩。

縱使換成葛姆霍倫單防，第二戰他也不若首戰在獨角獸對決中明顯怯弱，同樣帶來對抗強度上的提升，當雙塔齊上，更可收到一位7呎長人硬扛，另一位7呎長人協防的鋪天蓋地效果，成效斐然

進攻端，當兩位長人都有傳球意識，特別是哈爾特斯坦的高位策應堪稱優秀，在馬刺除溫班亞瑪外，身高陷入絕對劣勢情況下，不只是能不斷調動法國人來回協防的消耗，縱使是這位雙向怪獸，面對高位與禁區兩位7呎長人的快速短傳乃至高吊，也很難及時救援，無疑是本戰調度最讓關鍵的一手。

抓住馬刺又一次的深度衰運

不只是攻守兩端乃至調度層面的見招拆招，雷霆在第二戰的勝利，也要拜又一次比馬刺多了點幸運。

上一場就有提過，某程度來說，首戰的馬刺真的比較衰，自家主控福克斯（De'Aaron Fox）缺陣，對面的二當家威廉斯（Jalen Williams）卻及時歸來，還很有感的幫助球隊提升競爭力。

哈波下半場的傷退成了系列賽一大變數。 美聯社

第二戰福克斯繼續缺陣，馬刺一方面只能透過更積極的二陣，以及重新調配時間，嘗試減輕主控缺席的戰力影響，一方面終於盼到威廉斯再次受傷，提前退場的平衡利多。

少了威廉斯，雷霆防守端少了一個擅換防的活棋，進攻端嚴重受影響，少了場上第二好的控球點分憂解勞，馬刺得以專心圍困亞歷山大這唯一發動機，也確實一度成功破壞雷霆的團隊進攻，節奏陷入遲滯，連帶二陣也顯得群龍無首，進攻端缺乏帶頭重心而低效混亂。

怎料下半場馬刺這邊又傷了個哈波（Dylan Harper），僅僅打約7分鐘就下場，再一次把拉回來一點的均勢又倒了回去。三衛去其二，只剩下卡瑟爾負隅頑抗，儘管下半場的瓦賽爾（Devin Vassell）繳出跟上半場6投1中截然不同的反轉表現，8投6中、三分球7投5中，獨拿下半場兩隊最高17分的優異表現頂上空缺，終究無法分攤卡瑟爾的控球負擔。

首戰發揮出色的威廉斯再度面臨傷病問題。 法新社

另外，雖然拜雷霆自己的調度所賜，柯內特（Luke Kornet）第二場多打了一點（約11分鐘），下半場當雷霆不再用小陣容對付馬刺二陣，他又只剩下不到2分鐘上場時間，溫班亞瑪難以下場休息的問題依舊，這些都造成了儘管馬刺於第四節一度追上，最終仍功虧一簣的蛇尾。

馬刺仍然有機會，也展現出了全場並不放棄的拉鋸韌性，多次眼看要被拉開，總能逼回10分差以內。溫班亞瑪驚人的天賦在下半場且再一次令人震驚，當上半場雷霆以「讓他很難出手」策略圍困，用肢體糾纏將其拖入泥沼，下半場我們看到了他的畫風也巨變，幾乎切換成小前鋒打法，中距離、三分投射，無球加速跟進，乃至面框大步切入，下半場因此砍下雙倍的14分，快意回擊了雷霆的防守，他逐場進化，還看不到極限的天賦與潛力，仍是這個系列賽馬刺最深刻的底蘊。

不過，光憑他一人絕難擊敗雷霆整個優秀團隊。

首先，福克斯與哈波，是否還將缺席，以及如果上場還有多少戰力？這無疑是現階段系列賽最重要的大哉問。其次，馬刺也不是沒有打焦土戰的經驗，當年的老帥仍在幕後關切，當年的主戰球員，現在也有多位加入制服組，是該讓這些小老弟也跟著來硬的，玩點陰的禮尚往來，至少是種發聲回應。以及，眼下可能最重要的是，如何回擊雷霆的雙塔策略。

好消息是，這兩戰下來，以卡瑟爾為首的馬刺年輕人，儘管團隊進攻被拆解的難以連線，一旦進入「一對一」的攻防，效率甚高，能否進一步再提速，至少逼迫雙塔減少同時上場的時間？抑或者，我們有機會看到馬刺也大膽以雙塔回應？反正柯內特如果也分攤不了二陣單一長人多少時間，與其體力白白浪費，不如大膽試試看雙塔VS雙塔？

卡盧索前兩戰表現優異。 路透社

雷霆也還有修正空間。首先，首戰趁機大肆爆分的二陣時間，此戰上半場居然是一塔未放，直接以小陣容對小陣容，結果雙方陷入混戰，不只沒討到便宜，甚至差點讓溫班亞瑪混到更多喘息時間，下半場這點有做修正，第三戰可別再犯同樣錯誤。

其次，雷霆明顯掌握更多空檔，但出手選擇與把握度還有很大進步空間，相較馬刺被反擊多來自失誤，雷霆則多是因為自己出手未進後的長籃板轉換，明明自己半場守得嚴密，對手難以得分，卻讓對手大量打出輕鬆反擊，未免本末倒置，倘若在這點上也能有顯著修正，那才是馬刺真正的噩夢。