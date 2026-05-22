雷霆「見招拆招」用卡盧索+哈爾特斯坦「雙奇兵」限制斑馬

G1主場失守，衛冕軍雷霆G2是如何找到擊敗馬刺和限制226公分巨人「斑馬」溫班亞瑪的方式？G2雷霆在主場122：113扳回一勝，七戰四勝系列賽雙方打成1：1平手。

雷霆「見招拆招」，雷霆教練戴格諾先啟用195公分卡盧索擔任奇兵，對位斑馬，製造馬刺防線和底線協防漏洞，第四節再用213公分中鋒哈爾特斯坦，先拱再扛又拽附加拉扯，製造斑馬體能和身體對抗負擔，成功鎖死斑馬在第四節決勝期發揮。

斑馬第四節只得4分，全場16投8中，21分、17籃板，這是雷霆可以接受的數據，斑馬第四節跟哈爾特斯坦一路格鬥糾纏，受困在肉搏和身體對抗，馬刺禁區少了斑馬不斷持球、接應、攻擊，進攻更多依靠外線手氣，這也是雷霆能掌控關鍵時刻並且贏球反制的應變。

斑馬第四節持球威脅明顯降低，出手更少，很難靠近籃下接到隊友傳球，甚至打得非常掙扎，這就是哈爾特斯坦用身體力扛狠拽斑馬取得立即效果。

戴格諾在攻防兩端兩個重要調整和用人，有效限制馬刺對位和進攻最大優勢，成了雷霆致勝武器。

卡盧索(左)能在高位持球攻擊、分兩翼和底角，直接撕開馬刺防線。 法國新聞社

第一、打好卡盧索這張奇兵牌

馬刺最大優勢是斑馬站中禁區防守，這是對雷霆半場進攻最大牽制，斑馬協防區域超大，干擾突破者投籃又是外星人等級，因此戴格諾把後衛卡盧索部署在高位策應、持球，迫使馬刺半場防守不斷顧此失彼。

卡盧索快速、聰明，又有穩定外線中遠距離投射能力，馬刺外圍防守對位壓迫性很強，因此卡盧索在罰球線高位居中策應、持球，這一招讓斑馬前後為難，斑馬如果上前壓迫卡盧索，底線全漏，雷霆216公分長人霍姆葛倫多次成功溜底線，得到高位傳球輕鬆灌籃得分。

一旦斑馬猶豫，持續沈底保護禁區和護框，卡盧索能在高位持球攻擊、分兩翼和底角，直接撕開馬刺防線。

卡盧索17分、5助攻，命中3個三分球，7投5中0失誤，直接破解馬刺半場防守。

第二、打好213公中鋒哈爾特斯坦這張苦工牌

哈爾特斯坦G1只打了12分鐘，2分、2籃板，毫無存在感，下半場幾乎擺不上輪換。

G2戴格諾重新定位哈爾特斯坦，G1斑馬在籃下掌握太多出手空間和機會，並且連續不斷命中關鍵球傷害雷霆防守，因此第四節戴格諾決定讓哈爾特斯坦更多去力扛斑馬。

「這並不是計畫好的，我們原本都是讓卡盧索或威廉斯去對位防守斑馬，效果還不錯，但威廉斯意外受傷退場，打亂我們原本計畫，派上哈爾特斯坦，我們希望他可以承擔更多，果然他沒有讓我們失望」戴格諾無心插柳，意外成就哈爾特斯坦近乎完美表現。

斑馬第四節幾乎被哈爾特斯坦累死，哈爾特斯坦單節抓下5個進攻籃板，不斷用身體力扛斑馬，製造馬刺進攻、傳球、節奏各種斷點，有效阻止斑馬在籃下進攻和各種牽制力。

馬刺溫班亞瑪第四節幾乎被雷霆防守坦累死，阻止他在籃下進攻和各種牽制力。 美聯社

雷霆見招拆招再高明，但馬刺最終仍栽在自己「失誤太多」。

G2馬刺失誤21次，比雷霆多11次，馬刺主力控球卡瑟爾單場失誤9次，包括4次從中路直接傳給斑馬的球被雷霆搶截，卡瑟爾系列賽兩戰一共失誤20次，平均每場失誤10次，這是馬刺在追分或決勝期最大絆腳石。

馬刺只要能有效控制失誤，卡瑟爾必須打得更沈穩聰明，系列賽馬刺即使斑馬被雷霆層層限制，馬刺依舊能找到破解雷霆方式。

「馬刺vs.雷霆」系列賽決勝點不只是教練見招拆招，馬刺只要能控制那些菜鳥級失誤和大意傳球，情勢也會馬上逆轉。