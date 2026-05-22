中職／美式換成日式不對味？中信兄弟與日籍打教還在磨合中

中信兄弟上半季打到5月21日戰績11勝23敗1和，依舊是最後一名，打擊不振是主要問題之一，今年一軍打擊教練由二位日籍教練西田明央與後藤駿太共同擔任，分別著重於進攻策略與打擊機制的強化，顯然目前出現與球員間適應與溝通的問題。

上半季中信兄弟打35場比賽，打擊率0.239、長打率0.316、壘打數336、安打277支及110得分都比不上去年同期，而且團隊盜壘成功數只有9次更是6隊之末，整體攻擊能力下降導致上半季戰績不佳。

中信兄弟這幾年主力著重在美系Driveline打擊系統的運用，由巡迴打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan）主導，去年找來打擊教練莎菈（Sarah Edwards）一開始也是有適應問題，但最後還是呈現不錯的打擊成效，但執教2年的丹尼爾與莎菈在去年球季結束後離開球隊。

中信兄弟今年新聘兩位日 打擊教練西田明央(右)、後藤駿太(左)，成果似乎並未顯現。 聯合報系資料照

今年中信兄弟找了籍打擊教練西田明央及後藤駿太，共同擔任一軍打擊教練，34歲的西田明央2013年起效力於日職養樂多隊，主要擔任捕手及一壘手，累積超過10年的日職一軍經驗。2024年離開養樂多後，走訪日本各層級棒球體系，投入基層棒球教學與經驗傳承，今年球季專職擔任打擊策略教練，透過影像與數據分析，強化團隊整體打擊策略執行力。

現年32歲的後藤駿太在去年球季球員引退後，就加入中信兄弟擔任打擊教練身分加入中信兄弟教練團。具備超過10年的日職一軍經驗，中信兄弟找他擔任一軍打擊機制教練，主是是著眼於他熟悉日職最新打擊機制以及Driveline 系統運用，期待將最新的打擊觀念與實戰打擊經驗帶給球員，提升團隊在進攻端的整體競爭力。

中信兄弟本來期望二人日籍打擊教練，可以在近年球團導入Driveline系統，在打擊機制訓練上已展現顯著成效之後，可以幫助年輕球員逐步透過客觀數據進行即時修正與調整，建立科學化訓練與比賽應用的能力，對於科技輔助訓練、影像分析與情蒐資料運用的高度適應力，能夠有效整合數據與場上執行，為團隊打擊注入全新戰力，並與Driveline系統詹姆斯教練深化合作，強化球員技術層面。

中信兄弟象打者許基宏，今年打擊率不到兩成，明顯下滑。 聯合報系資料照

但經過上半季已打了一半之後檢視，中信兄弟當初期待的「為團隊打擊注入全新戰力」似乎有一段差距，二位打擊教練與球員間的溝通及適應，好像出現一些卡關，去年還是美國打教，今年換上日籍打擊，雖然強調都是在Driveline系統之下運作，但日系跟美式的教法還是有所差別。

西田明央引退僅1年多，去年在基層棒球教球，今年來到中信兄弟，後藤駿太去年還是日職球員，今年就來台擔任一軍打教，二人都是第一次當職棒教練就到台灣，除了需要適應新手教練、語言溝通以及棒球環境差異的各種適應，有效傳達建議給球員，也需要時間的磨合。

根據西田明央受訪時提及，他認為「作戰策略」非常重要，不是個人與投手對抗，要用「打線及團隊」去與投手較勁。這一些內容都是基本的東西，強調團隊作戰的重要性，除了提升球員本身能力之外，比賽中適時給予球員當下應有的攻擊策略建議，是打擊策略教練要做的事情，

總教練平野惠一(右)覺得Driveline是提供數據與揮棒機制，日本打擊教練給予策略思考，顯然到目前是成效不彰。 中央社

總教練平野惠一覺得Driveline是提供數據與揮棒機制，日本打擊教練給予策略思考，希望整體來說給選手不同的選擇，幫助球員如何動腦，強調反向攻擊及把腦中的資訊轉換、思考、運用，顯然到目前是成效不彰，

中信兄弟要把這一套思路充份讓球員理解及運用，需要花很多時間，目前還看不到好的成果，或許上半季結束是一個檢視的時機點。