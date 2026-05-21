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不是瑜亮！霍姆葛倫不該被拿來和溫班亞瑪比較

聯合新聞網／ yushi
溫班亞瑪的存在給予霍姆葛倫巨大壓力。 美聯社
溫班亞瑪的存在給予霍姆葛倫巨大壓力。 美聯社

溫班亞瑪（Victor Wembanyama） 橫空出世之後，霍姆葛倫（Chet Holmgren）很快就被貼上一種很奇怪的標籤： 「那個永遠會被溫班亞瑪壓過的人。」

這種討論其實有點可惜，因為它把霍姆葛倫的價值，硬生生限制在「和 溫班亞瑪比誰更像超級巨星」的框架裡。但問題是，NBA並不是只有MVP候選人才算成功。尤其當霍姆葛倫所處的環境，是一支以奪冠為目標、例行賽長期領先西區的雷霆時，他真正的價值，本來就不該只用「數據輸多少」來衡量。

霍姆葛倫本季打得非常好，不是「數據漂亮的新秀好」，而是真正具備高端贏球價值的好。

雷霆之所以能成為聯盟最完整、最難對付的球隊之一，除了亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的MVP等級表現外，霍姆葛倫的存在幾乎是整個體系成立的關鍵。他不是那種需要大量球權堆數據的中鋒，而是極度符合現代籃球需求的高功能性內線。

霍姆葛倫應該發揮更多護框換防協防的功能。 法新社
霍姆葛倫應該發揮更多護框換防協防的功能。 法新社

他能護框、能換防、能拉開空間、能高位策應，還能在不吃太多球權的情況下維持高效率。這件事其實很難。

因為很多年輕長人一旦被降低持球權，數據與存在感就會快速下滑；但霍姆葛倫剛好相反，他非常懂得如何在體系裡讓自己變得重要。他可能不是每場都轟下30分，但你會發現，當他在場時，雷霆的防守完整度、空間感與攻守轉換，都會變得完全不同。

尤其防守端，他的重要性甚至比數據更大。

霍姆葛倫本季已經不只是「會蓋火鍋」而已，而是真正成長成雷霆最後一道防線。他的協防判斷、弱邊補位與延誤能力，讓雷霆可以放心派大量長臂側翼去壓迫外線。很多時候，對手突破第一層後，真正讓進攻停下來的人，就是霍姆葛倫。

霍姆葛倫並非那種需要大量球權堆數據的中鋒，同時也能拉開空間，打出進功效率。 美聯社
霍姆葛倫並非那種需要大量球權堆數據的中鋒，同時也能拉開空間，打出進功效率。 美聯社

更難得的是，他不是傳統笨重型護框中鋒。當今NBA最麻煩的地方在於，季後賽會不斷點名中鋒換防，而霍姆葛倫已經證明，他在面對後衛與側翼時，並不會輕易成為漏洞。這讓雷霆能維持大量換防與高壓迫性，防守彈性遠高於許多傳統強隊。

而進攻端，霍姆葛倫更像是「完美拼圖」。因為亞歷山大本身就需要大量持球與中距離空間，霍姆葛倫的外線能力與高位牽制，等於幫亞歷山大把禁區清得非常乾淨。他不需要每回合都碰球，卻能默默讓整個進攻體系變順。這種球員，在強隊其實非常珍貴。

外界拿霍姆葛倫去和溫班亞瑪做「宿命對決」式比較，其實有點偏離重點。因為溫班亞瑪本來就是那種歷史級天賦，他未來的比較對象，很可能是MVP、年度第一隊、甚至聯盟門面級別的球員。

外界拿霍姆葛倫去和溫班亞瑪做「宿命對決」式比較，其實有點偏離重點。 美聯社
外界拿霍姆葛倫去和溫班亞瑪做「宿命對決」式比較，其實有點偏離重點。 美聯社

但霍姆葛倫的定位，本來就不是「我要成為下一個聯盟唯一主宰」，他更像是「頂級強隊裡，最完美的二當家／三當家型核心。」

而這種角色，NBA歷史上其實價值極高。

你真正該拿霍姆葛倫比較的，不是溫班亞瑪，而是騎士的莫布里（Evan Mobley）或是過去熱火三王時代的波許（Chris Bosh），也就是那些「能防守、能拉空間、能提升強隊完整度」的高級長人。

而從這個角度來看，霍姆葛倫本季已經非常成功。雷霆不是一支需要他每晚砍35分才能贏球的球隊。相反地，他們之所以可怕，正是因為霍姆葛倫 願意在亞歷山大身旁，成為那個能補足一切的人。

霍姆葛倫的定位應該是頂級強隊裡最完美的二當家或三當家型核心。 路透社
霍姆葛倫的定位應該是頂級強隊裡最完美的二當家或三當家型核心。 路透社

NBA有些球員，是靠「球權」證明自己；但也有些球員，是靠「讓整支球隊變得更強」證明價值，霍姆葛倫顯然更接近後者。

而這種球員，從來不該因為遇到溫班亞瑪，就被視為失敗者。

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yushi

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