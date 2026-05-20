前所未見！雙向力場怪獸崛起 溫班亞瑪如何摧毀雷霆陣容深度優勢

西區冠軍戰，聯盟戰績最好的兩支60+勝級球隊對決，儘管外界咸認這會是輪激戰，卻也很少人能預料到，本該帶有互相試探性質的第一戰，兩隊就打出如此精彩的頂上對決，完全不負外界「西冠即總冠」的評價，展現當代兩支最強隊伍的超凡實力，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）史上最年輕「40分20籃板」的表現，更宛如一戰封神，讓世人彷彿看到他即將登基「當代最強球員」的不遠未來。

儘管雷霆首戰就被攻破主場，也是今年季後賽首敗，本戰著實也讓人看到衛冕王者深厚的底蘊，雙方交出一場激烈鬥智鬥力的總體戰，真的值得推薦給所有喜歡籃球的球迷，筆者也為各位讀者歸納了幾個精彩看點：

「斑有力場」的新時代，見證溫班亞瑪的雙向影響力

對筆者來說，是看到了當代王者，衛冕總冠軍的雷霆，為了要狙擊溫班亞瑪，究竟付出了多少了人力與心血，而這更是讓我們清晰看到了這位法國天才，帶給我們幾乎前所未見雙向力場的統治威能。

溫班亞瑪最為人熟知的，就是他那身高、臂展與速度總結合，準備預約史上最多DPOY的防守威嚇力，涵蓋範圍之廣、空域之高，影響所及，幾乎已成為一道無形但可以具體想像的結界氣牆，前進的人看到他就要降速甚至止步，不敢任意闖入，甚至連投射的軌跡都要因此改變，很多球員還因此專門練起了前所未有的超高曲線拋投，避免成為法國人大鍋的Highlight畫面，稱他在防守端彷彿有著「斑有斥力」都不為過。

溫班亞瑪防守威嚇力，涵蓋範圍之廣、空域之高，影響所及，幾乎已成為一道無形但可以具體想像的結界氣牆。 美聯社

與之相反的，最為人熟知的正是柯瑞（Stephen Curry）強大磁吸力的「柯有引力」，正因其神射太過威脅，逼迫對手不得不佈滿重兵，連一絲出手空間都不能給。儘管溫班亞瑪的外線投射，未到這般火侯，但從雷霆的反應，我們也很清楚，他也開始有了自己的「斑有引力」，只不過他的威脅來自外圍掩護後Roll In的超可怕錯位威脅，或者近框要位後幾乎已無人能夠單防的巨大身材優勢，逼得對手也只能在他身邊擺滿球員，在外圍試圖阻擋他的去路，在內線試圖用雷霆專擅的「猴群戰術」，竭力阻止他起身。

環顧NBA歷史，上一個最接近有如此雙向吸力與斥力的球員，很可能已是上古神獸的張伯倫（Wilt Chamberlain），某個程度當代的籃球迷跟棒球迷一樣幸運，正如大谷翔平雙刀流的奇蹟，籃壇也正在見證一隻只要健康，我們從未看過的雙向力場怪獸崛起。

精彩的見招拆招，有備而來的兩支頂級強隊

這場比賽精采之處，當然也絕不只是溫班亞瑪，更在兩支頂尖強隊的博弈。誠如賽前分析「西冠關鍵對位解析：卡瑟爾能否阻擋SGA？溫班亞瑪還能宰制霍姆葛倫？」一文中所述，儘管溫班亞瑪的驚人防守威嚇仍是最主要關鍵，雷霆確實也讓人感受到休息太久的狀況冰冷，全場命中率僅剛過4成，Open三分才13投1中，這已經不只是法國人神威的問題，王牌亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）亦只繳出23投7中，甫過3成命中率，急需在後續賽事手感升溫。

雷霆後續勢必在攻防兩端全力消耗溫班亞瑪。 路透社

但環顧戰術層面，雷霆卻也沒有浪費這段休息時間，臨場的快速應變值得讚賞。面對預料中溫班亞瑪會稍步出禁區，對亞歷山大執行的第二線協防，雷霆也早有戰術端準備，連霸MVP本場時常可見反客為主，或者快速切傳底角射手，或者隊友再快速分球，將球從有法國人的強側，轉瞬導至沒有他的弱側，重新發動進攻。

這中間溫班亞瑪當然會試圖再輪轉協防，但我們往往也可見，雷霆安排持球者直接切換成築牆掩體（如亞歷山大本人），或者另外早有隊友準備來擋路，如這場主力協防的霍姆葛倫（Chet Holmgren），目標都是要清出溫班亞瑪無法及時協防的一側，戰略清晰合理也頗有執行度，往往只差出手命中。

進攻端且隨著臨場測試，逐漸加力也更加靈活，讓甫歸來的二當家威廉斯（Jalen Williams），更多持球大打小，逼迫溫班亞瑪多一個得出禁區協防的對象，又讓亞歷山大與威廉斯輪流切換持球切傳與底角接球角色，其中一位切至腰區，先吸引溫班亞瑪協防，持球者再分球至底角，逼迫溫班亞瑪再次快速撲防底角，此時底角接球者還能再次切換成突破模式，再度逼使他又要趕回禁區護框。

威廉斯和卡盧索的活躍表現，是雷霆首戰不至於提前投降的關鍵。 美聯社

幾次下來，縱使溫班亞瑪天賦異稟，尤其考量他那巨大的身軀，實在也不堪這樣反覆左右調度的體能消耗，很明顯下半場他在雷霆這般的打法下，體力下滑的非常快速，雷霆方能演出後來追上，將比賽逼進延長賽的戲碼。

防守端雷霆也是一開始就出招，再次祭出過去幾年季後賽的老戲碼：以卡盧索（Alex Caruso）主防中鋒，但這件事沒那麼容易，身高更高的威廉斯也多次負責單防溫班亞瑪，基本上跟被無視一樣。

過去幾年卡盧索已經扛過約柯奇（Nikola Jokic）與戈貝爾（Rudy Gobert），首戰他再次銜命力扛溫班亞瑪，也著實表現不俗，直到二度延長自己體力也近耗盡前，屢建奇功，不時可見他以粗壯的下盤，將第一拍的溫班亞瑪頂到左支右絀，沒能好好要到位接球，甚至多次失誤。

這樣奇兵佈陣的思維，也正如當年灰狼讓唐斯（Karl-Anthony Towns）主防約柯奇的盤算，以便讓陣中最好的協防兵器霍姆葛倫，不只不用被溫班亞瑪消耗掉，更能處於對團隊最有利的到處協防位置，同時也帶有預先換防用意，化馬刺打擋拆製造錯位的算盤為烏有，同樣是相當漂亮的一著。

新秀哈波展現不可思議的成熟度。 路透社

但馬刺也絕不是省油的燈，擁有溫班亞瑪，讓他們能在攻防兩端處於被對手針對、「以不變應萬變」的先手上風，卻仍可見許多細部的雕琢。

防守端繼續貫徹「外星人」壟罩整個油漆區，年輕鋒衛們積極外擴防守圈，極具侵略性輪轉的防守策略，針對亞歷山大除了設計口袋陷阱，亦讓不同防守者輪番上陣干擾，增加相當需要找到節奏，雷霆王牌的適應難度。

同時間，從剛過半場開始，就都是馬刺隨時可能發動突擊包夾的領域範圍，一旦亞歷山大殺入三分線內，溫班亞瑪就會馬上移位至其前進路線上，迫使他止步。誠然代價是對手的三分空檔，但結果是成功的，上半場讓MVP僅僅5投1中。

雷霆能咬住端靠威廉斯帶二陣痛打溫班亞瑪下去休息的馬刺，以及本場只要贏球絕對是MVP的卡盧索三分續命，上半場「禿曼巴」就砍下16分，三分球7投4中；可你更要知道的是，其他雷霆球員合共三分球只有15投2中，無怪乎馬刺會繼續堅壁清野針對亞歷山大。

進攻端，面對雷霆的不斷修正，馬刺同樣也能在場上做出回應。當發現溫班亞瑪到外圍掩護再返回禁區，極容易被卡盧索卡位阻擾，溫班亞瑪隨即接受指示做出調整，果斷的直接就殺進禁區站穩要位，縱使你防守者再粗勇，一旦讓他在禁區附近接到球，絕對的身高手長差異，再有力量也是無用。

進攻端面對雷霆的不斷修正，馬刺同樣也能在場上做出回應。 歐新社

另一方面，針對霍姆葛倫改打協防角色，馬刺制服組也做出因應，讓後場球員更多在外圍，直接對他持球主攻，如此一來，霍姆葛倫就再無太多餘裕分心協防，而一旦被迫守得太外圍，他與溫班亞瑪在「獨角獸」品質上的上下駟就非常現實。

溫班亞瑪仍能干擾得到的距離，霍姆葛倫已然望塵莫及，縱使後場球員沒進，沒有霍姆葛倫的禁區，溫班亞瑪就只會是更加絕對的制霸禁區，單看他精美的9顆進攻籃板！

諸如此類精彩的臨場拆招，都在在顯示出在這輪西區冠軍戰中，馬刺制服組對自家球員與對手，乃至對場上局勢的積極備戰與應變能力，並不遜色於王者雷霆。

得了便宜還輸球，仍是雷霆機會之所在？

雖然首戰就輸球，環顧例行賽雙方的對壘，雷霆球迷或者仍可以視為樂觀的開始，畢竟例行賽壓倒性的下風，此戰在溫班亞瑪鬼神表現，外掛複製柯瑞的大號追平三分球史詩級表現下，居然還能逼進二度延長才輸球，是不是可以視為，更接近了馬刺一些？

MVP亞歷山大首戰表現不盡人意。 美聯社

不過這也得益於此戰雷霆多少佔到的人手便宜：威廉斯的有效回歸，反之福克斯（De'Aaron Fox）首戰缺席。首戰威廉斯為雷霆帶來二陣的絕對壓制，與亞歷山大的雙槍加乘，也分擔了防守與部分控球任務，對球隊競爭力是妥妥的大加分。

而福克斯的缺席，則顯而易見增加了卡瑟爾（Stephon Castle）的蠟燭兩頭燒，多達11次失誤，以及後半段對亞歷山大逐漸疲軟的防守，一來一往，或者正是馬刺於第四節後步履闌珊，本該在正規時間就分出勝負，硬是得加班多打10分鐘的原因。

別小看這10分鐘，在這個接下來每兩天就要打一場的系列賽中，等於在預支後面的體力，原本溫班亞瑪無論是例行賽或季後賽，上場時間都控制在30分鐘以內，此戰為了贏球燃燒了將近49分鐘，比原先多出約6成負荷，無論是體能消耗或身體的回復，都肯定影響甚鉅。

很簡單的問題：前一場上場30分鐘跟49分鐘的溫班亞瑪，哪個你會覺得比較強？

少了福克斯的頂替，卡索爾首戰在攻防兩端消耗巨大。 美聯社

在這系列，這樣的蝴蝶效應更不能等閒視之，因為場上的現實已經很殘酷地告訴你，只要溫班亞瑪下場，柯內特（Luke Kornet）打中鋒的馬刺，就只有被雷霆二陣大進補的份，全場最差勝負值、下半場只打4分半鐘，整個第四節加延長賽差不多只打1分鐘，都是在告訴你：這系列的勝負，取決於「法國怪物」能在場上操多久。

賽後訪談，亞歷山大神祕地說，已經找到攻略溫班亞瑪的法門，就筆者看法，下半場奏效的不斷調動，快速消耗其體力與心神，肯定是箇中計策之一。

首戰雷霆差一點就成功，只是這套變招下半場才開始增加比例使用，以及本場雷霆可能犯的最大錯誤：沒能把握第四節後半至第一次延長，雷霆明顯佔有的深度與體力優勢，終結比賽。待二度延長雙方都累得跟狗一樣，雷霆失卻體能優勢，就是回到最原始比拚誰高誰大的戰爭了，溫班亞瑪自然會是場上最強者！

馬刺後場仍舊仰賴福克斯的回歸。 美聯社

多花費了本該留在後面賽事的儲備體力，第二戰馬刺因此極需要福克斯回歸，幫年輕雙衛分憂解勞，既解決控場相對生嫩的問題，又能確保場上體力充沛。更難解的是既定事實的禁區深度，柯內特突然奮起無疑是最佳解，若果他在這個系列賽的上限就是如此，馬刺制服組還能有何妙方，減輕溫班亞瑪在防守端的消耗負擔，能讓二陣不致再如首戰般快速崩潰，以便幫頭號主將多爭取一些喘息時間？

對雷霆來說，關鍵因此要再說一遍：霍姆葛倫。如果他再打出第一戰般軟弱被動，甚至有點畏懼溫班亞瑪、比戈貝爾更差的牽制表現，雷霆主場二連敗都不為過，要記住你自己也是一匹獨角獸呀！

霍姆葛倫必須打得更加主動！ 美聯社

馬刺同時要嚴陣以待的還有，深度佔優的雷霆自第二戰起，肯定打的更加對抗、更加挑釁，也更具侵略性。手握場上最強者，也代表他在場上與否更加動見觀瞻，且讓我們看看，馬刺接下來要如何保護「外星人」，不被雷霆的深厚大軍圍毆拖垮呢？