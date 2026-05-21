大聯盟指叉球使用量日增 為何左投手不用？

指叉球在大聯盟還是個稀有球種，目前為止，在今年的使用量大約佔所有球的3.3%，去年是3.2%，前年則為3.1%。不過這都比2023年的2.1%要增加很多了，事實上，比起大聯盟剛開始追蹤球種時，這已經是倍數等級的成長了。從2008至2022年間，指叉球的用量穩定地介於1.4%至1.7%之間，唯一的例外是2020短賽季的1.9%。許多投手在近年來開始嘗試投指叉球，去年有11人把指叉球加進他的武器庫中，今年則有八位選手開始大幅增加指叉球用量。

不過有一個現象很有趣，就是右投手投指叉球的比例，遠超過左投手，根據運動家網站作家沙里斯(Eno Sarris)的研究，大聯盟中會投指叉球的右投手比例是左投手的四倍，而在2022年至2025年間，右投手所投的指叉球數量則是左投手總和的11倍。為何左投手不怎麼使用指叉球？未來穩進名人堂的克蕭(Clayton Kershaw)直到生涯最後三年才把指叉球加入武器庫中，雖然只投了126球，但已經比他同時期丟的變速球多出91球了。沙里斯說這原因很難說，以下四個解釋可以參考看看。

克蕭直到生涯最後三年才把指叉球加入武器庫中。 路透

一、指叉球容易受傷的傳聞。巨人隊左投瑞伊(Robbie Ray)說：「我之所以不再丟指叉球，就是我在投的時候弄傷了我的手肘。雖然我不覺得這兩者有相關，但它就是發生了。」但在大聯盟的階層，指叉球的使用和受傷並沒有顯著的正相關。根據FanGraphs網站的齊默曼(Jeff Zimmerman)的研究，指叉球使用率超過10%的投手，在隨機單一賽季受傷的機率是54%；而不投指叉球的投手呢？52%。

前教頭麥登(Joe Maddon)在2011年時曾說過：「如果你指叉球握的好，反而容易受傷，因為當你這樣投球時，沒有球產生的反作用力，反而讓手肘有很大的壓力。」但以現代的生物科學，還沒辦法測出投球時手部肌肉的所有機制。Driveline以精密儀器監控選手的機制著稱，他們的共同創辦人鮑迪(Kyle Boddy)就說：「以我們今天所使用的系統，是沒辦法驗證這個理論的。」

二、指叉球本來就是右投手的傳統。上一次指叉球大流行是在1986年，當年太空人的史考特(Mike Scott)靠著指叉球拿到塞揚獎。許多投手也開始紛紛仿效，一手調教出史考特的指叉球之父克萊格(Roger Craig)來者不拒，有人想學他就教，絕對傾囊相授。但他教出的好手清一色是右投，像史考特、莫里斯(Jack Morris)、巴克特(John Burkett)、貝卓西安(Steve Bedrosian)等，就連徒孫輩像郝西瑟（Orel Hershiser）、威爾契(Bob Welch）也都以右投為主。

不過在美國雖然如此，在指叉球大國日本，又不一樣了。在大聯盟闖蕩的今永昇太、菊池雄星和松井裕樹都很會投指叉球。根據YakyuCosmo.com網站版主Yuri Karasawa的統計，今年日職有14%的投手會投指叉球(不管是大叉還是小叉)，這比起大聯盟的佔比高出四倍以上。但左右投還是有差距，從2021年開始算起，日本職棒的右投手丟指叉球的比例是左投手的兩倍，雖然比大聯盟接近，但差距明顯地還是存在。

在大聯盟闖蕩的日本球員菊池雄星很會投指叉球。 法新社

三、指叉球不符合左投手的投球機制。有一派說法是因為很多左投手的出手較低，像塞爾(Chris Sale)或巨怪強森(Randy Johnson)等人，所以不適合學需要高壓出手姿勢的指叉球。但真的是這樣嗎？根據計算，左投手平均出手角度的中位數為38.5度，而右投手則為38.7度，差距極爲些微。至於會投指叉球的右投手平均出手角度是41度，但這也不是絕對，因為很多出手角度偏低的投手，像史肯斯(Paul Skenes，25度)、萊恩(Joe Ryan，25度)、耶茲(Kirby Yates，21度)都會投指叉球。

四、早期發展的軌跡。在三級棒球的階段，左打者的比例遠不如大聯盟，很多小投手一整季下來碰不到幾個左打者，但天生左投的人就得要提早學習變速球來面對大量的右打者。Driveline的投球總監懷特(Connor White)就說：「左投手得更迫切發展出能面對兩側打者的變化球，但指叉球不會出現在這段成長期，這時間大家會用快速球、伸卡球、滑球、曲球、變速球等。指叉球是等到長大到一個階段，因為某個特殊理由而產生的需求。」加上指叉球會傷害手肘的印象，很多教練不願意教小朋友這顆球路。

出手角度偏低的投手，像史肯斯也會投指叉球。 路透

右投手在小時候面對左打機會少，所以一般的變化球就夠用了，等他們上到大聯盟後，為了要變換速度而學習變速球的右投，就有機會改練指叉球。很多會投指叉球的左投手，當初的目的可能只是為了補救他們效果不彰的變速球而已。

但我們再看回日本的例子，許多三級棒球的投手已經會投指叉球了，鮑迪說：「美國隊在U16到U21的階段中，在國際賽遇到日本隊，往往會被他們的指叉球整死。」

就如Sarris所分析，這些因素可能都造成左投手較少投指叉球的現象，但有需求，就會有供給，就像少數美國本土的指叉球左投手羅布雷斯基(Justin Wrobleski)說的：「大聯盟的打者會讓你知道你該投什麼球。」如果有越來越多左投手發現指叉球的可用性，這些趨勢都會波動。