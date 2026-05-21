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中職／成功頂替江坤宇及張育成 兩小將成球隊游擊新希望

聯合新聞網／ 福耳
池恩齊(左)及張仁瑋成功頂替中職代表性游擊手，成為球隊游擊新希望。 富邦悍將、中信兄弟提供
池恩齊(左)及張仁瑋成功頂替中職代表性游擊手，成為球隊游擊新希望。 富邦悍將、中信兄弟提供

中職近年的代表性游擊手當屬中信的江坤宇，江坤宇從20年開始就成為球隊的不動游擊手，守備功力更是中職第一人，連6年奪下游擊手金手套獎，打擊也維持穩定輸出，21年起連5季拿到游擊手最佳十人獎，攻守兩端都是球隊重要主幹，亦曾多次入選國家隊，精彩的成績讓他在去年初獲得一紙10年總值約1.5億元的大型合約。

張育成在24年季中選秀加入富邦，由於在大聯盟的守備備受肯定，並擁有不錯的進攻能力，攻守俱佳，被看好是唯一能與江坤宇相抗衡的游擊手，更掀起一波國家隊游擊手該由誰來擔任的討論。

張育成因傷已難回游擊防區。 <a href='/search/tagging/2/富邦悍將' rel='富邦悍將' data-rel='/2/122246' class='tag'><strong>富邦悍將</strong></a>提供
張育成因傷已難回游擊防區。 富邦悍將提供

24年7月在一軍首度亮相後，張育成就以先發游擊手出賽的場次近40場，隔年卻因傷缺席大半球季，先發守游擊的場次銳減至8場，雖然季後的經典賽資格賽再度回到游擊位置，但張育成在之後的賽事中以游擊手身分出賽的場次已十分稀少，今年例行賽更僅有4場，原因還是手肘的傷勢，即使無法守游擊，張育成在打擊方面仍交出優異的表現，目前是聯盟打擊王。

江坤宇今年的狀況不理想，尤其是在打擊方面，出賽23場後的打擊率仍不到2成，只有2分打點，與過去幾年打擊率在2成7、40分打點以上的表現有顯著落差，賽季中間還一度失去先發位置，打擊狀態好不容易有改善，5日的比賽交出猛打賞，6日也有安打，打擊率突破2成，卻又遇到左大腿拉傷的傷勢，歸期未定。

張育成及江坤宇這2名中職代表性游擊手目前都無法在游擊位置上出賽，也讓另2名年輕好手有被看到的機會。

江坤宇(中)今年因打擊狀況不佳及傷勢影響，暫時離開游擊防區。 聯合報系資料照
江坤宇(中)今年因打擊狀況不佳及傷勢影響，暫時離開游擊防區。 聯合報系資料照

從5月初開始的11場比賽，富邦的先發游擊手都由池恩齊擔任，池恩齊在22年季中加入富邦，23年5月首次一軍亮相，該季共出賽55場，其中6月的比賽幾乎都是由他防守游擊，先發二壘則近10場；隔年出賽場次增加到72場，上半季主要由他與王勝偉共同扛起游擊防區，7月中張育成加入，池恩齊仍是第一替補，整季以游擊手身分先發出賽45場，打擊率為2成98。

去年張育成因傷缺陣近半季，池恩齊成為主力先發游擊手，可惜在5月底撲壘導致肩膀受傷，休養近4個月後才回到一軍，整季僅出賽25場，但也有2成84打擊率的成績；今年池恩齊季初狀況不佳，直到5月才被拉上一軍，隨即先發防守游擊，至今出賽11場，打擊率同樣維持在2成86的不錯表現。

池恩齊5月升一軍後的打擊表現不錯。 富邦悍將提供
池恩齊5月升一軍後的打擊表現不錯。 富邦悍將提供

池恩齊雖擁有優異的身體運動能力，在過去幾年游擊的防守卻偶發生簡單的失誤，導致守備率不算高，最好的是24年的9成62，上季僅有9成25，本季至今為9成76，逐年進步中。

本季目前表現最佳的游擊手是替補江坤宇的張仁瑋，22歲的張仁瑋是中信在21年選秀的第3輪，23年一軍初登場，多以二壘手身分上場，在江坤宇9月生涯首次因傷下二軍後，暫代游擊手8場；24年只在一軍出賽11場，去年才再度在一軍有較多上場時間。

25年球季共出賽72場，是生涯最多，雖大多以外野手上場，但同樣是游擊防區除了江坤宇外的第一替補，總共守了15場游擊，只有一次失誤，守備率是不錯的9成80。

張仁瑋是中信先發打線中唯一打擊率破3成的打者。 聯合報系資料照
張仁瑋是中信先發打線中唯一打擊率破3成的打者。 聯合報系資料照

今年張仁瑋仍是內外野兼守，但在江坤宇低潮時曾暫代游擊6場，更在他受傷後成為中信的主力游擊手，打擊表現維持高檔，先發守游擊14場，打擊率高達3成67，本季打擊率為3成20，是中信先發打線中唯一突破3成者，8分打點也是全隊第6名，守備方面則無失誤，很難想像如果沒有這位年輕小將的竄起，中信在游擊這塊重要防區會失守地多嚴重。

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