中職／兄弟、桃猿成墊底難兄難弟 重振打線可學悍將快手調度

中華職棒2026年上半季，已經進行超過一半的賽事，然而竟然出現與以往不同的戰果。連續6年、12個半季勝率都超過5成的中信兄弟，至今勝率連4成都不到，直到第32場比賽才拿下第10勝。而2025年逆勢封王的樂天桃猿，也好不到哪裡，勝率只有0.406。兩支去年10月在台灣大賽的爭霸境，短短約半年時間，就從巔峰跌落谷底。

檢視團隊成績，中信兄弟投手繳出聯盟墊底的成績，團隊ERA+78.2，場均失分高達4.24；打擊則排倒數第二，OPS+96.8，打擊三圍0.238/0.317 /0.311，場均得分3.03，失分大於得分自然難以贏球。不過他們投手群，在德保拉回歸後，牛棚得以喘息而稍有回穩，但重點仍在打擊的狀況依舊低迷，因此即使一度取得2連勝獲勝也是贏得辛苦。

中信兄弟上半季戰績低迷，投打都出現不少狀況。 葉信菉

實際上，自從2023年季中開始，黃衫軍就不斷進行教練團的大幅改組。尤其平野惠一升任總教練後，打擊部門不再是傳統指導技巧的教練，而是以強化攻擊策略為主，一路由丹尼爾、莎菈、詹姆斯等，換到今年的西田明央、後藤駿太及歐文揚。到了本季，他們一如以往在選球及上壘率維持不錯的成績，但得分效率卻從聯盟最佳，下滑到聯盟倒數第2名，恐怕與打線安排有關。

以往他們就以農場深度著稱，成為他們多年來維持競爭力的關鍵。然而他們的調度顯得相對緩慢，目前OPS+表現最好的張仁瑋，直到五月才得到教練團的目光。另一位表現還算不錯的王政順、李聖裕等，則依舊機會有限。大多數機會仍給到表現有落差的江坤宇、王威晨、岳政華、宋晟睿等主將。讓狀態不穩的球員獲得暢打的機會，雖可解釋讓他們從比賽調整，但就是犧牲了比賽的精采度！

張仁瑋是目前兄弟打線的亮點之一，但他直到5月才有較多上場機會。圖／中信兄弟隊提供 陳宛晶

至於樂天桃猿，他們投手表現還是聯盟前段班，團隊ERA+103.6，場均失分只有3.39；但打擊則慘不忍睹，OPS+只有超低的78.1，打擊三圍0.221/0.276/0.293，場均得分2.39，是目前六隊墊底，而且是歷史上罕見得不到3的球隊，與以往大家印象中暴力猿打線有極大的落差。

桃猿林立因受傷本季尚未登場，但「暴力猿」打線只有少了他不該這麼悽慘。 余承翰

與中信兄弟一樣，桃猿農場深度同樣很厚實，這讓他們即使陳俊秀、朱育賢出走，他們的攻擊仍可以維持一定的競爭力。今年沒有強打離隊，唯一的差別只有林立因傷缺陣，邏輯上不應該差異這麼大。但問題在於主將包含林子偉、林泓育、裡勛傑、成晉打擊率都不到0.250，還有更慘的是林承飛、張閔勛、馬傑森、林政華、余德龍連2成都沒有，幾乎全猿低潮，自然難以得分。

去年季末，樂天球團針對教練團大幅改組，總教練古久保健二未獲得續約，首席兼打擊教練曾豪駒第二度接掌兵符，原本的職務則交由林政億接手，另外2020年被釋出的紀品宏則回鍋擔任打擊兼守備教練。他們都是出身於桃猿體系，整體方針應該不會差異太多，但如何協助比他們經驗更多、更大咖的球員們，目前看起來仍未克服這項挑戰！

悍將從去年最不會得分球隊，本季變身得分效率最佳球隊，今年能依球員狀況快速調整打線是主因。 葉信菉

讓狀況不佳的球員持續暢打，這令人想到前幾年的富邦悍將，熱身賽及二軍火燙的球員，都難以獲得一軍機會，造成球隊持續低迷。然而，今年不管球隊是否贏球，不管是否是球星，每場針對球員近況及對方投手調整打線，形成隊內競爭，主將獲得休息調整的機會，小將們則藉機破繭而出，一改過去的頹勢，打出不一樣的氣勢。

中信兄弟與樂天桃猿，上半季戰績低迷，同樣都是打線出了問題，就如同以往的富邦悍將。然而，他們目前仍維持保守調度，讓主將獲得較多機會，看起來效果仍不理想。可以考慮比照今年不一樣的富邦悍將，快速調整打線，唯有大膽、快速的用人策略，找出更多可用之兵，才能擺脫低潮重振旗鼓，找回昔日霸主身手。