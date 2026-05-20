日職／送金手套主戰捕手去軟銀 橫濱補先發兼賭大物新秀？

橫濱DeNA海灣之星與福岡軟銀鷹季中發動球員交易，以捕手山本祐大換來投手尾形崇斗與內野手井上朋也。相較於井上和尾形雖具有潛力，但都是還沒在一軍繳出穩定貢獻的球員，山本則是近年橫濱一軍的頭號捕手，本季在交易之前也都負責球隊主戰，因此在外界對橫濱這次的舉動有些意見。不過，橫濱這次交易雖然不是沒有風險，但從陣容來看，確實有值得一賭的動機在。

橫濱DeNA截至5月17日賽後，團隊戰績為19勝20敗2和，勝率4成87排在央聯第四，距離第三名的巨人有3場勝差。投手方面，橫濱團隊防禦率3.20排在央聯第四，先發防禦率3.54更是央聯最差。

橫濱寄予厚望的新洋投杜普蘭提爾因傷缺陣，重創橫濱先發戰力。 横浜DeNA臉書

先發群表現不佳的原因之一，在於去年兩位主戰洋投凱伊（Anthony Kay）和傑克森（Andre Jackson）離隊。兩人合力吃下305.2局，且防禦率分別為1.74和2.33。雖然今年找來考克斯（Austin Cox）和前阪神洋投杜普蘭提爾（Jon Duplantier），但兩人現在都因傷缺陣，前者更是只投了2場就整季報銷，未能補上洋投戰力的空缺。球團社長木村洋太在五月初就曾喊話，表示要積極補強先發投手，且範圍不侷限於海內外或洋將本土。

至於這次交易來的尾形崇斗，向來都是以球威為賣點的投手。去年他一軍主投34.2局，三振率高達10.64，遠高於聯盟平均7.37，快速球平均球速為153.8公里。但同時他也被轟出7發全壘打，是所有被7轟以上的投手中局數最少的一位。如此不穩的表現，反映出為何他有過人球威，多年來一直都被期待成為主力，卻始終無法成為一軍的重要戰力。

尾形崇斗季前曾在大巨蛋的台日交流賽中登板飆出157公里。中央社

今年尾形崇斗轉任先發，季前曾在大巨蛋的台日交流賽中登板飆出157公里，顯示轉先發後也沒有太明顯的降速問題。轉到橫濱後也已經在二軍登板先發過，5局無失分飆出7K，最快球速來到158公里，且速球帶有強烈上竄尾勁。雖然日職一、二軍水準差異大，或許還不能代表先發的尾形一定能夠適應一軍強度，不過至少沒有不適應先發而崩盤。

尾形今年轉任先發 在二軍依然展現優異球威

陣容堅強的軟銀，選手之間的競爭也是異常激烈，很多球評之所以年年看好軟銀奪冠，都是基於「即使是板凳（或二軍）仍有許多選手具有一軍先發等級」的緣故。但也正因如此，球員們都承受極大的壓力，心想要是沒有馬上拿出表現，就很可能立刻被取代，有時反而會在緊繃下無法充分發揮。過去效力軟銀投手的大竹耕太郎便是一例，在軟銀成績始終不上不下的他，透過現役選秀轉到阪神，控球方面的長才受到隊上肯定，心裡安頓下來後總算繳出佳績，成為近年阪神的主力輪值。

由此來看，橫濱應該也是想賭尾形換個環境後，能有類似大竹這樣的翻轉。而對軟銀來說，雖然損失了一位具有球威的潛力股，但畢竟尾形7年一軍生涯僅吃下99局，給軟銀的實質貢獻並不高，現在隊上還有同樣是速球條件優異，且更年輕的右投手藤原大翔可以培養，因此也不算損失太大。

井上朋也是2020年軟銀選秀第一指名，目前才23歲。 聯合報系資料照

至於井上朋也，守位上可以擔綱一、三壘手和外野手。目前橫濱DeNA主力三壘手為宮崎敏郎，OPS為相當有水準的0.732，但畢竟已經37歲，未來勢必得安排人選接班。井上是2020年軟銀選秀第一指名，目前才23歲，雖然幾年下來二軍OPS大約落在0.72至0.75左右的區間，並非特別優異的表現。不過還是有成長的空間，或者成為提升角落內外野深度的選項。

至於橫濱DeNA的交易主菜山本祐大，雖然是2017年第九指名入團，但2023年起站穩一軍，打擊率維持在2成6以上，是具有一定攻擊能力的捕手。另外他也在2023年與東克樹拿下年度最佳投補搭檔獎，2024年拿下金手套獎，守備功夫不在話下。當交易確定成立後，軟銀總教練小久保裕紀也誇讚山本，稱他為央聯第一的捕手。

山本祐大曾拿過金手套獎，打擊也有一定水準

既然如此，那橫濱為何捨得放棄這麼一位優秀的捕手呢？答案或許在於他們還有另一位更年輕，天花板更高的捕手松尾汐恩。松尾高中就讀名門大阪桐蔭高校，國中時期曾是游擊手的他，在高中轉任捕手。高三時在2022年的春季甲子園，以第三棒捕手的身分幫助球隊拿下冠軍，在同年U18也擔任日本隊的中心打線捕手，並入選大會最佳九人，接著獲得橫濱第一指名。

由此不難看出松尾的一大賣點，就在於能蹲捕的同時，還有出色的打擊實力。他在二軍第一年（2023）就繳出0.722的OPS，第二年則進步到0.816，2025年則開始常駐一軍，成為山本之外的二號捕手。最終整年在191個打席裡，繳出OPS0.640、4轟的表現，雖然略低於聯盟平均的0.652，但考量到守位及才21歲的年紀，確實令人期待。

山本離隊後，預計橫濱將會讓大物捕手松尾汐恩有更多出賽。 横浜DeNA臉書

松尾另一項特色是被三振率極低，2025年平均每11.24個打席才會被三振一次，遠優於聯盟平均的5.13個打席，並沒有缺乏經驗而對一軍投手大量揮空。阻殺率也相當不錯，2024年在二軍就繳出4成60的阻殺率，2025年一軍阻殺率也有3成33。投打兩端的好表現，讓曾經是也橫濱隊史一指的傳奇捕手谷繁元信，近來盛讚松尾「和第四年的我相比起來完全更高等級」。甚至在FanGraphs評價中，也認為松尾若是作為大三生參加美職選秀，有機會在第二輪前段被選中。

當然，松尾目前還有許多課題需要適應。雖然是小樣本，但本季目前他的打擊成績還不算太好，阻殺率也掉到2成35，特別是5月17日對到巨人的賽事，松尾單場被跑出5次盜壘成功，一次都沒抓到跑者。偷好球的技術也被認為還有成長空間。且升格成為正捕手後，配球模式更會被其他球隊徹底研究，如何穩定引導投手，維持整季的指揮表現，將會是他的考驗。

年紀輕、天花板高，而且已經展露足以在一軍先發的實力，這或許是讓橫濱DeNA捨得放棄山本祐大的主要原因，同時也能清出更多空間培養松尾。雖然放走守備評價頗高的正捕手風險不小，但如果賭對了，也許在不久的將來，有機會看到另一位攻守兼備，甚至是代表日職等級的明星捕手，身穿橫濱的戰袍指揮。