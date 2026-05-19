西冠關鍵對位解析：卡瑟爾能否阻擋SGA？溫班亞瑪還能宰制霍姆葛倫？

雖然一度被2比2追平，馬刺接續連下兩城，快意淘汰灰狼，晉級西區冠軍戰，即便是對手明尼蘇達，都不得不對溫班亞瑪（Victor Wembanyama）攻守兩端的統治級影響力，甘拜下風。

但誠如這位法國天才所說，每一輪的對手都更加艱難，下一輪，他們將面對當代絕對的王者雷霆，儘管季賽壓倒性5戰4勝，其中三場還是雙位數獲勝，被台灣球迷戲稱為「雷霆爸爸」，馬刺眾將卻也深知，季後賽永遠都是全新的開始。

這兩支本季戰績最佳，自1998年公牛爵士後，睽違28年再次上演62+勝級球隊大戰的組合，很可能還是未來多年聯盟最強宿敵爭鬥史的序幕戰，究竟會拼鬥的如何燦爛？就讓筆者先為各位整理幾個觀戰重點：

經驗的差距VS快速進化的速度

本季是馬刺總教練強森（Mitch Johnson），首次以主帥之姿率隊闖進季後賽，球隊季後賽的主要輪替，亦幾乎都是初體驗，連例外的福克斯（De'Aaron Fox），也不過多了一輪經驗，此前每一輪的賽前分析，馬刺的劣勢點，因此總會被加入「經驗不足」。

首次打季後賽的溫班亞瑪持續進化中。 美聯社

但他們以快速的進步速度，以及小將們超齡的沉穩冷靜，一輪一輪地衝破質疑，這一點在日前美國電視節目的訪談中，也一致性地獲得在場名宿來賓諾維茨基（Dirk Nowitzki）、奈許（Steve Nash）、葛里芬（Blake Griffin）與海斯倫（Udonis Haslem）的高度肯定。

這點也成為了馬刺於最後兩戰颯爽戰勝灰狼的底蘊，絕不僅是靠溫班亞瑪的「外星人」超能力，正如筆者前篇「溫班亞瑪被逼到出肘！灰狼找到「封印」方法 馬刺真正危機來了」提到的灰狼重點變招：分隔兩位法國學長學弟時間，同時間用5-Out拉出馬刺王牌。

聖安東尼奧很快於後兩戰，分別以主動調度溫班亞瑪，更多與戈貝爾（Rudy Gobert）同場時間；以及面對5-Out，改採持續蹲坑，必要時負責對位更能兩頭兼顧的底線對手，盡可能將溫班亞瑪留在禁區的防守佈陣，從而雙雙破解明尼蘇達的拆招。

27歲的福克斯(中)已經是年輕馬刺陣中較有經驗的「老將」。 路透社

戈貝爾打二陣能擁有的進攻端身材優勢再次被化為烏有，跟學弟同場就是直接被放空；即便是面對5-Out，溫班亞瑪也仍能紋風不動的死守禁區，最終就這麼擊敗無招可再變的灰狼。

這些精準有效的變陣，甚至讓人不禁懷疑，是否與老帥波波維奇（Gregg Popovich）近期更頻繁坐鎮幕後有關，但無論如何，馬刺教練團在季後賽的成長，有目共睹。

不僅如此，幾位年輕小將，尤其是三位主力後衛，在第二輪的表現亦令人激賞。福克斯以大哥姿態，控場漸入佳境；卡瑟爾（Stephon Castle）更儼然已見未來第二把手的雛形，不只進攻犀利、勝任第二控球點，防守端甚至還扛住藍道（Julius Randle），以外圍防守核心之姿，直接將灰狼的如意算盤化為烏有，新秀哈波（Dylan Harper）同樣也展現超齡的冷靜與穩健，以替補之姿，幾乎場場命中率破五成，為球隊帶來穩定的板凳火力。

新秀哈波(中)從替補出發在攻守兩端都扮演吃重角色。 美聯社

第二輪關門的最後兩戰，幾乎都可說是三衛同場發揮，尤其最後一場連袂34投25中的超高效表現，精準打擊了藍道與里德（Naz Reid）雙鋒在場時的糟糕外圍防守，讓灰狼上戈貝爾也不是，不上也不是，只是選擇緩慢的敗陣，抑或者賭一把後結果更糟，最終只是輸球方式的選擇。

防守端他們同樣打破了外界對他們尺寸的質疑，儘管主要還是拜溫班亞瑪不世出的協防範圍與威嚇，但以這幾位後衛為首，馬刺第一線無後顧之憂的快速輪轉，剛好與後方「外星人」的優勢相契合，季後賽防守，迄今高居16隊之首！

當然，雷霆包括去年奪冠，更深厚的季後賽經驗仍在那裏，而且和前兩輪對手終究是不同等級，這一輪仍值得觀察，馬刺小將們的沉穩，在面對大魔王時，是否還能處變不驚，抑或者開始吃虧，成為下一個讓雷霆屢屢壓迫失誤致勝的祭品？

亞歷山大面對包夾的破解能力更為強化。 美聯社

但也要提醒，透過季後賽在進化的不只是馬刺，甫連霸MVP的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），第二輪面對湖人高強度的針對包夾，也慢慢找出了以無球與充當隊友誘餌方式，適應比賽的法門。

外界一般咸認馬刺也該會對他參考使用包夾，畢竟任何球隊都很難拒絕「阻止對手王牌接球，將勝負交給副手綠葉」的誘惑，但上一輪雷霆與亞歷山大都已有過破招經驗，西區冠軍賽，下一位更強大、防守資源更多的挑戰者馬刺，能完成湖人辦不到的事情嗎？

陣容深度大比拚，一強還有又一強

馬刺今年季後賽迄今，有多達9位球員上場時間超過10分鐘，無人場均超過34分鐘，絕對堪稱兵多將廣。但另邊廂，就算扣掉本季迄今只上場2場的二當家威廉斯（Jalen Williams）不算，都還有更多的10人場均超過10分鐘，且團隊三分準頭卓越，除亞歷山大外，亦無人超過32分鐘－而這樣的奧克拉荷馬軍團，在即將開打的西區冠軍戰之前，還要迎來威廉斯的健康回歸，真可謂對雷霆最大的利多。

米契爾的破壞力驚人。 路透社

馬刺在陣容上仍具備的優勢是，又更多高達6位球員，場均超過10分，得分與持球點更為分散，而儘管在威廉斯受傷後，雷霆陸續打出米契爾（Ajay Mitchell）與麥肯（Jarded McCain）兩位，補上球員原本較為空缺的持球點，避免過往此時對手針對亞歷山大就可能癱瘓雷霆進攻的防守策略，但攻傳投三拍子的正牌二當家回歸，對戰力的提升當然仍是佳音。

當然另方面，久未登場威廉斯的狀況，也有待實戰觀察，也確實他在季賽對馬刺表現並不理想，場均僅繳出16.5分3.8籃板5.3次助攻，但無論是更大程度幫助亞歷山大分攤被防守壓力，增加球隊換防（甚至是溫班亞瑪）的強度與彈性，乃至就算只是單純增加持球點與人手調度，帳面上橫看豎看對球隊都是加分，究竟他能否成為雷霆深度上的勝利因子呢？

二當家威廉斯(前)若能健康回歸，對衛冕軍雷霆堪稱如虎添翼。 美聯社

值得品味，足以左右勝負的關鍵對位

兩隊眼中的頭號大敵，自非彼此的王牌亞歷山大與溫班亞瑪莫屬，而雖然這兩支無論季賽或季後賽都能稱之為「攻守俱佳」的強隊，勢必都將動用團隊力量，來圍堵這兩位MVP級球星，但聚焦細觀，成敗主要仍繫於兩隊的關鍵對位者。

對亞歷山大來說，預料剛封鎖藍道的卡瑟爾，將於西區冠軍戰領銜對位本季MVP。例行賽以他為首，在109.9次進攻回合中，能將亞歷山大壓制在僅僅場均24分，投籃命中率更低至僅31.6%（季賽其場均為31.3分55.3%命中率）。

馬刺外圍首要領防者卡瑟爾(左)將面臨SGA強力考驗。 美聯社

好消息是，亞歷山大本人也經過季後賽更高強度防守的洗禮、威廉斯準備復出（但卡瑟爾也有能耐扛住威廉斯打錯位），以及球隊在季後賽打出更多得分點，且看強森要如何安排卡瑟爾防守亞歷山大，這位二年級生，也需要在進攻端消耗MVP更多體能。

溫班亞瑪與霍姆葛倫（Chet Holmgren）的對決，更可說是這系列賽的重中之重，明明也稱得上是隻獨角獸，霍姆葛倫想必有「既生瑜，何生亮」的無奈。

霍姆葛倫如何降低溫班亞瑪的威脅也是雷霆贏得西冠的重要關鍵。 路透社

防守端，縱使溫班亞瑪仍佔明顯優勢，季賽在團隊幫忙下，霍姆葛倫仍足以有效降低法國巨人的殺傷力，關鍵在進攻端，明明其他球隊無不對他戒慎恐懼，唯獨溫班亞瑪，老是無視其外線投射，復於三分線內輕鬆壓制，將霍姆葛倫作為獨角獸本該擁有的強大優勢，無情瓦解。

例行賽兩人4場直接對位，霍姆葛倫是悲慘的7投1中，最終就是法國人在例行賽對戰衛冕冠軍的126分鐘出場時間內，率隊打出每百回合僅失99.6分的可怕防守。

更令雷霆球迷忐忑的是，溫班亞瑪嘴巴不說，卻對雷霆的這隻同類，還格外有競爭心，霍姆葛倫能否完成灰狼與戈貝爾做不到，將溫班亞瑪拉離禁區的任務，甚至硬起來讓他再無餘裕協防，對這系列賽的走向，將有舉足輕重的影響。

以卡盧索為首的強悍板凳部隊，可說是雷霆陣中最不容小覷的可怕戰力。 路透社

除此之外，這兩支被外界預估實力伯仲之間強隊的勝負，也將受到其中一些難測變數的影響。雷霆的主場優勢，是否會在這系列賽最後造成差異？首輪過早晉級，讓雷霆在對戰湖人首戰時略顯生疏，這一回會否再次發生，馬刺又能否抓住湖人沒能把握的機會？

以及，好勝心堪比80、90年代球員的溫班亞瑪，面對亞歷山大本季MVP高票蟬聯，他以懸殊落差僅居第三的結果，又會否點燃其心頭不滿的焰火，一舉燃燒於此輪對戰？

很可能是本季實質「總冠軍戰」的西區王者之爭，即將展開，且看孰死孰生！