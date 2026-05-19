東區騎士更好、 西區馬刺崛起！看好分區決賽均是6戰決勝

NBA東、西區決賽對戰組合確定，東區「騎士vs.尼克」，西區「馬刺vs.雷霆」。

東區第一種子活塞和第二種子塞爾蒂克先後落馬，第三種子尼克陣容整齊、深度更好，關鍵球星布朗森決勝球和單打能力一流，尼克中鋒唐斯已經成為尼克禁區攻防磐石，普被看好可以在東區決賽出線。

西區第一種子雷霆是衛冕軍，上季總冠軍賽經歷，第二得分手威廉斯傷癒歸隊戰力加分，雷霆王牌球星亞歷山大連續兩年摘下年度最有價值球員(年度MVP)，亞歷山大幾乎就是近兩年NBA最好球星，比戰力、經驗、天賦、深度，雷霆同樣被看好在西區出線。

我有不同解讀分析+預測。

東區決賽騎士vs.尼克，我看好騎士第六戰淘汰尼克：

哈登(右)+米契爾「超級雙衛」組合用來對付尼克王牌布朗森，這是騎士利多。 法新社

騎士例行賽表現起伏不穩，季後賽前兩輪也都打到搶七，才有驚無險淘汰暴龍、活塞，這也是為什麼騎士在二月初球員交易截止日前，決定用年輕先發主控葛蘭德去交易換來快艇37歲後衛哈登主因。

騎士期待哈登能提升後場規格、對位，進攻更有威脅性，身材更高大，組織和掌控比賽節奏能力更好，更重要是為騎士第一得分手米契爾紓壓解困。

哈登確實能力更全面，但季後賽兩輪打下來不難發現，哈登真的老了，而且體能和持續力老到看得見。幸好哈登有非常出色隊友可以「揹」著他往前走，哈登很扛，但哈登隊友同樣也能扛，尤其是在哈登沒力的時候。

哈登+米契爾「超級雙衛」組合用來對付尼克王牌布朗森，這是騎士利多。騎士內線禁區還有「雙塔」艾倫+莫布里，艾倫擅於防守+籃板，莫布里防守也是精英級別，進攻更全面還有三分，正好可以用對對位尼克中鋒唐斯，騎士同樣可以創造對位和陣容上優勢。

尼克陣容兩大優勢布朗森和唐斯，正好對上騎士也是最強大兩個位置，我認為尼克會打得非常辛苦。

尼克比騎士擁有更好天賦和陣容深度，但需要尼克教練布朗敢用人會用人用對人，挖掘板凳最大潛能，這個系列賽我看好騎士，布朗執教一向靠球星支撐，很難面對騎士禁區和後場對位產生的優勢。

西區決賽馬刺vs.雷霆，我看好馬刺第六戰淘汰雷霆：

季後賽經過兩輪錯誤、學習、修正，馬刺不但成為更好球隊，「斑馬」溫班亞瑪也成長為更具攻防統治力巨星。 法新社

雷霆比馬刺更有經驗，尤其是總冠軍賽經歷，雷霆在第二得分手威廉斯傷癒歸隊後，進攻武器和攻勢發起點更完整，在陣容、天賦、深度、團隊、球星主宰力各方面，雷霆幾乎沒有缺點。

但季後賽經過兩輪錯誤、學習、修正，馬刺不但成為更好球隊，NBA未來門面「斑馬」溫班亞瑪也成長為更具攻防統治力巨星。

西區決賽我認為「馬刺是聯盟唯一，也是最有可能淘汰雷霆球隊。」

各種對位和面向看來，雷霆都是更好更穩定球隊，但雷霆兩個對位優勢有可能面臨馬刺強烈挑戰。

第一、 雷霆禁區和攻防籃板優勢是兩名先發七呎長人霍姆葛倫+哈爾特斯坦組成的「雙塔」，兩人高低位搭配默契十足，哈爾特斯坦對抗性強、打法積極、進攻籃板和跟進一流，霍姆葛倫有穩定三分能力，可以拉開空間，速度又快，防守天賦和能力直逼斑馬。

但這個系列賽面對226公分斑馬無與倫比防守和協防能力，雷霆禁區攻防佔不到便宜，甚至毫無優勢。少了禁區攻防牽制力，雷霆就很難打出完整團隊。

第二、雷霆角色球員季後賽個個神準，驍勇善戰，替補後衛麥肯三分神準，三分命中率5成4，華勒斯防守一流，季後賽三分命中率是驚人4成6，先發後衛米契爾今年季後賽打出神奇，對湖人系列賽場均22.5分+6助攻，投籃命中率5成6，靠著角色球員超水準發揮和神奇三分，雷霆4：0橫掃湖人。

雷霆 隊主力戰將亞歷山大，雖連莊年度MVP，將面臨馬刺嚴苛考驗。 美聯社

但馬刺角色球員身材、規格、運動能力都比雷霆更好一些，雷霆角色球員群魔亂舞的驚人發揮，打馬刺會非常辛苦，戰力甚至要打對折。

馬刺是唯一也是最有可能淘汰雷霆的球隊。