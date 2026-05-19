中職／味全靠洋投風火輪站上龍頭 代價就是養不出本土先發

得好洋投者得天下，在中職是不變的定律，去年富邦的洋投先發場次為65場，僅有5成4，是全聯盟最少，其餘5隊的洋投先發場次都在80場左右或以上，佔比超過6成5，樂天78場、中信80場、味全82場、台鋼88場，最多的是統一的89場，戰績與先發洋投表現有直接關係。

上季洋投雖佔5隊先發比例如此高，本土先發仍有發揮的空間，統一林詔恩、胡智爲，中信魏碩成、鄭浩均，台鋼江承諺，樂天黃子鵬及味全徐若熙、曹祐齊等本土投手都先發出賽10場以上。

今年的味全，完全驗證了得強力洋投就能稱霸中職的道理，本土先發投手的出賽空間更被大幅壓縮。

味全本土強投徐若熙去年季後轉戰日職軟銀，如何填補他留下來19場先發、114局的缺口，原本預計會成為球隊高層及教練團頭痛的問題，並直接影響球隊戰績，沒想到季前味全一舉網羅樂天的魔神樂(現魔神龍)及前統一，後轉戰韓職的梅賽斯(現梅賽鍶)這兩名強力先發洋投，且找來前火腿的蔣銲，3人讓味全教練團在洋投方面有很大的調度空間。

魔神龍本季的防禦率還不到1.0。 聯合報系資料照

魔神龍在24年加入樂天，連兩年都先發24場以上，投150局左右，拿下13勝，防禦率都不到3，與威能帝兩人成為樂天的左右王牌洋投，季前轉戰味全，雖然在熱身賽表現不佳，但進入例行賽後大殺四方，本季先發5場，拿到2勝1敗，防禦率僅有0.61，還比前兩季優異。

梅賽鍶去年季前加入統一，前一年還在日職投球的他，半季先發14場就拿到6勝，防禦率僅有2.57，季中突然轉戰韓職，今年季前又回歸中職投效味全，本季先發7場，拿到4勝1敗，防禦率2.50，同樣比去年優異。

蔣銲曾在22及23年球季加入火腿，不過由於那兩年的傷病史及成績，不少人質疑他能提供味全多少戰力，沒想到開季以來的表現不差，先發5場拿到2勝1敗，防禦率也只有1.82。

來台多年的鋼龍仍維持一定水準。 聯合報系資料照

鋼龍及伍鐸這兩名續留的洋投仍維持一定的水準，鋼龍先發7場，雖然只有1勝4敗，但投球內容不錯，有4場優質先發，防禦率僅2.63；伍鐸今年的成績略遜於去年，先發5場只有1敗，防禦率3.23，不過也吃了30又2/3局，是全隊第3名，耐投程度一如往常。

不佔洋投名額的伍鐸及前述的蔣銲，讓味全教練團有極大的空間能夠使用洋投風火輪，而教練團也將這策略運用到極致。

5名洋投本季共先發多達29場，佔味全出賽數的8成5，這是相當極端的數字，5人總計拿到9勝，洋投夠力為球隊帶來的貢獻度極高，一是直接增加獲勝的機率，二是投長局數能減輕牛棚投手的負擔，但帶來的副作用就是培養不出自家的本土先發投手。

葉君璋帶領的味全教練團把洋投風火輪運用到極致。

本季味全在洋投之外的其餘5場先發，分別是郭郁政的3場及曾仁和的2場，曾仁和是去年季後才轉到味全，並不是自己農場培養出來的先發投手，去年表現不錯的曹祐齊本季在二軍的投球內容十分不理想，7場出賽中的4場先發只投了13局，防禦率高達6.66；另一名年輕投手黃侰程在二軍的3場先發雖尚未失分，但續航力還不足以上一軍，這也是除了戰績考量之外，讓教練團決定本季採用洋投風火輪的另一個原因，只不過無論是對球團或是對整個台灣職棒來說，還是得積極培養本土年輕先發投手才是長遠之計。