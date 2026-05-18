日職／投高打低中的超優質洋砲 西武劍指優勝不是夢

西武在5月15日締造了2023年7月以來的7連勝，經過了這一波連勝，加上近10場8勝2敗之後，在太平洋聯盟的排名一路竄升，在17日擊敗日本火腿之後相隔768天之久登上洋聯首位。

西武這段期間的竄起，除了洋聯最佳的團隊防禦率2.74，強大的投手戰力是武器之外，洋砲尼文( Tyler Nevin)的適時復出有相當大的關係。尼文因為左脇腹肌的傷勢直到5月1日才正式於一軍復出，首戰對羅德他擔任四棒、一壘手，就演出3安打猛打賞，包括2支二壘安打、1支全壘打、貢獻2分打點，這個慶祝行情帶動西武擊出20支安打，以10比0大勝。這段期間西武打出11勝3敗的成績，直衝洋聯龍頭寶座。其中包括5月1日10:0勝羅德、5月4日10:2勝軟銀、5月6日10:2勝軟銀，3度單場得分兩位數，都是在5月之前難以想像的攻擊盛況。

再來比較他歸隊前後，西武的團隊打擊成績。3-4月團隊打擊率0.230、平均單場得3.24分(29場94分)、OPS0.618，以及5月團隊打擊率0.290、平均單場得5.15分(13場67分)、OPS0.803，就可以很明顯地看出尼文對於活化打線的影響。

28歲的尼文去年首度加入西武，就繳出0.277打擊率、21支全壘打、63分打點的成績，不僅攻擊表現在近來外籍洋將「投高打低」、優質洋砲難尋的態勢之中顯得相當出色，守備也相當有水準，去年一舉包辦最佳九人、金手套一壘手獎。加上認真以及積極融入球隊的態度，對西武而言可說是挖到寶的優質洋砲，球季結束後球團與他續簽2年複數年合約，年薪3億日圓。

尼文至今出賽14場，繳出0.412打擊率、7支全壘打、15分打點、OPS1.407的優異成績，包括16日對日本火腿的單場雙響砲。彷彿受到了刺激，另一名洋砲，今年剛加入的多明尼加籍外野手卡納里歐( Alexander Canario)，也從五月之前的0.224打擊率、OPS0.612大幅進步到五月之後的0.310打擊率、OPS0.835，並且在5月16日對日本火腿擊出日職生涯第一支全壘打。

由於西武隊的投手戰力本來就有一定水準，五月之前就已經有穩定表現，團隊防禦率2.74洋聯第一，同時是唯一在3以下的球隊，只是缺乏攻擊的掩護。如今打線逐漸加溫，加上高橋光成、隅田知一郎、平良海馬、渡邊勇太朗、武內夏暉、菅井信也為主體的先發輪值，後勢可期。

西武往後還有一個利多，那就是桑原將志也即將回歸一軍。今年西武在FA市場上出手將桑原將志從橫濱挖角，就是為了加強攻擊火力，並借重他擔任開路先鋒帶動球隊氣勢。桑原將志在4月21日之後因傷下二軍調整，受傷前他繳出0.318打擊率、2支全壘打、8分打點、OPS0.877的成績，稱職扮演西武的攻擊重心，如今隨著尼文以及桑原將志陸續歸隊，打線將更形完整。如果另一名洋砲林安可也能夠逐漸適應日本職棒環境，將實力展現出來的話，季前積極補強的西武，的確相當有機會繼2019年之後重返優勝。