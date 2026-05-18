中職／透過內部競爭壯大富邦悍將 林威助秀漂亮一手

富邦悍將今年戰績長紅，終於擺脫長期不振的窘境，大家都想問為什麼，我覺得關鍵人物是林威助。

林威助曾任中信兄弟二軍、一軍總教練，並率隊完成二連霸，2023年季中遭無預警「換助」 2024年底加入富邦悍將擔任副領隊兼任農場總監，並找來後藤光尊擔任二軍總教練，去年底林威助升任執行副領隊，手握更多權力，陳昭如升任領隊，所謂的顧問團影響力進一步被削弱，去年筆者就曾撰文這是一步好棋，讓有權的人有責，權責劃分清楚。

事實上，今年球季富邦悍將遭遇許多問題，首先，外野洋砲邦力多表現極其低迷，只打19場0轟就買單，其次，主將林岱安、申皓瑋、王正棠、黃保羅、威戈神因傷或狀況不佳，不是沒有出賽，不然就是貢獻度不高。

陳仕朋5月才重返一軍，洋投愛力戈尚未在一軍亮相，先發輪值算是被迫擺上兩名日籍投手鈴木駿輔和阿部雄大，而且，上半季張育成只能打、不能守，多少也牽動教練團在中線守備的布局。

上半季張育成只能打、不能守，多少也牽動教練團在中線守備的布局。 富邦悍將提供

富邦悍將戰力折損不會比其他球隊少，但依舊維持一定的競爭力，這跟林威助的野球理念有很大的關係，過去他在中信兄弟擔任二軍總教練，就非常強調球隊內部競爭，這個競爭從二軍就開始了，同時要求 「量化訓練」，特別是打擊和守備，春訓、秋訓練習量非常驚人。

透過量化訓練和內部競爭，中信兄弟一軍戰力和二軍農場深度非常可觀，也讓黃衫軍在2017年底開始進行的換血工程，能將陣痛期縮到最短，林威助將這一套體系帶入富邦悍將，並微調內容藉此融入球隊，加上升任一軍總教練的後藤光尊，以及林威助找來的日籍教練團，無論訓練或球員升降都能密切溝通配合。

今年球季可以很明顯地發現，富邦悍將並沒有一套固定的先發陣容，教練團用人沒有分大小牌、高低薪、老將或新秀，只要你拿得出成績、還能打，教練團就一定會給你機會，哪怕是自培出身的童堉誠，42歲老將王勝偉，被球迷 「酸 」到不行的李宗賢，控球令人膽顫心驚的廖任磊，他們都有一定的出賽機會，在一軍或先發的球員必須很努力才行，因為板凳和二軍永遠都有想取代你的人，這就是標準的「助式風格」，透過內部競爭，這支球隊才會強大。

富邦悍將一、二軍多達7名日本教練為全聯盟最多，最大好處是用人沒有包袱，沒有人情壓力，也沒有所謂愛不愛將的問題，一切用成績說話，你有棒子我就給你位置，兩度選秀落榜的童堉誠就是最佳例子。

富邦二軍養成，你有棒子我就給你位置，兩度選秀落榜的童堉誠就是最佳例子。 富邦悍將提供

另外，或許是近年引進日本教練團，富邦悍將守備和跑壘都進步非常多，特別是守備觀念和穩定性，甚至讓中信兄弟總教練平野惠一都說，他們真的不一樣了，尤其守備武定很多，這或許是日本教練有特別要求的關係。

當然，現在談論富邦悍將成敗還太早，中華職棒是這樣的，其他球隊出現很多問題，自身球隊問題相對較少，就有機會展露頭角，開季中信兄弟整合不佳，去年總冠軍球隊樂天桃猿打擊低迷不振，統一獅傷兵成群，富邦悍將機會就來了，而且本季富邦悍將還沒遭遇4連敗以上，遇到長期連敗才是球隊考驗的開始。

林威助想要貫徹理念，高層必須充分授權，教練團必須密切配合，目前看起來運作還算順暢，圖為富邦悍將隊總教練後藤光尊。 聯合報系資料照

要強調的是，林威助想要貫徹理念，高層必須充分授權，教練團必須密切配合，目前看起來運作還算順暢，也讓林威助過去在中信兄弟所執行的方針，大部分可以在富邦悍將實踐。巧合的是，今年富邦悍將與中信兄弟戰績出現「黃金交叉」，當初林威助交出兵符、離開黃衫軍都引發熱議，昔日中信兄弟「助總」，如今華麗轉身，來到富邦悍將職務更像是技術部門的GM，可以用比總教練更開闊的視角來打造球隊，職棒如職場、如人生，沒有永遠的贏家，也沒有永遠的輸家，戲棚下站久了就是你的。