打造唐西奇紫金時代新陣容 詹姆斯已不在湖人未來藍圖

湖人今年夏天有八個自由球員，季後賽五個先發詹姆斯、艾頓、史馬特、里夫斯、八村壘全都將成為自由球員，投入市場競價，板凳主力海斯、肯納德和中前鋒老將克雷柏也能在自由球員市場引起關注。

湖人擁有很大彈性和空間可以操作，甚至成為更好爭冠球隊。但過去幾年湖人總管佩林卡的市場操作和選材大多不很高明，也不成功，湖人接下來幾個簽約留人搶自由球員市場大咖，每一步都很關鍵。

過去三年湖人簽下後衛羅素(D'Angelo Russell)和衛斯特布魯克(Russell Westbrook)都不成功，羅素連續兩年季後賽「烙賽」，成了球隊絆腳石，衛斯特布魯克打法和吃球權又難以融入湖人團隊體系，都是敗筆。

至於湖人連續兩年季後賽遭遇大範圍傷病，後衛文森簽三年傷兩年，前鋒范德比爾特簽四年傷兩年，伍德只簽一年大多在養傷，最終直接退役，這是運氣不好。

湖人未來藍圖，是構建以唐西奇為核心的團隊。 路透

佩林卡湖人生涯最偉大操作是2019年夏天從鵜鶘交易換來戴維斯(Anthony Davis)，成就2020年湖人摘下NBA總冠軍基石。但這筆交易操作，詹姆斯和戴維斯共同經紀人保羅(Rich Paul)可能才是幕後最主要舵手。

湖人基本上會做的操作是：放走詹姆斯，留下里夫斯、史馬特、肯納德、海斯；至於八村壘留不留，怎麼留，得看湖人能不能在今年夏天搶到另一個球星。至於艾頓和克雷柏，湖人留下可能性不高。

湖人今夏有四個主要操作

一、詹姆斯早已不在湖人未來藍圖：

詹姆斯早已不在湖人未來藍圖，他99%不會回頭續約。 美聯社

湖人總管佩林卡和湖人籃球事務總裁珍妮巴斯過去兩個月先後聲稱，「他們都希望詹姆斯能穿著湖人紫金球衣退休，選擇權在詹姆斯手上。」

這只是檯面話，如果真心，2025年夏天詹姆斯跟湖人還剩下最後一年合約為何不說，湖人新老闆華特(Mark Walter)未來湖人藍圖早就沒有41歲老頭詹姆斯。華特對詹姆斯的羞辱和輕視，完全無視詹姆斯對湖人意義和市場影響力。詹姆斯是NBA聯盟最偉大資產，99%不會回頭續約湖人。老頭下家最大可能是勇士，詹姆斯的考量有三：一離家近，二柯瑞在勇士，三勇士還要爭冠。

二、里夫斯將成為唐西奇未來幾年後場搭檔：

里夫斯今年夏天可以拿到年薪至少4000萬美元以上合約，這是他應得且符合身價與市場行情。儘管連續多年季後賽里夫斯數據和表現都會下滑，但無損里夫斯的未來和身價，湖人需要一個第二持球點，同時減輕唐西奇負擔，里夫斯還能打無球，他會是唐西奇未來幾年最佳搭檔。

湖人需要一個第二持球點，同時減輕唐西奇負擔，里夫斯(右)還能打無球，他會是唐西奇未來幾年最佳搭檔。 法國新聞社

三、史馬特代表湖人防守體系：

史馬特對雷霆系列賽四戰，場均10.3分+4.5助攻，但投籃命中率只有3成，三分命中率1成9，根本不合格。但史馬特代表湖人防守體系和精神，沒有史馬特的防守、針對性、付出、帶動，湖人防守早就崩盤。

湖人一定會留史馬特，史馬特代表湖人未來防守的強度和堅韌。

四、瞄準另一個球星：

湖人還會瞄準自由市場另一個球星，是經理佩林卡今年夏天終極考驗。 法新社

續約中鋒海斯，用全額中產留下三分射手肯納德，湖人還會瞄準自由市場另一個球星，這是湖人想要成為總冠軍級別球隊最重要拼圖，也是佩林卡今年夏天終極考驗。

五年、八年後，希望41歲老頭詹姆斯不會是湖人未來「唐西奇時代」最好隊友，萬一成真，那麼這會是湖人打造唐西奇時代最大笑話。