中職／鬆散態度說明一切 中信兄弟走在「不正常軌道」中

中信兄弟發生本土王牌投手鄭浩均先發不滿1局被打爆退場，比賽後半段在場邊有說有笑的狀況，被前日職球員李杜軒嚴詞批判態度不對，中信兄弟上半季戰績不佳，球員的行為都會放大檢視，加上日前發生球隊PitchCom丟了被富邦悍將撿走事件，可以說明中信兄弟不在正常的「軌道」中。

鄭浩均13日先發對富邦悍將先連續被4支安打，三振後出現觸身球，再被安打，又出現觸身球及保送，再被安打後留下一、二壘有人退場，共被6支安打，有1次三振、1次保送，出現2次觸身球，失9分，這一局中信兄弟狂失13分，最後以2比17輸球。

在比賽末段，鄭浩均在休息區與隊友談笑風生的畫面被截圖，賽後前日職選手、現任軟銀鷹球探李杜軒在社群平台上發文批判鄭浩均，這種態度「替兄弟球迷感到不值」，覺得「怎麼有辦法失這麼多分，還可以在場邊嘻嘻哈哈 不知道這時選手在想什麼？有看到他的老將，教練，有人去教他沒有。」認為「這在日職，應該是直接被冰起來！ 不尊重球迷、不尊重還在場上比賽的隊友們！」

有人相挺李杜軒的的言論，也有人持不同看法。但當下比數大幅落後，又是鄭浩均自己造成，在場邊嘻嘻哈哈真的有些不妥，一般先發投手投不滿1局被打爆退場，在場邊都是「嚴正」看待比賽，有說有笑的畫面都會讓人感覺不對，這是普遍球迷心中的看法。

不過鄭浩均是不是用「笑」來掩蓋自己的難過，又或者退場後情緒不穩，教練及隊友已跟他溝通過，才會在賽末出現這畫面，這些都只有當事人及球隊才知道。

戰績跌落谷底，中信兄弟球員的一舉一動在網路世界中都會被放大檢視，更要注意自己的情緒及言行。 中信兄弟提供

但鄭浩均會再被拿出來作文章，與季初發生跟捕手「溝通不良」，退場時不跟捕手擊掌的行為被炎上有很大的關係，雖然事後球團澄清是「PitchCom」故障導致，但鄭浩均的「態度」已深植在球迷心中。

說實在的，球員的一舉一動在網路世界中都會被放大檢視，更何況鄭浩均是身在有廣大球迷的中信兄弟，更要注意自己的情緒及言行。

中信兄弟今年開季至今出了不少狀況，前幾天在比賽發生先發投手羅戈的PitchCom丟在場中，結果被富邦悍將撿走的「離奇」事件，真的很不可思議，PitchCom不是被投手放在帽子裡嗎？怎會丟掉呢？中職各隊開始使用PitchCom後，這是首起案例，這在美國大聯盟似乎也沒發生過。

日前富邦悍將、中信兄弟比賽發生「是誰掉了PitchCom？」插曲，結果確定是中信兄弟掉的。 聯合報系資料照

這些事件的發生突顯出，中信兄弟因戰績不佳，球隊內部或因壓力大，開始出現「失常」的作為，不在正常運行的軌道中，這是中信兄弟需要去重視，而且去解決的球員「心理」及球隊「氣氛」的問題。

中信兄弟打了31埸是9勝21敗1和，距離上半季冠軍越來越遠，但還有下半季及全年戰績要拚，必須嚴正看待，否則將影響今年打季後賽的機會。