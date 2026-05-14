海盜「不一樣了」！史肯斯領軍三王牌投出國聯最佳輪值成績

當你想知道今年國聯哪隊的先發輪值投最好時，你會發現答案不是你以為的道奇或費城人，而是另一支相當意外的球隊—連續7年勝率不到五成的海盜隊。海盜陣中原本就有位塞揚級超級王牌史肯斯(Paul Skenes)，而本季另外兩位先發投手艾希克拉夫特(Braxton Ashcraft)和凱勒(Mitch Keller)也意外投出王牌級成績，帶動海盜團隊輪值以4.5fWAR傲視國聯，在全聯盟也僅次於洋基，跌破眾人眼鏡。

海盜作為一支小市場球隊，長年缺乏競爭力，除了連續7年勝率不到五成外，也已11年未進季後賽，然而這樣的窘境在怪物投手史肯斯2024年上大聯盟後出現了契機。今年海盜展現了較往年強的企圖心，似乎想在史肯斯還能在陣中的幾年拚個季後賽。去年史肯斯雖然拿下塞揚獎，但戰績只有10勝10敗，顯然補強重點必須放在打線及牛棚上，才能讓他多拿幾場勝投。

海盜季前補強洛威(左)收到成效，他目前已敲出10轟，搭配克魯茲(右)與怪物新人葛里芬(中)，已不再是上季的「死屍打線」。 法新社

因此海盜交易來了明星二壘手洛威(Brandon Lowe)，並簽下去年入選明星賽的歐赫恩(Ryan O'Hearn)及老將歐蘇納(Marcell Ozuna)，另外把未來交給今年各大媒體百大新秀第一名的葛里芬(Konnor Griffin)，在他升上大聯盟前就先以9年1億4000萬美元提前綁約。在牛棚方面則簽下索托(Gregory Soto)並交易來蒙哥馬利(Mason Montgomery)，倒是在輪值上選擇沿用既有成員，沒有太多著墨。

其實去年海盜的輪值就表現不差，團隊13.9fWAR可排全聯盟第5、國聯第4，不過這當中史肯斯就貢獻了6.5fWAR，幾乎是一半的數字。因此原本並非補強重點的海盜輪值在今年集體發威，還是在意料之外。

艾希克拉夫特延續去年後援轉先發後的好表現，8場先發繳出48.2局、2.77防禦率、1.05WHIP的成績。 美聯社

在本文截稿前，艾希克拉夫特、史肯斯和凱勒的fWAR分別為1.3、1.2與1.1，分居國聯第6、8與11位，表示今年不再是史肯斯一個人的武林。艾希克拉夫特去年8月才由後援轉先發，目前8場先發繳出48.2局、2.77防禦率、1.05WHIP、9.4三振率、2.6保送率的成績。他的四縫線速球平均可達97英里，與伸卡球和曲球同為他的拿手武器，使他能同時製造滾地出局與三振。

凱勒是海盜低迷時期的王牌，本季雖退居三號先發，但投球成績仍堪比一號。' 美聯社

凱勒則是海盜球迷都不陌生的投手，畢竟他曾三度擔任海盜開幕戰先發，但還稱不上是王牌。然而他今年有機會迎來生涯年，目前47局、4勝1敗、2.87防禦率、1.04WHIP的成績與艾希克拉夫特不相上下。

史肯斯依舊維持怪物巨投的功力，9場先發寫下6勝2敗、1.98防禦率、0.64WHIP、10.1三振率，依舊是塞揚領跑者。 路透

今年史肯斯依舊維持怪物巨投的功力，9場先發寫下6勝2敗、50局、1.98防禦率、0.64WHIP、10.1三振率、1.3保送率、8.0三振/保送比的表現，不意外地名列塞揚獎領跑者之一。海盜輪值還有位姆辛斯基(Carmen Mlodzinski)投得其實也不差，他帳面上的防禦率4.50雖然不太好看，但FIP(投手獨立防禦率)是優異的2.84，算是被低估的投手。另一名輪值成員錢德勒(Bubba Chandler)則是今年最受注目的新人之一，曾名列Baseball America百大新秀第7名。此外別忘了海盜還有位前年表現不錯的年輕投手瓊斯(Jared Jones)，他去年因傷開刀整季報銷，預計一個月內能夠回歸輪值，屆時會是一大助力。

姆辛斯基是被傳統數據低估的好投手，隨著賽季進行有很大機率校正回歸。 法新社

海盜去年季中與教頭薛爾頓(Derek Shelton)分道揚鑣，他因只帶出12勝、26敗、.316勝率的戰績而被換掉，新上任的凱利(Don Kelly)則帶出59勝、65敗、.476勝率，顯然46歲較年輕的凱利較適合海盜現在的陣容。海盜本季還換了另一位年輕的投手教練墨菲(Bill Murphy)上任，才36歲的他2022到2025年在太空人隊擔任助理投手教練，能夠用西班牙語和球員溝通，另外也懂得運用數據分析，展現他年輕的優勢。相信這也替海盜投手群帶來很大的幫助。

海盜隊目前戰績23勝19敗，以.548的勝率排在國聯第4位，並只落後外卡第3名的道奇一場勝差。儘管海盜今年戰績進步是可預期的，但沒想到進步如此神速。雖然離球季結束還有很長一段時間，但對於海盜打進季後賽的期待恐怕不再是作夢了。