大谷翔平2026的極端悖論：投球0.97ERA背後的打擊節奏失序

大谷翔平本週對舊金山巨人隊的最後兩場比賽，預計都不會上場打擊，洛杉磯道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）提早宣布這項決定，目的是讓揮棒陷入低潮的巨星進行心理重整。

自 2023 年以來，今年大谷首度回歸全職二刀流，「何時讓他休息」成了一道有趣難題。在前六場先發中，他有三場沒有上打擊區，包含最近的兩次登板。開季至今 41 場，他均以某種形式參與賽事，未必投打兼具。本周一羅伯茲對媒體表示：「本周至少其中一天，他不會上場打擊，但我還沒決定哪一天，我們對他在投球端寄予厚望，打或不打這確實是值得探討的問題。」

大谷上一次敲出全壘打，得回溯到 4 月 26 日對芝加哥小熊隊，當時正結束連續 59 個打席無長打的乾旱期，是加入道奇後最長紀錄。自此之後，他又是連續 13 場、51 個打席沒開轟，這是效力該隊以來第二長的低潮。在周一道奇吞下的敗仗中，他累計 5 個打數無安打並吞兩次三振，自上一支全壘打後 43 個打數至今僅 7 支安打，打擊三圍為 .163/.294/.209，包括有7 次保送與 12 次三振，本季的打擊三圍降至 .233/.363/.404（wRC+ 114），且純長打率（ISO .171）比過去五季的任何一季至少低了.075，對比上季的.340更幾乎是腰斬。

打者翔平本季陷入低潮，一個月內接連創下加入兩波長打荒。 法新社

羅伯茲說：「即使在球季初期打擊不順，他仍能選到保送並上壘。周一晚間是個典型例子，很明顯地，他想透過揮棒來擺脫這陣子的低潮，許多打者掙扎時都想靠揮擊解決問題，今晚正是這種情況。」雅虎體育（Yahoo Sports）的資深MLB分析師Jordan Shusterman與Jake Mintz，在《Baseball Bar-B-Cast》播客節目對大谷有一番討論，他們認為道奇隊仍需打擊火力，但最受矚目的現象是大谷最近三次先發投球中，有兩次均未兼任打者。這轉變顯示出，2023 年受傷後回歸二刀流的第一季，大谷與球隊間對於能量分配的優先順序出現微妙變化。

傾向於讓大谷投球時少打擊，是基於數據顯示的結果，他目前將重心向投手端傾斜的策略，在帳面上相當成功，包括驚人的超低防禦率，穩定的續航力。在今年五場先發中，大谷每一場都精準地投滿六局下班，對邁阿密馬林魚隊的比賽，還投出本季新高的 104 球，且至今尚未被敲一支全壘打。兩位分析師指出，過去在洛杉磯天使隊時期，大谷對自己的出賽節奏有絕對主導權，然而在道奇隊不一樣，球團似乎扮演更為主動的角色，「引導」大谷在特定情況下應節省體能，以便在投手丘上發揮最大能量。

這種策略，似乎也反映在打擊數據上，不容否認他進攻端威力正下滑，雖然仍表現優異，但目前的打擊水準僅稱得上「不錯」而非頂尖，與2023年奪下國聯MVP時的統治力有所落差。他們認為，如果大谷本季只擔任打者的身分，這種表現將難以競爭 MVP。道奇隊立場，之所以敢於讓大谷在投球日棄打從投，主因還在於陣容深度雄厚，擁有弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）等一流打者，甚至帕赫斯（Andy Page）、拉辛（Dalton Rushing）都異軍突起，這讓大谷無需像在天使時期那樣，背負沉重的一人勝負重擔。

揮棒品質與擊球分佈出現結構性偏離，導致擊球初速與長打產出下滑，在球數落後時揮棒常常只想碰球，導致打出無效擊球。 路透

道奇現階段與大谷達成共識，既然本季的目標是奪下世界大賽冠軍，就無須執著個人全壘打數的最大化。這種以退為進的策略，正是為了確保這位史上最重要的球員，能在高強度球季維持最理想戰鬥力。只是，陷入生涯罕見的進攻低谷感受不好，球團並非坐視不管，努力嘗試協助找回失蹤的長打力，包括打擊節奏失序與好球帶內進攻消極（Zone Passivity）。進階數據指出，他的揮棒品質與擊球分佈出現結構性偏離，導致擊球初速與長打產出下滑。

打擊率 .233 確實低於 2025 年水準，全壘打6發產量縮減，力量產出不穩。OPS整體攻擊指數 .767 對一般球員尚可，但對大谷遠低於平均。問題發生關鍵，還是在好球帶內揮棒率 （Z-Swing%）陷入生涯新低、拉打比率 （Pull%）上升，這顯示大谷擊球時機過早，未能如往常將球推向全場，且擊球初速 （Hard Hit Rate） 大幅下滑。大谷正陷入一個負面循環，因開賽節奏不順轉為消極，導致在好球帶內揮棒頻率降低。當他因消極而球數落後時，為強迫接觸球而出棒過早，最終敲出軟弱的拉打球。數據顯示，他已連續超過200個打席未在球數落後時開轟，印證對戰的投手取得領先優勢後，能輕易壓制低迷狀態的大谷。

大谷翔平更換投球姿勢後，對壓制打者產生功效，但打擊端卻意外低迷，兩者間是否有連動關係，球團正詳細觀察當中。 路透

儘管在投手丘繳出0.97ERA 與0.811WHIP 的神獸數據，但這宰制力似乎轉嫁成打擊端疲勞。洛杉磯道奇為協助他找回手感，先調整出賽模式：先發日不擔任指定打擊減輕體能損耗，再來是登板次日強迫休假，建立緩衝確保生理和心理的恢復。

過往大谷強項在極高的強擊球率（Barrel Rate），能將球打向球場各個角落。然而，目前進階數據顯示擊球點（Point of Contact）偏前且力量傳導不完全，導致拉打比例增加、力量消失。這樣一來，會讓身體重心在揮棒時過度前移，球隊也在評估這是否與其新投球姿勢（重心壓低蓄力）關聯性，或許兩者間存在生理協調的衝突，真相如何值得後續觀察。

（數據截至台灣時間5月12日）