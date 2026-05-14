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中職／童堉誠從修車到職棒 父親童琮輝佩服：他自己拚來的

聯合新聞網／ 王婉玲
琮輝(左)是福營國中總教練，兒子童堉誠(右)當時也在球隊中。圖／童琮輝提供
琮輝(左)是福營國中總教練，兒子童堉誠(右)當時也在球隊中。圖／童琮輝提供

富邦悍將童堉誠近期從自主培訓球員轉成正式一軍球員，他的父親是前三商虎名將、現任新北市福營國中總教練童琮輝，子承衣缽，童琮輝表示，這是他自己拚來的，這是一個開始而已，希望他拿出本事，在職棒生存下去。

雖有父親光環加持，但童堉誠的棒球路並非一帆風順，在新北市永和國小時先打籃球，之後搬家到桃園，自東門國小五年級開始打棒球，青少棒則就讀青溪國中，國二再轉學到福營國中，童琮輝說，當時想著把小孩子帶在身邊照顧，才會轉學到自己任教的學校，雖有跨縣市不得打聯賽、選拔賽的規定，不過當時兒子並不特別突出，身體素質還未完整，因此沒有考慮這些問題。

童琮輝(左)有子承衣缽，童堉誠(右)成為職棒球員。圖／童琮輝提供
童琮輝(左)有子承衣缽，童堉誠(右)成為職棒球員。圖／童琮輝提供

童堉誠到北科附工、開南大學時受到傷勢所擾，童琮輝透露，先是手腕，接著是肩膀，因傷影響出賽，到大三時跟兒子討論「要不要繼續打球？要的話就要開刀治療」，童堉誠決定動刀，童琮輝說，「他如果沒受傷，真是滿有可為的」，大學畢業後，童堉誠參加台鋼新人測試會沒有結果，透過朋友介紹到修車廠工作，童琮輝也尊重孩子的決定。

「他每天從桃園騎車到板橋工作，維持快一年，因為是學徒，薪水不到2萬」，童琮輝提到，兒子後來又回去報考興富發成棒隊，到去年再度挑戰中職選秀，其實這一路遇到重大決定，都讓孩子自己選擇，「他是有想法的人，我只要在背後支持，需要我給建議當然沒問題。」

童堉誠在去年新人測試會繳出「完全打擊」紀錄，相當驚人，卻沒有獲得球團青睞，只得到富邦悍將自主培訓機會，到今年轉成正式球員，苦熬多年終於在26歲這一年達成職棒夢想，成為「大齡菜鳥」。

童堉誠近期轉成正式球員，升上富邦悍將一軍。圖／富邦悍將提供
童堉誠近期轉成正式球員，升上富邦悍將一軍。圖／富邦悍將提供

身為老爸，童琮輝抱持平常心，「佩服他，這是他自己拚來的，也許是年紀比較大了，不允許再浪費時間，讓他懂得鞭策自己」，童琮輝沒到現場見證兒子上一軍出賽，而是選擇在家看轉播，他保持一貫低調個性，自認不喜歡到球場，在家默默支持就好。

童琮輝說，雖然自己打過職棒，不過孩子能不能承衣缽，還是要靠他自己努力，職棒要打得長久，要懂得自律，如果他能帶給別人勵志的故事，也算是好事一樁。

童堉誠升上一軍後在打擊上就有好表現。 聯合報系資料照
童堉誠升上一軍後在打擊上就有好表現。 聯合報系資料照

棒球專欄 童堉誠 富邦悍將

王婉玲

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