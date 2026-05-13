中職／富邦補強林岱安成效浮現 刺激戴培峰成「超級捕手」

在棒球場除了先發投手外，捕手被視為最辛苦、最複雜的角色之一。除了要以蹲姿防守，還需要能夠應對各種球速與變化球的衝擊，最重要是在比賽中扮演「指揮官」的角色，好的捕手等同於場上第二個總教練，他需要防守技術、投手引導能力與領導氣質，讓投手安心專注投球，並在比賽中掌握節奏，更可能直接影響球隊勝敗。

每個球團對於捕手的能力需求不同，早期大多是首重領導能力，以配球、阻殺等防守端為重，攻擊多半只求偶有佳作即可，葉君璋就是這類球員。後來攻擊型捕手逐漸成為趨勢，需要靠教練團及投手協助，這時期的代表人物首推林泓育。然而福來喜的到來，再度讓捕手功力受到重視，讓高宇杰、蔣少宏更受到重視。然而像是曾智偵、洪一中及高志綱等，這類雖不是重砲，但攻、守及阻殺都有一定能力，就已接近所謂的「超級捕手」。

在美國職棒大聯盟，能同時在攻守兩端展現影響力的捕手，往往成為球隊王朝的基石。Buster Posey 是最經典的例子，他以高打擊率與穩定長打能力，帶領舊金山巨人在十年間三度奪下世界大賽冠軍，並在2012年拿下國聯 MVP，展現出攻守兼備的價值。波沙達(Jorge Posada)則在洋基王朝中扮演關鍵角色，生涯累積 275 支全壘打與五座銀棒獎，他的耐戰度與穩定火力，使洋基在1990年代末至2000年代初建立起連續奪冠的基礎。近年來的培瑞茲(Salvador Perez)更以2021年單季48轟震驚大聯盟，兼具金手套與銀棒獎，證明捕手不僅能掌握比賽節奏，更能在打線中扮演火力核心。

戴培峰在目前中職的捕手中，是打擊能力最強的一位。 聯合報系資料照

現役的中職捕手中，超過10場出賽且蹲捕超過70局，共計9位球員，其中富邦悍將、中信兄弟及樂天桃猿主力只有1位，其餘3隊則是2位。從打擊成績來看，以戴培峰最為優異，他一直以來攻擊能力就備受期待。至於陳重羽在打擊率表現不錯，但長打能力就略顯落差。而蹲捕最多局數的高宇杰、蔣少宏及宋嘉翔，打擊表現都有落差。

至於領導及守備面而言，可以發現這些取得較多出賽場次及局數，在領導投手能力相對較好，蹲捕時的ERA+大多能在平均值100上下。相反地，季前討論度高，本來被期待的張閔勛、林岱安等，他們的ERA+就大約只有50左右，有明顯的差異。而守備率來看戴培峰及高宇杰蹲捕局數多，且沒有失誤表現最好。至於阻殺率看成績表現最好是蔣少宏，但因為他不用面對最愛盜壘的龍隊，有先天上的優勢。

綜整而言，目前中職的捕手群中，攻、守都有一定的表現，而且具有長打能力，莫過於富邦悍將的戴培峰。實際上，以往他就認為是具有領導能力的攻擊型捕手，因而獲得狀元的身份。然而他被認為缺少大學、國家隊歷練，直接進入職業後，面對複雜的捕手環節，先前養成狀況確實不穩。

富邦悍將補強林岱安，雖蹲捕機會不多，但卻助戴培峰成長為「超級捕手」。 聯合報系資料照

然而經過7年的職棒歷練，也入選12強賽國手，並參與經典賽集訓，補上以往缺乏的環節。更重要的是，相較於以往捕手傷病多，只能倚賴他扛下大部分賽事，富邦從去年在選秀拿下2大新秀捕手，加上重金網羅林岱安。更多的隊內競爭，加上教練團已不看大小咖只看成績，這對狀元入選的他而言，絕對有很大的刺激，只要他更努力，把阻殺及領導做得更好，將能成為這個世代的「超級捕手」。