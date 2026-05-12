溫班亞瑪被逼到出肘！灰狼找到「封印」方法 馬刺真正危機來了

馬刺灰狼第二輪，經過兩場於明尼蘇達主場的惡戰，馬刺完成突破客場討回主場優勢的基本任務，灰狼卻也在第二戰溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因肘擊早早被驅除出場後，有驚無險地保下一場，避免主場二連敗，亦能以2比2延續系列賽的生機。

以第二輪東西區四組系列賽來說，馬刺灰狼尤其可說是當中，最具有雙方鬥智鬥力感的一組。誠如筆者前文「「從96到109唯快不破」！馬刺如何用體能速度與瘋狂包夾摧毀灰狼防線」中所述的聖安東尼奧成功變招，第二戰馬刺率先變陣後順利討回一城，第三戰就要看灰狼如何調整反擊，事實上我們在第三與第四戰，也確實看到了狼軍做出精彩合理改變。

其中最令人覺得有趣的是，灰狼主帥芬奇（Chris Finch）在這兩戰，格外減少了雙方兩位法國人的同場時間，這並非戈貝爾（Rudy Gobert）對抗成效不佳，而是為了在團隊的視野上，為球隊提高整體優勢。

顯而易見，馬刺少主在今年季後賽的禁區對位中，最棘手的人物也是法國隊的學長，一對一情況下，戈貝爾可以相當有效地壓制試圖從外圍單打他的學弟，溫班亞瑪此時的進攻，往往得先靠擋拆閃避戈貝爾的正面防守，再透過無球跑動與二波進攻取分，抑或者持球跟小個子隊友打反向擋拆，同樣是為了造成戈貝爾換防，以便從另一側打錯位得手。

但正如前篇文所述，當戈貝爾在場上，馬刺會大量使用高位與超高位擋拆，逼迫他換防造成錯位，同時盡可能將他拉出籃框製造內線空城。儘管灰狼自第三戰起，也在這一部分做出微調。

灰狼主帥芬奇找出運用戈貝爾的模式。 美聯社

後兩戰防守持球者會更有意識要繞過擋拆，同時戈貝爾改打沉退協防，溫班亞瑪拆走Roll In時，也總會有專人，無論是戈貝爾或輪轉隊友，負責與之肉搏對抗，避免這位外星人繼續輕鬆空手溜進禁區，迭有成效；可礙於減少被針對機會與兼顧進攻，灰狼還是選擇在除了開場與收官階段，盡可能錯開兩位法國人的同場時間。

這麼做的好處在哪？主要是讓戈貝爾在對付馬刺二陣時，能收到上駟對下駟，創造更多優勢的效果。進攻端幫戈貝爾解套，當溫班亞瑪也在場時，他的掩護後跑動，近乎不被理睬，但對手換成替補中鋒柯內特（Luke Kornet）或其他馬刺前鋒，就無法再無視戈貝爾的無球跑動；同時間灰狼也減少後者作為掩護者的比例，讓他更多扮演接球直接攻籃與拼搶補籃的終結者角色，在這點上已證明柯內特難以阻擋，系列賽對位迄今10投6中還傳出5助攻。

補充說明，其實就算是同場溫班亞瑪，灰狼亦減少了戈貝爾當掩體的比例，透過雙擋或者其他隊友掩護，讓他主打籃下終結，以給予溫班亞瑪更大的防守牽制力，並提高戈貝爾原先低迷的得分與進攻威脅。

有讀者可能會問，那這樣溫班亞瑪在沒有戈貝爾對位的情況下，攻防兩端不就更加無解？這說對了一半，其他灰狼球員一對一確實更難守住溫班亞瑪，但明尼蘇達利用陣容上尺寸與更加粗勇的優勢，並於後兩戰更積極提前卡位，增加馬刺少主移動與持球困難度，從而也能降低其單體殺傷力，這點尤其要給麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）一些掌聲，在卡位與繞前方面做得極佳。

另一方面，灰狼亦可在進攻端打開一些新希望，下戈貝爾就可擺出「5-Out」，溫班亞瑪勢必仍得找個人守，被拉離禁區，與此同時，灰狼且不必再拘泥於必須由誰發動進攻或掩護，沒有溫班亞瑪的那一側就是最好的強側，弱側邊再派人去築牆擋路，就能大幅減少他在防守端的影響力，同時凸顯灰狼側翼後場尺寸的1對1優勢。

灰狼利用陣容上尺寸與更加粗勇的優勢，造成馬刺進攻不少麻煩。 法新社

錯開兩位法國人一部分的同場時間，居然能同時讓灰狼在一、二陣找到前兩戰沒有的可趁機會，明尼蘇達在這兩戰因此都貫徹執行，再逐步優化：諸如切入角度，卡位與擋人方式等，以找出對付溫班亞瑪最有效的調度與佈陣。

除此之外，芬奇也對第二戰馬刺的突襲包夾做出反應，首當其衝被針對的愛德華（Anthony Edwards），後兩戰明顯減少黏球，以更快速下球與突破方式，減少馬刺的反應時間，也做好對方包夾上來前更快出球的準備，與此同時，兩側底角隊友也會提早落位，為持球隊友拉開空間，差不多也破了馬刺包夾的如意算盤。

可以這麼說，這兩場芬奇在見招拆招方面，做得相當到位。即便如此，灰狼還是輸了第三戰，第四戰若非溫班亞瑪未被罰出場，勝負恐怕也還是未知數。原因就在於，場上戰術鬥智再精確，執行的還是球員，而顯然整體來說，馬刺在執行與紀律方面還是較好的那方，才能挺住反撲。

首先，縱使愛德華不受膝傷，場上現在最具統治力的球星，很可能仍是溫班亞瑪，第三戰灰狼成功在戰術端找到突破點，與馬刺一路糾纏，最後就是倒在他挺住犯規麻煩，下半場23分、第四節獨拿16分的宰制表現。

反觀灰狼，正如芬奇於第四戰賽後檢討所說：「我認為我們最大的問題是注意力不集中」。筆者在上一篇也提過這個問題，明尼蘇達眾將在這個系列，明明該佔據經驗優勢，實際上卻好壞並陳，一方面持續提高身體對抗與小動作的老道騷擾，對年輕馬刺施加更大壓力，第四戰最大的收效正是逼迫忍俊不住的溫班亞瑪出肘被趕出場，拿下對手最佳球員。此戰下半場，灰狼因此能一掃原本大量倚靠三分投射的球風，更積極於進攻籃框。

愛德華在第4戰的爆發，讓灰狼得以守住主場。 美聯社

但於此同時，灰狼卻也在這兩場中，犯下更多恍神的錯，如果說馬刺的問題是往往進攻端會當機投不進，還可以歸咎於手感問題，灰狼是更多的低級失誤、糟糕的出手選擇，以及卡位爭搶積極度不如人的綜合體，代價往往就是對手的輕鬆反擊，抑或者好不容易守下第一波，卻被撿到第二波命中的重懲。兩戰之間，灰狼都是被抄比較多球、失誤更多，以及命中率更低的一方。

芬奇何以會在第四戰的勝利後仍有感而發？正是因為灰狼在對手頭號大敵離場後，仍無法穩穩取勝，先是在第三節中段被逆轉，一直到第四節中段，才靠愛德華大爆發的力挽狂瀾表現，贏下這一戰。

在他眼中，子弟兵們正是在溫班亞瑪離場後開始鬆懈，放慢節奏，才會差點還輸給沒有王牌的黑衫軍（第三節前17投丟失13球），如何維持全場的專注與積極度，降低不必要的丟分，以及投進那該死該進的罰球（命中率迄今不到7成），仍會是整個系列賽的勝負關鍵。要知道沒有溫班亞瑪、種子更低的灰狼，原本容錯度就只會更低。

馬刺方面，也有自己的課題。回到主場，第4戰提前離場有充足休息的溫班亞瑪，勢必會帶著怨氣歸來，此戰我們也再次見證了，馬刺幾位年輕後衛的天賦與團隊的高度紀律，縱使少了先發中鋒，仍能靠著毫不畏懼的切入突破與單打，跟尺寸占優的強敵周旋到最後一刻。

哈波或許會是突破灰狼陣型的殺器。 路透

但黑衫軍主帥總教練強森（Mitch Johnson）的臨場調度，仍不免讓人擔心，比如第四戰下半場的逆襲過程中，為何手感不佳、現在回望可能還帶傷的福克斯（De'Aaron Fox）仍狠操了19分鐘，近況相當火燙的哈波（Dylan Harper），卻只有不到15分鐘，調度能否更加靈活及時？

衝突過後溫班亞瑪的主場歸來，火藥味更濃的系列賽，以及連續5季率隊闖入，總共10輪經驗VS第一年真除，第二輪季後賽的兩位主帥博弈之爭，讓我們期待雙方對抗強度繼續高升的激情四射第5戰吧！