最頂級擊球品質卻換不回一轟 塔提斯真的純粹是運氣差嗎？

從2019年登上大聯盟以來，教士隊球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）打擊能力始終穩定發揮，作為2020年代教士隊自產招牌，塔提斯生涯前期以游擊手出道，轉任外野手後繳出頂尖防守表現，晉身全能行列，不過本季卻陷入生涯最大低潮，開季至今累積137個打數已不算小樣本，攻擊指數僅0.617先不提，生涯6個賽季五度敲出超過20轟的他，本季竟然一轟難求，跌破幾乎全聯盟眼鏡。

這件事有多不可思議呢？本季已經有341名打者有開轟紀錄，而符合聯盟規定打席的177名打者中，僅有8人首轟尚未出爐，分別為阿拉斯（Luis Arraez）、辛普森（Chandler Simpson）、岡薩雷斯（Nick Gonzales）、克勞佛（Justin Crawford）、努涅斯（Nasim Nunez）、雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）、倫吉佛（Luis Rengifo），以及本文主角塔提斯，除了塔提斯外，其餘球員中僅雅澤姆斯基上季有雙位數全壘打。

截至台灣時間5月9日，塔提斯呈現以下打擊三圍：.248/.318/.299，攻擊指數排在全聯盟第153名，OPS+僅75，在此之前塔提斯生涯OPS+可是高達137，也讓塔提斯棒次愈打愈後面，近日被降至第五棒為塔提斯自2019年新人賽季後最靠後的棒次，結合上賽季，塔提斯全壘打荒早已改寫生涯新高，延續至38場，一向以巧打著稱的前隊友阿拉斯，生涯最長也不過37場，說塔提斯是本季至今最令人失望球星並不為過。

但這還不是最令人感到費解的，若塔提斯的低迷與擊球內容斷崖式下滑有關，那麼一切都有跡可循，不過事實上塔提斯的擊球威力一點都沒退步，強擊球率高達58.8%比去年進步了7個百分點，是全大聯盟最大漲幅之一，不僅是2020年後新高，比賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）等遠近馳名的超級重砲還要高。

說塔提斯是本季至今最令人失望球星並不為過。 法新社

放眼全大聯盟更能高居第四，僅次於日本球星村上宗隆、國民年輕砲手伍德（James Wood）以及長年在力量項目霸榜的海盜球星克魯茲（Oneil Cruz），上述三人加起來高達34轟，強擊球與長打不能說完全相關，但絕對有很高關聯，整合過去兩個賽季所有擊球結果，強擊球的打擊率和長打率為0.480、0.938，反之則是0.219、0.255，27歲正值巔峰、全壘打履歷亮眼的全明星球員，在沒有任何一轟的情況下取得近乎生涯最佳的強擊球率，結果換來的是極度不理想的打擊結果，這聽起來一點都不合理。

種種數據似乎都顯示著塔提斯的成績遲早會上修，正如過去一貫的判斷方式，好的擊球品質會回饋到成績上，所以開季至今的差勁表現應該和運氣脫不了關係，但這似乎也不能解釋全壘打為何難產，畢竟塔提斯本季只有一次擊球能在複數個球場形成全壘打，這或許連結到另一個更本質的問題──塔提斯的擊球模式出了些狀況，無法從帳面上的擊球品質下結論。

數據中可以看出，本季塔提斯更常往地上打，滾地球率從48.8%上升至生涯最高的51.9%，生涯飛球率達25.9%的他，更是暴跌至17.3%，擊往反方向的比率也創生涯最高，反方向擊球比例從生涯平均16.5%來到突破天際的25%，「滾地球」、「反方向擊球」，正是和長打絕緣的關鍵字，2021年塔提斯狂敲42轟，拉打飛球率為22.2%，遠高於聯盟平均17%，此後逐年下滑，到了今年這個數字是多少呢？答案是5.8%，全聯盟只有7個符合打席數的打者比這個數字低，多是像史考特（Victor Scott II）、辛普森這類力量不佳且依賴速度的球員，如果本身具備野蠻怪力，可以把球從各種位置送出牆，這當然不是問題；但若沒有相同級別的天賦，追求長打的最好方式當然是多用拉打方式把球往空中送，最佳案例是準名人堂三壘手拉米瑞茲（José Ramírez）。

藉上述現象剖析塔提斯，究竟是有意為之的變化，抑或是純粹打擊節奏不對勁，無法確定何者直接關聯性最強，但塔提斯打擊機制確實在今年做出調整，去年塔提斯前後腳站姿更加開放，達到38度，在全聯盟排名前15；今年則大幅縮減至10度，排名聯盟後段班，儘管站姿開放或收窄本身無好壞之分，不過塔提斯出於某種原因改變了站姿，擊球時的垂直角度可能是另一影響較大因素，從高於平均的12度跌至低於平均的7度。

站姿封閉、擊球時機晚，還產出一堆反方向擊球，說明了塔提斯面對直球變得更吃力，數據完整呈現了這點。 美聯社

站姿封閉、擊球時機晚，還產出一堆反方向擊球，說明了塔提斯面對直球變得更吃力，數據完整呈現了這點，塔提斯此前從未有一個賽季對直球長打率低於0.477，去年為0.548，今年則完全被吃死死，長打率僅0.185，沒有任何一支長打，對直球吞K率高達4成，只用吃力形容似乎還太客氣。

不過往好處想，塔提斯的好消息還是遠多過於壞消息，畢竟塔提斯如今成績已經跌落谷底，在保有優異擊球品質的情況下，未來數據實在很難再繼續下修，擊球力量固然重要，但這項數據之所以有意義，在於對長打的追求，若想做到這點，勢必得一定程度地提升拉打頻率，以過去的履歷表和成功經驗，塔提斯絕對有能力做到，而從塔提斯的案例也可以獲得一項啟示，進階數據能解釋大多數的棒球現象，但終究會有深藏在帳面下的盲區存在。

（數據截至台灣時間5月9日）