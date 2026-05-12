世界盃倒數30天！巴西隊主帥動慈悲 球星內馬爾寄生大名單

足球是非常「現實」的運動，尤其是在競技足球這一塊，國家隊是代表一個國家的門面，所以代表隊在國際盃賽的表現，關乎這個國家整體足球運動發展及推廣成果的展現。

金絲雀(Canarinho)是世界給這支擁有5次得「冠」捧「盃」的美麗稱號，或許是對球員精湛球技的讚美，也許是鮮黃色帶滾邊綠球衣，有如金絲雀羽毛細緻顏色，詮釋這群樂天的巴西人，用賞心悅目和連貫協調肢體動作，所組成「金絲雀軍團」永遠是世界足壇最吸「睛」的焦點。

所以聘用一位「能贏不輸」的好教練，是巴西足球協會回應廣大支持者最基本義務責任，這名好教練要組「全方位」的教練團，徵召「攻守兼備」能力絕佳的選手。

四年前卡達世界盃 (2022 FIFA WORLD CUP) 巴西止步於八強賽，強遇對手是當屆季軍的克羅埃西亞，雙方走完90分鐘正規賽、傷停補時及延長賽結束後，仍以1比1戰成平手，但可惜的是這隻來自南美的「金絲雀」被中歐有「火熱之人」(VATRENI)之稱的格子軍團給灼傷。

四年前卡達世界盃巴西止步於八強賽，對手是當屆季軍的克羅埃西亞。 路透

2023年9月7日，南美洲區 (CONMEBOL)資格賽開局，巴西主場以5比1大贏玻利維亞，第二場作客利馬，以1球讓地主隊祕魯掛蛋，曇花一現後的第三場，主場被委內瑞拉踢進1球的平局，從此就每況愈下，而難堪的場景一場接著一場。

當時間走到資格賽的第六場，同年11月21日，手握「主場優勢」好牌下，讓到客的阿根廷，以1比0的比數，在廣大鄉親面前被難堪修理，當晚整個巴西足球輿論就炸鍋了，總教練費爾南多 迪尼茲 (FERNANDO DINIZ) ，執教6場以2勝、1平及3敗，不及格的戰績，2024年1月5日，國家隊第一任教頭就被「炒魷魚」。

五天後，巴西足協公布，多里瓦爾．揪尼爾 (DORIVAL JÚNIOR)接總教練一職，新領導團隊從資格賽第七場開始掌舵，在自家地盤以1球對0進球的厄瓜多，贏得首場勝利，第二場作客亞松森 (ASUNCIÓN)，被我國友邦巴拉圭，以一球勝「五星」客隊零進球，之後「金絲雀軍團」的表現就起起伏伏。

直到2025年3月20日資格賽的第14場球賽，巴西補強整軍登陸，布宜諾斯艾利斯（BUENOS AIRES），結果「森巴步兵」只進1球，被「藍白軍團」進4球突擊；帶隊的多里瓦爾 揪尼爾在8場資格賽成績，為4勝2和及2敗的戰果，對許多足球迷來說，這成績可以接受，但對一個以足球為信仰國度而言，主場和客場都輸給「南美天敵」絕對不能輕描淡寫帶過，所以3月28日，第二位將領也被解約開除！

巴西足協從歐洲足球界，挖來了一位義大利籍的教練，卡洛．安切洛蒂 (CARLO ANCELOTTI)，真正喜愛他的粉絲，暱稱他卡爾烈逗 (CARLETTO)，而對這「老先覺」又愛又恨的足球迷而言，會調侃「稱呼」他為大亨 (MAGNATE)，稱號是「褒」是「扁」他都不在乎，因為贏每場球才是關鍵也最實在！

2025年巴西足協從歐洲足球界，挖來了一位義執教經歷豐大利籍的教練卡洛．安切洛蒂，帶兵征戰今年世足賽。 路透

這名教練有非常豐富的執教履歷，他所帶領的俱樂部，都是歐洲各大聯賽的豪門勁旅，舉凡如義甲的尤文圖斯 (JUVENTUS)、AC米蘭 (AC MILAN)、帕爾馬 (PARMA CALCIO) 及拿坡里 (NAPOLI)；英超的切爾西 (CHELSEA F.C.) 和艾佛頓 (EVERTON F.C.)；法甲巴黎聖日耳曼 (PARIS SAINT-GERMAIN)；德甲的拜仁慕尼黑 (BAYERN MUNICH) 及兩回合的西甲皇家馬德里 (REAL MADRID)。

2025年5月12日，藍色星期一的早晨，巴西足協透過國內、歐洲及世界各大媒體發佈了，卡洛．安切洛蒂接掌國家隊軍權，這項「人事佈達」正式把之前傳聞落實，決定聘用這位義大利教頭的理事長埃德納爾．多羅德里格斯 (EDNALDO RODRIGUES)於三天後任期屆滿卸任，讓42歲年輕的新理事長薩米爾．紹德 (SAMIR XAUD)默許了這項人事命令。

這名歐洲球迷戲稱「大亨」領導者，正式降臨里約熱內盧 (RIO DE JANEIRO)，來到巴西不是為了要爬糖麵包山，也不是要朝見基督像，更不是要來里約一日遊，風塵僕僕從歐洲遠渡到拉丁美洲，他是為了組真正能代表「五顆星」的尖略部隊，而且創造扎扎實實「五星級」贏球方程式。

沒有包袱、沒有「球星矯情」更不接受來自各方「人情關說」，那怕這位資深「老字號」球員，動用各種人際關係，既便是傳統班底也「浸淫」國家隊多年，且有79顆進球實力，如果這位選手無法滿足，踢滿90分鐘最基本條件的話，抱歉！資格賽用兵名單就無法登錄。

第一場，國家隊初體驗，2025年6月5日作客厄瓜多，全世界球迷們都緊盯，大亨首次帶南美國家隊的表現，沒有激情浪花演出，比賽結果以0比0平手收場，媒體報導沒有尖銳苛責，國家隊支持者則期盼著這位「遠來的神父會贏球」。

五天後，在聖保羅 (SÃO PAULO)，卡爾烈逗領軍的第二場考試，以1比0讓來訪的巴拉圭無功而返，而確定的是「金絲雀軍團」在這場勝利後，就正式拿到這屆加拿大、美國及墨西哥，三國共同主辦的2026年國際足總世界盃(2026 FIFA WORLD CUP)的會內賽門票，當時南美洲區資格賽進行到第16場賽事，巴西排名位居第三位。

巴西在世足賽資格賽南美區賽事合影。 新華社

接下來主場面對智利到訪，「森巴王國」再次展現熱情奔放的球風以3球完封；而最後一舞的森巴團隊，無法適應海拔4,010公尺的拉巴斯 (LA PAZ)，玻利維亞 (BOLIVIA) 在首善之都，以一球輾壓「缺氧窒息」零進球的到訪隊伍；「金絲雀軍團」敗給高山地主「綠衫軍」(LA VERDE)後，「五星王者」在這屆資格賽，以排名第五，在有10支隊伍的南美洲區。

資格賽結束後，巴西隊啟程韓國首爾以5比0輾壓地主；作客東京被「藍武士」(SAMURAI BLUE)以3比2劃傷；訪英國倫敦「森巴舞王」以2比0讓「特蘭加雄獅」 (LIONS OF TERANGA)稱號的非洲塞內加爾認輸；2025年11月18日，在法國里耳對陣有六屆參賽經驗，北非「迦太基雄鷹」(THE EAGLES OF CARTHAGE)名號的突尼西亞，雙方各進一球戰平。

今年3月26日「森巴舞王」約武「高盧雄雞」(LES COQS GAULOIS)，比武地點選在美國福克斯堡，最終五冠巴西以1比2敗陣二冠法國；3月最後一天「金絲雀軍團」在美國奧蘭多與「格子軍團」(KOCKASTI)再續前緣，因為上一屆卡達世界盃，被克羅埃西亞以PK打敗，止步八強的苦主就是巴西，而南美隊在這場友誼賽中，以靈活戰術搭配球員間契合默契，以進3球取勝只入1球的東歐足球強權。

巴西國內的足球輿論如何，大亨執教以來，都照著自己的節奏往前邁進，4場資格賽及6場的友誼賽，執教10場以5勝2平及3敗，面對這樣成績，巴西足球圈沒有太多批評，但許多巴西球迷，衷心希望義大利教頭能給34歲的內馬爾(Neymar)一次機會，因為所經歷10場賽事，這位前10號大將都沒被徵召踢過任何一場比賽。

巴西足協給了內馬爾最後一次機會，入選世足賽大名單，就看最終能否前進美加墨。 路透

今早，台北時間，巴西足球協會公佈，足球代表隊的55人名單，最後內馬爾的大名還是「奇蹟出現」，也許是理事長親自請託交代，更或許是卡爾烈逗動了「慈心」，總之這不痛不癢的大名單，在世界盃開踢前的30天，除了達到安慰眾球迷期盼心情，更是讓這位歐洲教頭上了一課「拉美人情世故關係學」。

去年的今天，以高情商和「寂靜領導力」征服整個歐洲職業足壇的卡洛．安切洛蒂，加入了南美足球戰事，「閱人無數」且「現實」的他深知，千里迢迢來到南錐大國，不是來交朋友，也不是要學跳森巴，是為了協助「過去式」五冠王者，以「現在進行式」找回榮耀足球靈魂！