日職／職棒生涯起點不同 宋家豪將繼許銘傑後成台將第3人

今年在日職一軍有出賽紀錄的台灣選手共有4人，分別是宋家豪、古林睿煬、徐若熙及林安可，成績各有差異。

旅日第2年的古林，本季從後援出發，是職棒生涯未曾有過的經歷，前5場後援表現不算好，4又1/3局失掉3分，拿到1敗及1個中繼點，防禦率為6.23，下二軍調整20天後重返一軍，回到熟悉的先發位置，先發4局挨1轟失2分，雖有6次三振，也有3次保送，表現差強人意。

今年才加盟軟銀的徐若熙，前2場先發威風八面，13局只失1分，近2場卻風雲變色，共投5又2/3局就狂丟14分自責分，他與古林2人目前都在二軍再調整。

今年日職首個球季的林安可應該還有在一軍證明自己的時間。西武獅 X

同樣也是今年加盟西武的林安可，人仍在一軍，但2成17打擊率、2轟、10分打點的打擊內容，以洋將來說並不及格，所幸西武的洋將名額尚有空間，林安可還有在一軍證明自己的時間。

宋家豪是本季表現最好的台灣球員，經歷過去年的傷病階段，宋家豪今年健康歸隊，出賽13場，拿到2勝4個中繼點，防禦率僅有1.80，他是在15年底加盟樂天，17年首度在一軍出賽，至今一軍年資已超過7年，今年如穩定待滿一軍整季，明年就可不受洋將名額限制，說到這裡，宋家豪與前述3人最大的不同就在於職棒生涯從日職開始，其他3人則是先打中職，打過中職再旅日的前輩們的表現如何呢？

宋家豪今年如穩定待在一軍，明年將不佔洋將名額。聯合報系資料照 蘇志畬

包括古林等3人在內，先在台灣打過職棒的旅日選手共有11人，其中中職聯盟有9人，台灣大聯盟則有2人。

中職最早的是2000年的曹竣崵，曹竣崵在98年底加入統一，99年投出11勝，防禦率2.48，年底加盟中日，3年只在一軍出賽過2場吞1敗，02年底回歸統一；05年林英傑在誠泰投出12勝10敗2.33防禦率的成績，年底加盟樂天，隔年底誠泰隊友、06年投出17勝的林恩宇也加盟樂天，2人在日職發展都不順，林英傑14場0勝4敗，林恩宇8場1勝3敗；06年同樣加盟日職的還有吳偲佑，他在羅德一軍只出賽2場。

在林英傑之前，02年有陳文賓藉由交易轉至大榮(現軟銀)，是近年少見的旅日打者，但03年球季只留下4個打席，無安打的紀錄。

許銘傑是第2位在日職不佔洋將名額的台灣球員。日本維基百科CC2.0授權

台灣大聯盟方面，則是有許銘傑及張誌家2人旅日，許銘傑在98、99年兩季效力金剛，投出22勝10敗2.71防禦率的成績，99年底與西武簽約，是台灣大聯盟首位輸出日職的球員，自此拚戰14年，是最近一位打滿年資，不占洋將名額的台灣選手，生涯先後待過西武及歐力士，出賽301場，投885局，留下49勝49敗39個中繼點的成績，還曾參加過明星賽，是在台灣打過職棒後再旅日的球員中成績最佳的。

另一人則是張誌家，02年在太陽出賽半季後加入西武，下半季就投出10勝4敗，到06年底被戰力外為止，留下26勝19敗3.81防禦率的成績。

郭泰源是首位打滿一軍年資而不佔洋將名額的台灣球員。圖／統一獅隊提供

在林恩宇之後，直到18年底才再有王柏融加盟火腿，中間足足隔了12年，王柏融的表現相信已有許多資訊，總觀這20多年來，打過台灣國內職棒再旅日的選手也只有許銘傑一人交出穩定表現，站穩一軍舞台，可見得挑戰日職是很高難度的事情，宋家豪雖沒打過台灣職棒，但也是以洋將身分加入日職，能多年維持成績，即將成為繼郭泰源、許銘傑之後，不佔洋將名額的第3名台灣投手。