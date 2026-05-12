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唐斯撕下「軟糖」標籤 尼克先發五門齊奪東冠不是問題

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
唐斯對76人系列賽場均15.5分、8籃板、7.5助攻，投籃命中率6成2，三分命中率5成4，是尼克能4戰橫掃76人的關鍵。' 路透
唐斯對76人系列賽場均15.5分、8籃板、7.5助攻，投籃命中率6成2，三分命中率5成4，是尼克能4戰橫掃76人的關鍵。' 路透

尼克終於再次站上東區決賽舞台。

季後賽第二輪尼克4：0橫掃淘汰76人，尼克展現非凡氣勢和深度，主力前鋒阿努諾比傷停兩場，但尼克戰力絲毫不受影響。後衛布朗森持續打出季後賽殺手威力，對76人系列賽場均29分，投籃命中率5成1，三分命中率4成5。尼克中鋒唐斯是尼克最重要核心台柱，唐斯對76人系列賽場均15.5分、8籃板、7.5助攻，投籃命中率6成2，三分命中率5成4。

唐斯是今年季後賽聯盟籃板王、助攻第三、火鍋第四，他不僅證明自己是超硬長人，防守籃板都是第一流，更是一名出色團隊球員，尼克就是以唐斯為禁區攻防軸心，建立更有競爭力爭冠團隊。

憑藉這系列賽的表現，唐斯可以大聲對外說自己撕掉了「軟糖」標籤。 法新社
憑藉這系列賽的表現，唐斯可以大聲對外說自己撕掉了「軟糖」標籤。 法新社

過去多年貼在唐斯身上「軟糖」標籤，都要撕下來。

尼克教練布朗2025年夏天接手尼克前教練鍚柏杜留下豐富資產+天賦，布朗森是頂級得分殺手，阿努諾比、布里吉斯是攻防一體前鋒，哈特就是聯盟得分後衛中籃板王兼防守專家，替補中鋒羅賓森是一流籃板手和防守苦工，唐斯是聯盟前五長人，後衛麥克布萊德經常是最佳第六人熱門人選。

布朗森終於帶領尼克重返東冠舞台。 美聯社
布朗森終於帶領尼克重返東冠舞台。 美聯社

布朗幸運接下一套運作多年，默契良好，角色、功能、深度齊全完美陣容。

鍚柏杜執教風格固執強硬，訓練嚴苛用人精簡，經常操死主力，球員未必不喜歡性格古怪又固執鍚柏杜，但絕大多數球員更喜歡「球員型」教練布朗。

布朗執教高度尊重球星，用人風格是給球員最大發揮空間和自主性，給布朗一套天賦角色完整陣容，戰績都不會太差，這也是布朗2009、2023年兩度摘下年度最佳教練主因。

經過布朗一年整合，目前看來尼克正在走在東區冠軍路上。

尼克先發五門齊，正在走在東區冠軍路上。 法新社
尼克先發五門齊，正在走在東區冠軍路上。 法新社

唐斯打出生涯最有影響力比賽，布朗森進攻和關鍵球愈來愈穩，哈特、布里吉斯、阿努諾比是完美側翼，防守速度對抗性外線都值得信賴，加上替補中鋒羅賓森，板凳殺手麥克布萊德、克拉克森，三分冷箭手沙梅特、後衛神偷艾爾瓦拉多，尼克今年擁有一套比上季更整齊更有深度陣容。

東區第七種子76人儘管季後賽第一輪大逆襲淘汰東區第二種子塞爾蒂克，但第二輪遭遇東區第三種子尼克，尼克宛如76人剋星。

唐斯這系列賽讓76人中鋒安比德對位和攻防都失去絕對優勢 路透
唐斯這系列賽讓76人中鋒安比德對位和攻防都失去絕對優勢 路透

唐斯讓76人中鋒安比德對位和攻防都失去絕對優勢，安比德對塞爾蒂克系列賽傷停前三場，打了後四場，場均28分9籃板7助攻，帶領76人在系列賽1：3落後塞爾蒂克，最終三連勝成功翻盤。

但安比德對尼克系列賽打了三場，場均18.7分、5籃板，安比德在禁區優勢牽力都很難給尼克帶來威脅。

76人兩名瘋狂又快速閃靈後衛馬克西和埃奇庫姆，在尼克系列賽也失去例行賽和對塞爾蒂克系列賽那股神奇。

馬克西是76人得分王，例行賽場均28.3分，第一輪對塞爾蒂克場均26.9分、6.6助攻，三分命中率4成2，但打尼克系列賽場均18.7分，三分命中率僅1成6，神奇不再。

埃奇庫姆對塞爾蒂克場均15.1分、6.9籃板，打尼克系列賽場均12分，三分命中率2成6，投籃命中率4成，瘋狂盡失。

76人三核心安比德、馬克西與埃奇庫姆在這系列賽被尼克全面壓制，輸得一點都不冤枉。 路透
76人三核心安比德、馬克西與埃奇庫姆在這系列賽被尼克全面壓制，輸得一點都不冤枉。 路透

76人核心三星在尼克系列賽被全面壓制，尼克打出團隊戰力和各種對位優勢，東區冠軍呼聲愈來愈高。

尼克成為今年季後賽第一支打進分區決賽球隊，不管東決對手是活塞還是騎士，尼克都擁有相當自信和對位形勢，晉級總冠軍賽不會有太大問題。

尼克時來運轉，爭冠情勢大好。

NBA專欄 尼克 76人 Jalen Brunson Karl-Anthony Towns Joel Embiid Tyrese Maxey Paul George NBA季後賽

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