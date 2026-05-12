楚奧特的忠誠 vs 勇士的野心：一樁交易能改變的不只是冠軍

楚奧特（Mike Trout）這位效力洛杉磯天使隊的看板人物，至今仍受困於一個彷彿詛咒的統計數字：0。在他漫長的生涯至今，從沒贏過任何一場季後賽，即使是大聯盟最出色的球員之一，但他季後賽掛蛋的窘境，卻是棒球界的殘酷現實。在本季打出回春行情之際，楚奧特能改變自己的命運嗎？

最近諸多媒體再次討論楚奧特，一如以往地，打得不好報導圍繞他是否狀況下滑、即將引退，打得好報導改個標題是，如何把他交易出去。在棒球世界中，很少有名字像楚奧特始交易傳言不曾斷過，同時帶到他生涯還沒在季後賽贏過，上一回可追溯到 2014 年，那一次季後賽天使隊以美聯西區冠軍姿態，竟被堪薩斯皇家隊這支外卡隊伍橫掃。這項數據既令人驚訝，又讓人感到沮喪，擁有超過 85 的 WAR 勝利貢獻值和三座 MVP 最有價值球員獎座，在大聯盟征戰 14 季，但在季後賽僅累積 15 個打席，只敲出一支全壘打，這數據顯得極其孤寂。

天使隊幾年前曾有楚奧特、普荷斯、大谷翔平同隊效力，卻一直打不出成績，很大原因就是投手與團隊防守的問題，這些症頭至今依舊無解。 路透

棒球是團隊運動，一人一城很難左右勝負，天使隊自己也不爭氣！曾經擁有過顛峰的普荷斯（Albert Pujols）和投打二刀流大谷翔平，卻始終未能建立起足以在 10 月份推進的陣容。投球與團隊防守這兩項在季後賽至關重要的元素，一直是天使隊的致命傷。楚奧特深切感受到了這份重擔，儘管付出所有的努力，仍無法在最高的舞台提供取勝所需的支援。

時間不會停下腳步，每一個無季後賽勝利便悄然逝去的球季，對於這位當代最強球員之一來說，都是一次錯失機會。身為球迷，沒人希望楚奧特陪天使隊這樣子耗下去，像他這種等級的球員沒有足夠季後賽成就，這提醒我們職棒是多麼難以預測。轉戰同城對手道奇隊的昔日隊友大谷翔平，已拿下兩座世界大賽冠軍和兩座MVP，享受季後賽氛圍成理所當然，而34歲的楚奧特依然留在天使球場，這讓「時間緊迫感」變得更強烈。

85+ 的 WAR 是名人堂首輪入選保證，但「季後賽掛零」卻是這份履歷最刺眼的空白。說實話，我們不該讓天使隊管理層的無能，讓楚奧特場上無所不能的表現蒙塵，這也是為何交易不該是傳言，交易應該要有，他是該考慮放棄那份忠誠，轉投具備爭冠實力的隊伍，而非效法班克斯（Ernie Banks） 終身守護一支球隊卻當無冕王。

楚奧特該考慮放棄那份忠誠，轉投具備爭冠實力的隊伍了！ 路透

亞特蘭大勇士隊正隨著核心回歸而變得更健康，中外野手哈里斯二世（Michael Harris II）重返先發，本季前 33 場繳出 .318/.351/.551 打擊三圍，包含 7 轟、22 分打點和 13 次得分。目前的外野陣容，還有亞古納（Ronald Acuña Jr.） 、杜邦（Mauricio Dubón）這樣的人選，大聯盟內幕人士波登（Jim Bowden）爆料，勇士隊可能針對楚奧特發動震撼聯盟的重磅交易。波登表示：「各位可想像楚奧特、亞古納和哈里斯二世這組合，這對勇士會是完美的契合，給予楚奧特一個奪世界大賽冠軍的機會，甚至比去費城人隊更好，他會完美融入球隊。」

這樁交易潛在的障礙，在於勇士隊必須掏出什麼籌碼換人。運動畫報SI的記者史馬賈為特（ Harrison Smajovitts）也不約而同撰文推估可行性：「（勇士）板凳深度變得更深，他們現在內野有更多選擇、外野更有彈性。即便在增加深度的過程遇到阻礙，也能迅速調整並獲得增援，而非只是補丁式應急，杜邦和 馬提歐（Jorge Mateo）已在大名單；法莫（Kyle Farmer）和 山克（Aaron Schunk）有經驗，史密斯（Dominic Smith） 能隨時支援一壘或外野。」

這對勇士隊來說是巨大的補強，只要「神鱒」楚奧特健康。他的長打力並未減退，在不守備的日子裡，也能輕鬆擔任指定打擊（DH）。楚奧特合約持續到 2030 年，這將涵蓋他生涯的尾聲，簽下他將為勇士 帶來一支精英級球棒，並在打線增加一位真正的聯盟招牌，波登鐵口直斷兩者契合度高，交易機會令人無法忽視。

對於生涯從未贏得季後賽的楚奧特來說，加入戰績 26 勝 13 敗、正處於巔峰的亞特蘭大勇士隊，無疑是圓夢捷徑。 路透

若這則傳聞為真，對於生涯從未贏得季後賽的楚奧特來說，加入戰績 26 勝 13 敗、正處於巔峰的亞特蘭大勇士隊，無疑是圓夢捷徑。「三巨頭」外野的威懾力不容小覷，如果楚奧特（中外野/DH）、亞古納（右外野）與哈里斯二世（左外野）同場出擊，將是聯盟史上最具運動天賦與長打威脅的外野組合之一。本季一壘手歐森（Matt Olson）破繭而出，繳出高達 1.032 的 OPS總體攻擊指數，如果再加上楚奧特的話，勇士隊前五棒將變得無懈可擊，對手甚至連選擇「故意保送」的餘地都沒有。

天使如果真的想贏球，將楚奧特賣在高點才是最佳選擇。 路透

最後的問題還是交易籌碼， 勇士隊有法莫等一票優質綠葉，但要打動天使隊，恐怕仍需送出農場內多名頂級新秀。再來是楚奧特 34 歲的年紀與傷病史，會是勇士隊總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos）職涯最大的豪賭。