日職／高橋遙人「完封先生」誕生 阪神等待近10年

阪神虎隊今年原本被譽為投手王國，尤其是先發左投陣容更是傲視12球團，但沒想到伊藤将司、伊原陵人陸續受傷，現在就連今年原本備受期待的外籍左投路卡斯(Easton Lucas)都因為腰部傷勢必須要長期脫離戰線。

所幸在眾多傷兵之中，有本土左投高橋遙人跳出來，他目前投出4勝0敗，以及兩聯盟最優異的0.21防禦率(42局1分責失分)。高橋遙人5月6日演出9局完封勝，只被擊出2支安打、飆出10次奪三振，驚人的是他締造連續3場完封紀錄。中日龍隊的經典賽國手高橋宏斗以131球投出個人生涯新高15次三振，卻只因為挨了一記2分全壘打而輸球。

高橋遙人的3場連續完封勝，締造阪神球團睽違60年的紀錄，球團紀錄是小山正明所保持的5場連續完封。雖然要超越並不容易，不過高橋個人已經連續32局無失分，42局只有1分責失分。目前的0.21防禦率當然是他被譽為「無雙」投球的最大原因，另外5場先發出賽之中有4場完投完封，儼然「完封先生」，這在連完投的很少見的現代棒球更是值得讚譽的地方。畢竟以2025年賽季來說，兩聯盟完投數最多的投手，分別是伊藤大海（太平洋聯盟日本火腿隊）、床田寬樹（中央聯盟廣島鯉魚隊），都是6場。高橋遙人卻在才過5月初就已經投出4場完投，進度相當神速。

另外就是各隊對他可說一籌莫展。中日龍隊監督井上一樹在6日被完封賽後表示：「我們會議做了各種準備，還是這樣的結果!」過去曾任阪神投手教練的球評佐藤義則說：「直球的速度、控球、尾勁都是完美!」42局只被擊出18支安打、被打擊率0.131，完封的對手不僅中日，也包括了巨人、養樂多兩支A級球隊，證明了高橋遙人面對強力的對手也通用。

也因為高橋遙人的成績太過於神鬼，因此也有媒體開始引起討論當年的日職選秀。高橋遙人是2017年選秀加盟，而當年選秀會最大的焦點是7支球團在第一輪競逐、同時指名的強打者清宮幸太郎，其中就包括阪神虎隊。不過2017年阪神虎隊連續經過清宮幸太郎(早稲田実業学校高等部)、安田尚憲(履正社高校)兩名強力左打的抽籤都失敗，最後指名仙台大學的投手馬場皐輔，而第二輪才挑中亞細亞大學的左投高橋遙人。這一年還有目前活躍於大聯盟的村上宗隆以及田嶋大樹、東克樹兩名左投，高橋遙人受矚目的程度並未高過這些選手，加上受傷的因素，阪神能在第二輪選到他，只能說當時球隊編成以及球探部門的賭注終於在今年收到了美好的果實。

雖然阪神看似是挖到寶，不過高橋遙人進入職棒之後並不順遂，容易受傷的體質，讓他一直停留在「資質好、但易受傷不好用」的評價。進職棒之後他開過5次手術，2022年4月動了Tommy John手術，連續兩年沒有在一軍登板，包括了阪神奪下日本一的2023年賽季，他毫無貢獻並且整季都在養傷，年底減薪到只剩下1,850萬日圓，與球團改簽育成選手合約。2020-2021年高橋都是球季尾聲才復出，但復出之後的表現就曾經證明只要他健康，對手真的很難加以突破。尤其是2021年7場先發就有2場完封，防禦率1.65、奪三振率10.10、被打擊率0.172，而這個無雙表現就是今年大家看到的高橋遙人。

今年是高橋遙人進入職棒9年以來第一次進入開幕後的先發輪值，就以優異成績拿下3-4月MVP。阪神高層以及球迷期待許久的不世出超級左投，正在開啟他個人璀璨的職棒生涯，並拯救阪神虎隊的先發投手戰力。