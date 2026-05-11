快訊

明起鋒面影響雨掃全台 周三周四雨勢加大防瞬間強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

從選擇權被拒到重拾王牌身手 今永昇太做了什麼改變？

聯合新聞網／ littlenosejiang
開季約一個月，今永昇太掛帥登板的7場先發可謂是虎虎生風。 法新社
開季約一個月，今永昇太掛帥登板的7場先發可謂是虎虎生風。 法新社

在2024年透過入札制度加盟芝加哥小熊的今永昇太，在菜鳥球季拿出好表現後，卻於隔年陷入空前低潮，除了因傷所苦僅吃下144.2局，引以為傲的直球也遭到破解，製造揮空的能力大幅下降，單季還被敲出31發全壘打，是國聯投手第二多；季末小熊拒絕了剩餘3年5775萬的球團選擇權，改開出2200萬美元的合格報價，今永接受後才得以回歸球隊。如今開季約一個月，今永昇太掛帥登板的7場先發可謂是虎虎生風，總計41.1局只被敲出25支安打、K/9回歸到水準以上的9.36，ERA、FIP分別是2.40以及2.73，究竟今永做了什麼改變，這樣的成績能否長久維持？

回顧2025賽季，今永昇太的低潮始於5月初的一壘補位造成左腿拉傷，然而就在缺陣兩個月後，今永的表現彷彿判若兩人，四縫線直球均速從91.2英里下滑至90.8英里，雖說本就不是以火球見長，但球速的流失連帶影響了指叉球與橫掃球的搭配效果；不僅如此，投球機制也受到影響，出手角度從原來的40度降至36度；對戰打者揮空率下降，而打中的那些擊球又特別容易轉換成飛球，導致下半季防禦率飆升至5.17，尤其最後的12場先發被夯出20發全壘打，球隊也對他失去信心，季後賽讓他作壁上觀。賽季結束，球隊甚至拒絕最初的球隊選擇權，似乎24年的成功，在一個球季的低潮後就被全盤否定。

回顧2025賽季，今永昇太(左)低潮始於5月初的一壘補位造成左腿拉傷，然而就在缺陣兩個月後，表現彷彿判若兩人，似乎24年的成功，在一個球季低潮後就被全盤否定。 法新社
回顧2025賽季，今永昇太(左)低潮始於5月初的一壘補位造成左腿拉傷，然而就在缺陣兩個月後，表現彷彿判若兩人，似乎24年的成功，在一個球季低潮後就被全盤否定。 法新社

時間回到現在，接受合格報價的今永昇太上緊發條，休賽季強化下半身穩定度的鍛鍊，如今他的四縫線球速回升到91.7英里，極速甚至能觸及95；打者對這顆主要球種的wRC+從上季的140下降至111，使這顆2500轉的頂級速球拿回優勢，只要塞在高角度的位置，打者就僅能繳出.133的打擊率，也讓他其他的武器球更具誘敵性。

球速回升之外，另一項改變是他出手角度與投球機制的優化，2025賽季的他似乎因避免觸及傷處，投球機制出現改變，出手角度從40度下滑至36度，導致IVB有所下降，反倒是多了些橫向位移。本季的今永才正式走出傷病，投球動作也減少因舊傷造成的代償，出手角度回歸到過去的40度，除了找回直球的球威，最常用來對付右打者的指叉球也獲得增幅，本季至今的揮空率高達42.8%；而對同側打者的橫掃球使用率則提升至39.2%，左打者幾乎對這球種束手無策，除了揮空率47.8%，對戰打擊率低到僅有.125。

除了球速與投球機制的修正，今永的配球策略也出現明顯變化，生涯前兩季的他以擅長攻擊好球帶聞名（Zone%分別為51.7%與54.0%）；本季則投得更加小心，投進好球帶內的Zone%只有42.9%（聯盟平均28.8%），反之更經常進攻好球帶邊緣（Edge% 45.7%），尤其是指叉球和橫掃球，使得打者追打壞球（Chase% 39.7%）提升。另外，本季新增的伸卡球也收穫奇效，放在低角度甚至能與指叉球製造速差，讓他漸漸減少對四縫線直球的依賴，以更多樣的組合壓制對手打線。

除了球速與投球機制的修正，今永的配球策略也出現明顯變化。 法新社
除了球速與投球機制的修正，今永的配球策略也出現明顯變化。 法新社

四月對費城人、五月對紅人，今永昇太都繳出雙位數三振的表現，目前8次先發登板有6場是優質先發，開季至今的累積數據說明了這些改變的成效，考慮到他32歲、合約將在季末到期，這可能是爭取生涯最後一份大約的關鍵年，本季的回春可說是一場及時雨，不禁令人期待這位老將能在季末為自己爭取到什麼樣的合約。

MLB專欄 小熊隊 今永昇太 MLB

littlenosejiang

追蹤

相關新聞

從選擇權被拒到重拾王牌身手 今永昇太做了什麼改變？

今永昇太在經歷2025賽季的低潮後，透過強化訓練和修正投球機制，成功回到頂尖狀態。本季開局取得41.1局只被敲25支安打的佳績，ERA為2.40，顯示其回春成效卓著。

日職／高橋遙人「完封先生」誕生 阪神等待近10年

阪神高橋遙人本季表現驚艷，以4勝0敗及0.21防禦率締造連續3場完封紀錄，成為「完封先生」。在先發投手陣容受傷的困境中，他的出色表現拯救球隊，期待延續佳績。

NBA選秀機制將變！歷史會說話：神抽力壓機率 坦克未必是贏家

NBA聯盟主席席佛（Adam Silver）為了改善近幾年擺爛求籤的風氣，已提出新版的選秀改革方案，若獲得各球隊同意，有可能會在2027年實施，而今年的NBA選秀機制將成為自2019年調整以來的末代選秀，在下週一即將揭曉的選秀抽籤前，我們可以回顧一下過去七年，有哪些值得參考的選秀密碼：

「從96到109唯快不破」！馬刺如何用體能速度與瘋狂包夾摧毀灰狼防線

西區馬刺灰狼第二戰，聖城最終快意以懸殊的38分差（隊史季後賽第二高）大勝明尼蘇達，讓後者繳出本季上半場新低35分（命中率僅29.8%），就此鎖定勝局，全場命中率亦僅39.8%，三分命中率同樣是慘澹的僅僅三成，最多一度落後達47分。

球員投票「最沒料教練」第四名 勇士還需要柯爾嗎？

勇士教練柯爾在NBA球員匿名調查中被評為「最沒料第四名」，引發爭議。雖然柯爾曾帶領勇士奪得四座總冠軍，勇士目前面臨續約談判，需考量柯瑞世代的爭冠目標。

同樣日職明星到美國 今井達也為何水土不服？

今井達也在美國大聯盟適應不良，因手臂疲勞僅投8.2局，面臨挑戰。雖然太空人隊簽約他推動亞洲市場，但缺乏對日本選手的了解，讓今井難以融入球隊文化，影響表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。