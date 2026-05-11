從選擇權被拒到重拾王牌身手 今永昇太做了什麼改變？

在2024年透過入札制度加盟芝加哥小熊的今永昇太，在菜鳥球季拿出好表現後，卻於隔年陷入空前低潮，除了因傷所苦僅吃下144.2局，引以為傲的直球也遭到破解，製造揮空的能力大幅下降，單季還被敲出31發全壘打，是國聯投手第二多；季末小熊拒絕了剩餘3年5775萬的球團選擇權，改開出2200萬美元的合格報價，今永接受後才得以回歸球隊。如今開季約一個月，今永昇太掛帥登板的7場先發可謂是虎虎生風，總計41.1局只被敲出25支安打、K/9回歸到水準以上的9.36，ERA、FIP分別是2.40以及2.73，究竟今永做了什麼改變，這樣的成績能否長久維持？

回顧2025賽季，今永昇太的低潮始於5月初的一壘補位造成左腿拉傷，然而就在缺陣兩個月後，今永的表現彷彿判若兩人，四縫線直球均速從91.2英里下滑至90.8英里，雖說本就不是以火球見長，但球速的流失連帶影響了指叉球與橫掃球的搭配效果；不僅如此，投球機制也受到影響，出手角度從原來的40度降至36度；對戰打者揮空率下降，而打中的那些擊球又特別容易轉換成飛球，導致下半季防禦率飆升至5.17，尤其最後的12場先發被夯出20發全壘打，球隊也對他失去信心，季後賽讓他作壁上觀。賽季結束，球隊甚至拒絕最初的球隊選擇權，似乎24年的成功，在一個球季的低潮後就被全盤否定。

回顧2025賽季，今永昇太(左)低潮始於5月初的一壘補位造成左腿拉傷，然而就在缺陣兩個月後，表現彷彿判若兩人，似乎24年的成功，在一個球季低潮後就被全盤否定。 法新社

時間回到現在，接受合格報價的今永昇太上緊發條，休賽季強化下半身穩定度的鍛鍊，如今他的四縫線球速回升到91.7英里，極速甚至能觸及95；打者對這顆主要球種的wRC+從上季的140下降至111，使這顆2500轉的頂級速球拿回優勢，只要塞在高角度的位置，打者就僅能繳出.133的打擊率，也讓他其他的武器球更具誘敵性。

球速回升之外，另一項改變是他出手角度與投球機制的優化，2025賽季的他似乎因避免觸及傷處，投球機制出現改變，出手角度從40度下滑至36度，導致IVB有所下降，反倒是多了些橫向位移。本季的今永才正式走出傷病，投球動作也減少因舊傷造成的代償，出手角度回歸到過去的40度，除了找回直球的球威，最常用來對付右打者的指叉球也獲得增幅，本季至今的揮空率高達42.8%；而對同側打者的橫掃球使用率則提升至39.2%，左打者幾乎對這球種束手無策，除了揮空率47.8%，對戰打擊率低到僅有.125。

除了球速與投球機制的修正，今永的配球策略也出現明顯變化，生涯前兩季的他以擅長攻擊好球帶聞名（Zone%分別為51.7%與54.0%）；本季則投得更加小心，投進好球帶內的Zone%只有42.9%（聯盟平均28.8%），反之更經常進攻好球帶邊緣（Edge% 45.7%），尤其是指叉球和橫掃球，使得打者追打壞球（Chase% 39.7%）提升。另外，本季新增的伸卡球也收穫奇效，放在低角度甚至能與指叉球製造速差，讓他漸漸減少對四縫線直球的依賴，以更多樣的組合壓制對手打線。

除了球速與投球機制的修正，今永的配球策略也出現明顯變化。 法新社

四月對費城人、五月對紅人，今永昇太都繳出雙位數三振的表現，目前8次先發登板有6場是優質先發，開季至今的累積數據說明了這些改變的成效，考慮到他32歲、合約將在季末到期，這可能是爭取生涯最後一份大約的關鍵年，本季的回春可說是一場及時雨，不禁令人期待這位老將能在季末為自己爭取到什麼樣的合約。