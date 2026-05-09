NBA選秀機制將變！歷史會說話：神抽力壓機率 坦克未必是贏家

NBA聯盟主席席佛（Adam Silver）為了改善近幾年擺爛求籤的風氣，已提出新版的選秀改革方案，若獲得各球隊同意，有可能會在2027年實施，而今年的NBA選秀機制將成為自2019年調整以來的末代選秀，在下週一即將揭曉的選秀抽籤前，我們可以回顧一下過去七年，有哪些值得參考的選秀密碼：

密碼1：戰績倒數第一的球隊，七年來從沒抽到狀元

過去七年的爐主，火箭包辦兩次（2021、2022），但至少還有各抽到第2、第3順位，也兩次的活塞（2023、2024）比較可憐，連兩年都只抽到第5順位。今年的爐主巫師（2025），是否能打破這個魔咒呢？

活塞雖然是爐主，但在2023年選秀會上僅拿到第5順位，眼睜睜看著超級天才溫班亞瑪落入馬刺之手。 美聯社

密碼2：戰績倒數前三的球隊，沒有一年同時留在前四

因應今年是選秀大年，人人想要「四皇」，這4人分別是堪薩斯大學搖擺人彼特森（Darryn Peterson）、楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）、杜克大學前鋒布瑟（Cameron Boozer）和北卡長人威爾森（Caleb Wilson）。

有機會的球隊莫不努力「坦克」，只為了獲得號稱最高的抽樂透機率，但歷史會說話，過去七年，戰績倒數前三的球隊，就算擁有高達14%的抽狀元機率，合計總共52%的抽前四機率，卻每年都有球隊掉出前四。

換言之，今年（2025）戰績倒數前三的巫師、溜馬、籃網，不可能三隊一起分享「四皇」，那麼，誰會掉出去呢？

今年選秀四皇狀元呼聲高，上為迪班薩和威爾森，下為彼特森和布瑟。 路透社

戰績倒數第一和第二的球隊，過去七年都各有四次抽到前四，留在前四的機率有57%，只是倒數第一的球隊已連續三年（2023、2024、2025）抽到第5順位。

戰績倒數第三的球隊留在前四的機率有43％，戰績倒數第四的球隊有29%，第三和第四都已經不滿五成，也就是說，中後段球隊衝上來的機率很高。

密碼3：倒數第七最強運，有四年闖進前四

抽樂透這件事就是「幾家歡樂幾家愁」，既然戰績差不能保證有好結果，那麼是哪個中後段的位置運氣最好呢？答案是戰績倒數第七，有三年抽到第4順位（7.9%），有一年抽到狀元（6.8%），這個保前四的機率還比倒數第三來得高，堪稱為「Lucky 7」。今年在這個位置的球隊是鵜鶘，但他們的選秀權已送給老鷹，老鷹可否連兩年獲得前四籤呢？

馬刺連續3年選進溫班亞瑪(左)、卡瑟爾(右)和哈波，一口氣成為聯盟爭冠熱門球隊。

密碼4：無視機率的神抽球隊，當屬馬刺

馬刺除了在2023年用戰績倒數第三（14%）抽到第一順位之後，隔年（2024）繼續用戰績倒數第五（10.5%）抽到第四順位，去年（2025）再用戰績倒數第八（7%）抽到第二順位，連續三年豪取高順位樂透，視其他高機率球隊如無物，想抽什麼就來什麼，比高進還會抽。

密碼5：最低機率抽到狀元的年份，2025年獨行俠（只有2%）

後段球隊神抽大翻身的事蹟，過去七年發生過三次，最近一次就是去年（2025）的獨行俠，用戰績倒數第11（2.0%）抽到，再來是前年（2024）的老鷹，用戰績倒數第10（3.0%）抽到，還有2019年的鵜鶘，用戰績倒數第七（6.8%）抽到，這些球隊之幸運，看在其他坦隊眼中，真是羨慕啊。

獨行俠神抽狀元選進佛雷格，填補了當家少主唐西奇離去的缺口。 美聯社