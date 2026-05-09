「從96到109唯快不破」！馬刺如何用體能速度與瘋狂包夾摧毀灰狼防線

西區馬刺灰狼第二戰，聖城最終快意以懸殊的38分差（隊史季後賽第二高）大勝明尼蘇達，讓後者繳出本季上半場新低35分（命中率僅29.8%），就此鎖定勝局，全場命中率亦僅39.8%，三分命中率同樣是慘澹的僅僅3成，最多一度落後達47分。

正如賽後灰狼主帥芬奇（Chris Finch）所說，「他們在比賽的各個方面都把我們打得落花流水。進攻、防守，什麼都一樣。我們根本就沒能做出有效的回應」。

是的，這一場灰狼確實是徹底地被輾壓了。賽前傳出消息，老教頭波波維奇（Gregg Popovich）也參加了首戰失利後的影片分析，提供建議，我們無從得知他到底提供了多少錦囊妙計，但我們也確實看到了，本戰馬刺在攻守兩端都有了煥然一新的積極變陣，核心概念可謂「唯快不破」，終極目的說穿了則其實是圍繞著溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與戈貝爾（Rudy Gobert），一場揚長抑短的鬥智戰爭！

馬刺的進攻變陣：削弱戈貝爾威脅，二陣強攻籃框

此戰進攻端最顯目的變化，就是溫班亞瑪在進攻端的改變。上一戰相對軟弱、往外飄著打的馬刺少主，全場三分8投0中，為人詬病；第二戰賽前還在與比永博進行背框對抗練習的他，確實從一開始就展現了，要更積極衝擊籃框的決心。與他攜手的振作搭檔，是首戰另一位表現被罵慘的主將福克斯（De'Aaron Fox），兩人合共僅21分，但本戰上半場就合砍28分完成救贖，奠定本戰馬刺進攻主旋律的，正是雙人組開賽前五分鐘，一而再再而三的擋拆配合。

馬刺進攻變陣削弱戈貝爾威脅。 美聯社

這且是非常精密計算過的擋拆，尤其屢屢從三分線外的超高位就啟動，目標只有一個，盡可能從遠方就逼迫戈貝爾換防，只要這位四屆DPOY在籃下，馬刺攻框的出手都會受到影響，那麼最好方式就是把他從溫班亞瑪身邊往外調開，一則製造雙向錯位，二則Roll In進去的馬刺少主，無論是接球跟進、要位單打、第一時間，抑或者衝搶進攻籃板，在沒有戈貝爾對位情況下，基本上就是無人能擋！

這套擋拆當然還有後續變形，掩體未必一定要是溫班亞瑪，但歸根究柢都是要把戈貝爾從法國學弟身邊拉開去換防或補防，且盡量遠離籃框，削弱灰狼護框同時，也就能極大化年輕馬刺，尤其是飆速後衛群們，以速度強攻籃框的優勢。

灰狼從一開賽，其實就被這突然提速的奇襲打傻，雙方明顯在不同的備戰心態跟速度線上，但在戈貝爾打滿的首節，尚能控制分差。待第二節先由二陣上時，先是護框直接差一截的藍道（Julius Randle）與里德（Naz Reid）組合，直接被已經飆速上癮的馬刺後衛群狂切猛突，速度完全跟不上；而後溫班亞瑪先回歸場上，有備而來的他一掃首戰的對抗乏力，兇悍地在油漆區強打，即便很快就再換上戈貝爾，局勢已然失控。比賽進入馬刺速度的節奏之中，不只是切入無法擋，士氣一來連外線都開始神準，最終第一節的7分差，變成中場時的24分差，比賽至此幾乎已經等同結束了。

卡瑟爾展現破壞力。 美聯社

此戰除了溫班亞瑪與福克斯，主打切入突破的幾位後衛也都有相當好表現，卡瑟爾（Stephon Castle）攻下全場最高的21分，以及最多的9次罰球，他無畏的強硬進攻，也是讓麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）全場大部分時間都壟罩在犯規麻煩陰影的主因。

新秀哈波（Dylan Harper）以替補之姿上陣，也維持著季後賽以來成熟的不像菜鳥的穩健表現，繳出11分7籃板5助攻，全場更有8人達9分以上的遍地開花，顯見此戰主打速度戰以及強勢進攻籃框的成效。

系列賽前兩戰之間的速度差別具體來說有多大呢？上一戰馬刺的Pace不過96，這一場臻至109.6，也無怪乎灰狼根本還沒反應過來，比賽就差不多分出勝負了。

馬刺瘋狂包夾愛德華。 路透社

馬刺的防守變陣：擴大防守圈，重點賭上包夾

防守端馬刺的變陣，同樣是基於本身陣容結構，嘗試於打出「唯快不破」的強勢壓迫，在這一場顯而易見的能看到馬刺年輕人們，從一開賽就積極擴大防守圈，幾乎每波都是剛過半場就開始盯人，目的應該是著眼於灰狼在愛德華帶傷替補，多森姆（Ayo Dosunmu）亦帶傷，加上迪文森佐（Donte DiVincenzo）報銷，明尼蘇達嚴重缺乏外圍持球者的弱點。

而之所以能支撐馬刺敢人所不敢，帶點賭博性質這麼做的原因很簡單：他們有前一場12次阻攻，獨一無二的溫班亞瑪！傷兵之外，灰狼剩下能扮演外圍持球角色的主力，大概只剩麥克丹尼爾斯，兩位中前鋒藍道與里德雖有帶球能力，不足以快速突破的速度，在馬刺瘋狗般的輪轉包夾，以及後方還有溫班亞瑪護框下，多半都只是行進中，攻勢就告瓦解。

會有人說，馬刺用超高位擋拆破解以戈貝爾為核心的防守佈陣，何以灰狼不能還諸彼身？這就要說到雙方陣容上的不同，除了馬刺一票擅突能切的高天賦後衛，更能逼迫戈貝爾換防，最主要也是著眼於兩位法國高塔的最大差距：進攻端的參與能力。

馬刺終極目的其實是圍繞著溫班亞瑪與戈貝爾，一場揚長抑短的鬥智戰爭！ 美聯社

溫班亞瑪本身的防守圈就已經比戈貝爾更大，只要進一步壓迫灰狼不得不從超高位處就開始進行掩護，就等於廢了法國隊學長作為Roller的進攻威脅，同樣作為掩護後接球Roll In者，兩人的進攻威脅度天差地遠，溫班亞瑪哪怕在三分球線上接到球，都足以收球上籃，遑論還能到籃下要位單打。

反觀戈貝爾，奶油手夙負盛名的他，收球後能穩定跟進的範圍，大概只到油漆區邊緣，再遠他就是沒那個協調性與手感，而他的低位要球？一方面隊友不敢也不想給，而不敢也不想給的原因，其實也就是單打能力太爛，進攻手段太貧乏，大概率也是一波失手。

別忘了此戰護框的還是溫班亞瑪，這等同於每一次戈貝爾到超高位掩護，除了幫持球者舒緩第一線壓迫外，幾乎無其他破壞對手防線效果，在那麼遠的距離無球跑位，馬刺大可對戈貝爾不理不睬，或有餘裕慢一拍等他深入再處理。

讀者或者又會問，那換成藍道跟里德來當Roller呢？若沒有其他戰術搭配，對馬刺來說是更輕鬆愉快了，戈貝爾雖然遠距離Roller無甚威脅，但只要他近框，無論是第一時間、短傳跟進，或者二波補籃，7呎1身高還是擺在那，對溫班亞瑪多少都還是威脅，但換成只有6呎9吋的另外兩塔呢？絕對的身高差距，就是絕對的空防統治，對後者來說更是防的輕鬆愉快。

哈波替補上場進一步強化馬刺後場的侵略性。 路透社

除此之外，馬刺這場防守策略還加上了游擊包夾，愛德華（Anthony Edwards）第一節末替補上陣，只要帶球久一點，就幾乎保證被夾，對付藍道時也不時可見，在一票充沛年輕人情況下，圍剿的效率極高。

再說一次，灰狼根本沒做好面對這般高強度防守的準備。包夾要賭上的就是外圍空檔，但馬刺相信自己快速輪轉帶來的復位回防壓力，灰狼的三分也很配合的怯弱失準，全場30投9中、僅30%命中率，切入輸人，禁區得分輸人，連三分球都少了7顆足足差距21分。

更甚者，擴大防守圈的壓迫以及快速輪轉，圖的也是快速攻守轉換，以及製造失誤後的快攻反擊，整場在黑衫軍的超高Pace快節奏下，灰狼多達22次失誤，被馬刺抄了13球，馬刺透過快攻與失誤後得分，就分別攻下29與19分，光是快攻就比灰狼多了足足24分。進攻效率遠遜對手，又被對方頻頻反擊，灰狼此戰大敗事出有因。

馬刺後場的超高速防守輪轉讓灰狼難以適從。 法新社

儘管如此，客觀形勢灰狼還不到悲觀地步，一樣是那句老話「無論輸多少分，一敗就只是一敗」，哪怕前一戰馬刺就只是兩分惜敗，灰狼終究是率先攻破客場，完成前兩戰的基本使命。

但接下來，就要看狼群的心態與變陣調整。傷兵當然還是最大問題，但這始終是不可控，灰狼仍想拚晉級，終究只能改善能掌握的環節。變陣拆招的部分相對不難，愛德華被包夾牽連團隊進攻當機，在季後賽也不是新鮮事，灰狼自己就有應對經驗；馬刺的防守圈外擴，則或可以期待改由後衛或藍道、里德當主要掩體與二傳中繼站，或者透過更繁複的多重擋拆，盡量讓戈貝爾的遊走範圍更接近籃框，專心終結，他的身高就在那，就是最好對溫班亞瑪的牽制跟籃下威脅，再來就是看他自己能把握多少機會。

對下一戰的灰狼來說，更需要的是上緊發條。第二戰積極性與對抗性都明顯不如，外電甚至形容灰狼像是贏了一場，就只打算趕快回家的球隊，季後賽穩定性與起伏，這些年來也一直是灰狼為人詬病的難題，縱使有對陣下藥的變招，也得有相襯的執行力與強度。第三戰回到主場，灰狼有這個決心強勢反擊嗎？