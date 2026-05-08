同樣日職明星到美國 今井達也為何水土不服？

村上宗隆和白襪隊一拍即合，他不只一次公開感謝白襪的教練和隊友的幫忙，白襪打擊教練Derek Shomon也說：「我們在開會時都會讓他講話，而他只要一開口，都能逗大家開心。」心情愉快的村神以日本選手在大聯盟首季前所未見的全壘打量產能力，和法官在排行榜上爭雄；岡本和真也在多倫多感覺自在，他喜歡嘗試新的美食，目前他的心頭好是三明治和墨西哥披薩quesadilla。

2024年加入小熊的今永昇太也以開放的心胸迎接美式文化，今年還開始做podcast來介紹他自己在美國和大聯盟的調適狀況（有興趣的話這邊聽，他用日文錄音，然後用AI工具翻成英文 https://podcast.1242.com/shotaism/ ）。但也有今井達也的例子，只投了8.2局就出現手臂疲勞的傷兵理由，「他沒辦法適應美國的生活型態，球場上和球場下都是。」今井在美國用的第三位翻譯榎本先生這樣幫今井回答媒體。

今井是太空人隊隊史上第一個直接從日本職棒投身大聯盟的選手，之前雖然菊池雄星在休士頓待過半季，而且他對太空人的環境評價頗高，但不要忘記菊池在去德州前，就已經有五年的美國職棒經驗。一個大聯盟經紀人說：「如果某球團現在還欠缺和日本球員相處的經驗，那就落後太多了。如果你跟某位日本球員沒搞好，可能只是他表現不好，你得把他送走或釋出，只要他說你一句壞話，這話就會傳遍日本球界。」

今永昇太能在小熊取得成功，除了自己獨特的人格和開放的心胸外，他的支持體系也很完整。 法新社

從朴贊浩、野茂英雄、陳金鋒、一朗、松井秀喜、王建民到上原浩志，道奇、水手、洋基和紅襪是最有和亞洲球員相處經驗的球團，他們發展出一套讓亞洲選手快速適應大聯盟的方式，就是在球團內部請數位會講日文（或韓文、中文，看他們簽的是誰）的職員，或是讓亞洲球員自己帶能信任的訓練師或翻譯隨行。目前最會照顧亞洲選手的大聯盟球隊絕對是道奇，他們也在亞洲區擁有最堅強的球探陣容，其他29隊都在後面追趕，這些球隊學到的寶貴經驗就是：想辦法去了解這個球員的文化，展現有意願去調整和接受。

教士隊近年來除了在大聯盟場上努力追趕道奇外，他們在亞太區也付出極大的努力。目前教士亞洲區的球探總負責人是興梠英三郎，當年是把野茂和朴贊浩帶到道奇隊的重要推手，台灣區的球探耿伯軒近年來也相當活躍，去年也將三民高中的蘇嵐鴻送到美國去。教士隊副總經理John Stein說他們致力在幫每位選手建立支持系統，尤其是非美籍球員，因為他們知道在個語言不通的土地上，一點小事就可能會打擊選手信心：「在選手周遭的支持體系建立得越好，這裡不只是賽前賽後的幫忙翻譯等等，還有幫他們在方方面面都調適好，你就越有機會看到好結果。」

今永昇太能在小熊取得成功，除了自己獨特的人格和開放的心胸外，他的支持體系也很完整。他的翻譯Edwin Stanberry出生在福岡，能講流利的日文和英文，大學時期還是Division II的捕手，和今永默契極佳，翻譯都能翻出今永的神韻，小熊教練甚至說Stanberry簡直就像今永的另一個投手教練一樣，他們在2024年明星賽走紅地毯時還穿兄弟裝。今永還有個比他早到兩年的日本隊友鈴木誠也可以請教，以及他的經紀團隊Octagon，就近於芝加哥就有好幾位會講日文的職員，讓他沒有後顧之憂。

菊池雄星來到美職，他說就是想要嘗試新的事物。 法新社

菊池雄星在花卷高時期就嚮往美國，他在日本職棒時期就會在季外去美國移地訓練，在美國時也不會刻意只吃日本料理，他說他就是想要嘗試新的事物。「當你身處羅馬時，就過羅馬人的生活」菊池說，「這就是我當初去美國時的心態。」菊池說當他聽到今井的日本被翻成英文時，他覺得他西武的前隊友被誤解了，『有些意思被曲解了』。今井進軍美國的經紀人是Scott Boras，他也說『我辦公室裡那些會說日文的同事都說，其實今井的意思不是這樣耶。』

在外界質疑今井達也對挑戰大聯盟準備不足時，很多經紀人反而認爲是太空人隊還沒準備好，他們因為跟日本品牌大金空調簽了球場冠名合約，感覺被迫得簽個日本球員。事實上在今井達也一月份的簽約記者會上，太空人老闆Jim Crane公開介紹了大金的高層，承認他們的合作促成了今井的到來，未來他們還將持續在亞洲區發展。

在外界質疑今井達也對挑戰大聯盟準備不足時，很多經紀人反而認爲是太空人隊還沒準備好。 法新社

太空人目前的投手陣容中，有兩人有過亞洲經驗。Paul Lambert去年還在養樂多隊效力，他說美日兩邊的環境的確很不一樣，日本賽後的晚餐的確是回飯店才吃的，此外日本球場的投手丘、用球都不同，中間休息的天數也是，還有先發投手在沒有出賽的日子，是可以在練習完後先回家的，「但全世界的選手都知道，你就是得快速適應。」在台灣和韓國有過三季經驗的萊恩Ryan Weiss還辦過餐會來歡迎今井的加入。不過如果太空人無法幫助今井達也在本賽季就恢復身手，有可能會影響他們未來網羅日本選手，甚至整個亞洲球員市場的能力。