球員民調「最沒料教練」第四名柯爾 勇士還需要他嗎？

美國媒體The Athletic做了一分NBA球員匿名民調，2026 NBA最沒料教練排名依序是：第一巫師基夫、第二公鹿瑞佛斯、第三國王克利斯提、第四勇士柯爾、第五公牛唐納文。

八年六度帶領勇士打進NBA總冠軍賽，摘下四座總冠軍一手打造勇士王朝的柯爾排名高居第四，這裡頭顯然有什麼迷因或問題。

戰績彪炳，曾率美國男籃在2024巴黎奧運奪冠的柯爾，非但沒有被NBA現役球員視為王牌教練，甚至被推上沒料教練排行榜。

柯爾跟勇士合約今年夏天到期，雙方正在談續約，柯爾看似有意，勇士又似無情，劇本很難看懂。柯爾過去幾年在美國社會和政治議題上經常發表個人看法，批判性很高爭議性很大，給勇士球團和老闆帶來一些困擾，這個惱人問題一直卡在現實，超越球隊戰績，更超過薪水合約。

勇士要不要或該不該續約柯爾，取決於勇士在「柯瑞世代」的目標。

勇士要不要或該不該續約柯爾(左)，取決於勇士在「柯瑞世代」的目標。 路透

柯瑞跟勇士合約還有一年，2027年夏天到期，勇士預估會跟柯瑞續約兩年，只要柯瑞還在，勇士奪冠窗口就沒有關閉，如果勇士還想奪冠，那麼就得續約柯爾。

除非勇士決定在柯瑞世代就進入重建期，否則柯爾仍是勇士爭冠最重要大腦。NBA球員匿名投票，柯爾排在最沒料教練第四，這很有趣更耐人尋味。

NBA球員普遍有兩種性格和智商，第一種是人云亦云（跟風型），柯爾不用勇士前鋒庫明加，經常冰他，超愛用後衛波傑姆斯基，執教風格偏好小球，經常不按牌理出牌，固執老派，普遍很難得到球員喜愛。

第二種是情緒型，所有球員都喜歡自己打球自己做主，更愛一切都配合球員的教練，不需要被戰術框架框住，更不用被教練思路喜好限制，可以打自己喜歡的籃球和比賽風格。

球員匿名投票認為柯爾沒料，也不用太意外。八年六度帶領勇士打進總冠軍賽，四度奪冠的教練沒料，率美國男籃奧運奪金，全程冰塞爾蒂克一哥前鋒泰托姆的教練沒料，締造NBA歷史單季最多73勝教練沒料，一切都不合邏輯和現實。

八年六度帶領勇士打進總冠軍賽，四度奪冠且帶領美國隊贏得2024年奧運冠軍，柯爾教練被評沒料，一切都不合邏輯和現實。 路透通訊社

柯爾執教靠的不只是歷史級王牌球星柯瑞，他用好用對大多數角色球員。格林是典型體系球員，沒投籃沒得分技巧，但格林卻能成就偉大生涯。在勇士奪冠老將前鋒衛斯特(David West)，放棄溜馬千萬美元年薪，加入勇士每場替補打不到20分鐘，卻能打出最高價值，幫助勇士成功奪冠。

伊古達拉曾經是耀眼明星，但他生涯最大成就和價值卻是在勇士扮演角色球員，勇士小球四號位置，力扛天下之王騎士前鋒詹姆斯，改變系列賽對戰情勢，扭轉戰局乾坤，打出實戰身價和奪冠價值。

有更多甘草球員在勇士找到出路和不錯生涯，裴頓二世(Gary Payton二世)、波特(Otto Porter Jr.)、庫克(Quinn Cook)、普爾(Jordan Poole)、魯尼(Kevon Looney)不是在勇士拿到生涯最大合約，就是在勇士打出最有價值NBA生涯。

勇士仍在「柯瑞世代」，也沒有放棄爭冠，進入徹底重建，續約柯爾才是上上之策。

勇士進入徹底重建，續約柯爾(左)才是上上之策。 法新社

柯爾在NBA教練市場年薪至少1200萬美元，市場行情也很熱門，NBA能率隊奪冠教練寥寥可數，勇士老闆還要不要投資2-3年，在柯瑞生涯最後這兩三年再拚一次，為柯爾掏出至少兩年3000萬或三年4000萬美元合約，現實問題可能是更大障礙。

這也可能是勇士和柯爾談續約一直卡關最重要關鍵。