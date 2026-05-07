雷霆首戰從從容容游刃有餘 湖人「小輸」背後的恐怖絕望感

雖然「從從容容，游刃有餘」已是老梗，但若要形容雷霆與湖人的第一戰，恐怕也再沒有更好的詞彙。

例行賽四連勝，場均勝分29.3分的衛冕軍，儘管在系列賽首戰的壓制力，相較例行賽的自己略顯遜色-最終「只」贏下18分，在對手現在式頭號大將唐西奇（Luka Doncic）仍缺陣情況下，只能算表現平平，但這更襯托了這一輪戰力天平之傾斜，打得不算特別理想的雷霆軍，最後仍穩穩地以近20分大勝。

重點更在於，整場看下來離全力以赴也還有很長的距離，真正的「談笑間，強虜灰飛煙滅」，眼下湖人的第二輪期望，很現實地說，大概得先修正為「但求一勝」，先以不被橫掃為目標了。

首戰表現已不俗的紫金軍團

儘管也是受惠於雷霆防守策略的捉放，寧願讓詹姆斯（LeBron James）大殺四方，也堅決不讓他成功串聯團隊，盡量以不過度協防的單防對付，即便如此，奧克拉荷馬派上前糾纏的，可也都絕對是狠腳色，全場與他對位時間最長的兩位，皆為曾經的防守第一隊多特（Luguentz Dort）與卡盧索（Alex Caruso）。這位41歲老漢猶能繳出17投12中最高27分外掛4籃板6助攻表現，著實值得尊敬。

雷霆針對詹姆斯以不過度協防的單防對付。 美聯社

八村壘（Rui Hachimura）亦維持著季後賽以來出色的神射表現，全場13投7中拿下18分，三分球6投3中，更締造連續12場比賽三分球命中率超過50%的難能可貴紀錄。雖然下半場因犯規麻煩與體能下滑，存在感大減，但在上半場艾頓（Deandre Ayton）也繳出10分6籃板的不俗表現，在這幾位的奮勇下，上半場湖人居然還能持續跟最強雷霆緊咬分差，其實已超乎多數評論的想像。

但等到進入第三節，雙方年齡、輪替深度導致的體能差異，在雷霆一舉提高防守強度後，上半場的拉鋸瞬間就成了一場夢，在雷霆的從容節奏下，你或者不會感受到太強勢的絕望，但就這麼一球一球的蠶食，轉眼間分差已望塵莫及…

王者雷霆的兵多將廣深度餘裕

首戰上場超過14分鐘以上的主要輪替，湖人有7位，主帥瑞迪克（JJ Redick）已算是絞盡腦汁在調節體能，但對手雷霆多達9位，除了頭號大將亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）之外，無人上場超過31分鐘，反觀洛城，詹姆斯、八村壘、史馬特（Marcus Smart）與里夫斯（Austin Reaves）皆上場超過31分鐘，其中包括41歲老將與剛從傷病復出首戰的陣中第三把交椅。

米契爾的表現讓雷霆即使少了威廉斯也不至於影響太大。 美聯社

你還要知道的是，雷霆這9位輪替平均年齡不到26歲，僅卡盧索一人超過28歲，湖人方面七壯士平均接近29歲，就算扣掉離峰的詹姆斯也達28歲，年齡更大，還比較操。

更甚者，雷霆的陣容一字排開，平均天賦就是比較高，幾乎都是攻防一體、身材不吃虧且擅於對抗的球員，不僅更貼近當代側翼建軍思維，甚至還有珍稀的獨角獸，兩相比較，湖人矮的、慢的，對抗性差的分歧狀況更為明顯，側翼組在唐西奇與此戰范德比爾特（Jarred Vanderbilt）受傷後，更顯捉襟見肘。

季後賽格言：進攻會失常，防守不會

雷霆的進攻武器五花八門，且能對湖人大量製造錯位，防不勝防，但比起「Offense」，「Defense」才是這兩年他們讓其他球隊聞風喪膽的最強武器。

替補的麥肯也提供適時外線火力。 路透社

連續兩季防守效率以斷壁差距，榮膺聯盟最佳防守球隊，而這同樣也是雷霆在季後賽最堅實的優勢與基礎；正如那句大家耳熟能詳的季後賽格言「進攻會失常，防守不會」。最終，他們直接於首戰賞給湖人，詹姆斯時代以來第二次的季後賽最低90分。

亞歷山大首戰表現，演繹了前一句，但雷霆用整個團隊，驗證了後一句。哪怕湖人運轉相對正常，還擁有大爆發詹姆斯，看似能與雷霆周旋，上半場實則也只拿下53分，命中率44.4%三分命中率33.3%的平庸水準，扣除詹姆斯，命中率更差不多僅三成。待下半場雷霆防守加壓，湖人體力下滑，整體是更淒涼的37分、37.5%命中率、33.3%三分命中率，面對王者之師，這要如何贏球？

史馬特面對雷霆後衛群的加壓防守，命中率也是低迷。 路透社

雷霆有一票可彼此換防的肌肉側翼與後場，輪流伺候，加上獨角獸霍姆葛倫（Chet Holmgren）與哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）這組既可分進又可合擊的禁區雙塔，帶動球隊打出21比11懸殊的二波得分差距，且剛好都打到湖人陣容的軟肋：禁區深度不足、鋒線匱乏，其他主要輪替偏矮且各有弱項。

此外，在亞歷山大親自領防下，主要被他看管的史馬特對位期間4投0中，全場也不過15投4中，其他兩位一向有對抗性疑慮的白人雙衛里夫斯與肯納德（Luke Kennard），同樣也被雷霆強勢侵略防守的後衛群壓制，全場合共僅20投中4，三分球8投1中。

哈爾特斯坦鎮守禁區。 路透社

三位後場主要輪替，命中率是悲慘的剛過2成，三分命中率更低於2成，出手次數卻超過4成佔比；想要從他們手上偷走勝利，除非湖人打出比雷霆更優異的防守表現，

尤有甚者，我們從比賽內容也可以窺之，雷霆確實對於湖人的進攻，做了相當透徹的研究。固然湖人本戰防守也已不俗，對手主要失誤集中在本戰打得過於急促的亞歷山大，個人多達7次，湖人卻相當分散，只因雷霆是衝著紫金軍團的短傳有備而來，靠著一群臂展、體能優異的防守者，一次次破壞湖人的小組配合。

霍姆葛倫的機動性與天賦剛好打到湖人陣容的軟肋。 路透社

包括此戰在內，湖人更已連續四戰低於100分，要如何突破本身防守已超強，又勤於研究的對手，勢將持續成為這一輪最重要的課題。

面對衛冕軍高牆，湖人只能望之興嘆

對湖人來說，沒能趁機拿下首戰，真可謂錯過了最好良機，你就更知道雷霆是支多強大的球隊。為什麼後面更難以樂觀？

王牌亞歷山大罕見的低迷表現（本日中斷了連續場次20+分），固然是湖人也防守有成，主要防守者前DPOY史馬特仍有三兩三，但更多成分在於他本身的狀況，待調整過自承過於急躁的節奏，開始揮別休息太久的生疏，那位預約MVP連霸的超級球星，相信很快就會加溫。

亞歷山大首戰罕見低迷拿不到20分，還發生多達7次失誤。 路透社

一個問題：湖人第二戰再次將他壓制在20分以下的信心有多少？

與此同時，首輪六戰晉級的詹姆斯，剛好處於一個休息足夠，卻又不會過久的天數，這應該也是本日能繳出精彩表現的重要原因。問題這位41歲老漢，第一場又是操了場上第二高的逾36分鐘，接下來又都會回到兩天一戰節奏，光是繼續維持此場效率，恐怕都已不易，遑論雷霆第二戰首要會針對調整的，大概就是對於這位老皇帝的防守。

而這都牽動著湖人那一絲希望之光：唐西奇的回歸。撇開大部分外電消息，都偏向悲觀地認為，這一輪他應該都很難上場，但縱使我們繼續環抱著他能重回場上的期望，也絕不會是前幾場的事情，能拉長戰線一場是一場，斯洛維尼亞人就多幾分回歸希望，眼下輸掉了客觀條件最有機會的首戰，還能撐到那時嗎？

湖人只能冀望才剛傷癒回歸的里夫斯能夠分擔進攻發動機的任務。 美聯社

當然，季後賽本來就不乏奇蹟，詹姆斯雖廉頗已老，沒有任何一支季後賽球隊會看輕他仍有再創奇蹟的能耐，一如甚少人看好他能帶領殘兵湖人闖過火箭；湖人球迷也可以樂觀期待，第二場的里夫斯能夠大幅度適應比賽強度，強勢反彈！

只不過，這次想要締造奇蹟的對手，這座牆實在太高也太寬了點，先求逼出他們的全力以赴吧！