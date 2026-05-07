中職／打線變準一成戰隊 中信上半季剩下時間就是調打擊

中信本季症頭不斷，導致目前戰績只有7勝16敗1和，是聯盟唯一未達10勝的球隊，上週5場比賽，暫時解決了牛棚的問題，但進攻能力低落的狀況仍無法改善，又是敗多勝少的一週。

中信上週與樂天及台鋼進行5場賽事，5名先發投手分別是4名洋投及鄭浩均，包括之前較不穩定的黎克投6局只失1分自責分的內容在內，5人都是優質先發，這環看起來已恢復正常，但先發投手本來就不是戰績不佳的最大原因，牛棚投手才是主因之一。

今年除了李振昌及陳冠穎之外，其餘牛棚投手的防禦率都在3以上，老將蔡齊哲及新人錢可倫在4月中上一軍後表現也不理想，但在上週的5場比賽，牛棚投出不輸給先發投手的內容，7名後援投手共投11局只丟掉1分自責分，堪稱是中信開季至今投手群表現最好的一週，只不過投手群的努力卻被進攻能力低落這一個仍無解的問題給抹煞掉了。

中信兄弟象曾頌恩打擊率不到兩成。 聯合報系資料照

本季中信的打擊集體陷入空前低潮，團隊打擊率僅有2成32，與79分的總得分同樣都在6隊中排第5名，僅勝過樂天，9支全壘打則是墊底，6次盜壘更是大幅落後其他隊伍，次少的統一也有10次，是中信的近2倍，不是機關槍打線也沒有長程砲火又無法使用速度戰，得分能力自然貧弱。

目前一軍打者中，更有多人的打擊率不到2成，曾頌恩、許基宏這2名主力大砲的打擊率分別只有1成70及1成50，日前下二軍的詹子賢是1成58，年輕小將許庭綸及陳統恩則是1成88及1成43。

其他打者的打擊狀況也沒有好到哪裡去，宋晟睿的打擊率是2成09，已連4場無安打，王威晨2成27，就連去年1月與球隊簽下10年總值高達1.5億合約，這幾年打擊成績還算穩定的江坤宇，都只有2成06。

許基宏今年打擊率只有1成50。 聯合報系資料照

與去年相比，團隊攻擊數據如雪崩似滑落，上季中信的團隊打擊率是2成57，雖排第4名，總得分535分卻是聯盟最多，高達2成88的得點圈打擊率是最主要關鍵，今年的得點圈打擊率僅有2成34，安打已不多，還無法掌握攻擊時機，當然得不了分。

本周首場於5日對味全的比賽就是縮影，中信全隊打出11支安打，與上週5場總共打出的16支安打相去不遠，在9局上甚至追平，將比賽逼進延長賽，可惜仍有幾次得點圈有人的機會未掌握，最後2局在突破僵局制、三壘有跑者的情形下也一分未得，最終落敗。

要說是單一球員本身表現退化並不盡然，畢竟球隊整體的攻擊數據是全面性下滑，事實上中信在去年的打擊表現已經走下坡，各項打擊數據都比24年球季差，球團季後決定不與莎菈（Sarah Beth Edward）續約，改聘西田明央及後藤駿太2人為一軍打擊教練。

中信兄弟去年季後決定不與莎菈續約，改聘日籍西田明央(左)與後藤駿太2人為一軍打擊教練。 聯合報系資料照

西田及後藤2人都離現役球員生涯不久，西田在24年季後被養樂多戰力外，隔年擔任母校北照高校的技術顧問，12月到中信擔任一軍打擊策略教練；後藤則是25年季後的10月底被中日戰力外，12月底決定引退後過2天就到中信擔任一軍打擊機制教練。

西田球員生涯12年的打擊內容為2成11打擊率、17轟及65分打點，後藤15年也只有15轟、151分打點、2成16打擊率的成績，完全稱不上是強打者，中信延攬2人是期望他們能以科技輔助訓練，將球隊的打擊表現往上推，但目前成效並不明顯，現在看起來中信要爭奪上半季冠軍的希望非常渺小，在上半季剩餘的時間得趕緊針對打擊策略及進攻模式做調整，下半季打擊如仍無起色，要連3年打進台灣大賽並不容易。

※以上數據統計至5/5為止