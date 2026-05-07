活塞贏G1防守強度仍不及暴龍 騎士有對位優勢看好6戰晉級東冠

在與暴龍血戰七場後，騎士終於踏進第二輪，而迎接他們的正是昔日的教頭，帶著活塞殺進來的比克斯塔夫（JB Bickerstaff）。這位前騎士總教練在克里夫蘭執教的五年間，親手打造了這支球隊的防守文化，對騎士四核心的習性與弱點，恐怕沒有人比他更清楚。然而對騎士來說，能挺過暴龍那幾乎零死角的超強防守，心理層面上早已多了一份底氣。面對外界普遍看好活塞的聲浪，我認為騎士反而才是有利的一方。

暴龍與活塞在進攻端其實有著類似的地方；兩隊都不熱衷於出手三分，說白了，是因為他們在這塊的能力本來就不突出。他們更傾向於打中距離或強攻籃下，且幾乎都高度依賴單一核心來發動進攻。

這也意味著騎士在第二輪的防守藍圖，跟第一輪其實大同小異，壓縮禁區、縮小空間，然後等著對方證明自己有能力靠外線有效的得分再做對策。但即便像第一輪暴龍的三分效率出人意料地繳出35.6%的三分命中率，位列季後賽所有球隊第五。但他們仍然有很長的時間段陷入得分困境，騎士外圍防守本來就不好，整個系列賽時常放給暴龍外線的的空檔，但七場比賽裡暴龍也只有一場是完全用外線打垮騎士，幾乎有一樣問題的活塞同理，沒有足夠射手陣容的隊伍就很難建立穩定的進攻節奏。

活塞的外線是最大軟肋，第一輪除了康寧漢外，就只剩老將哈里斯(右)能提供外線威脅。 美聯社

活塞相比暴龍確實有幾位需要多加提防的對象，「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）是有能力讓你付出代價的射手，哈里斯（Tobias Harris）在第一輪也有不差的得分表現，康寧漢（Cade Cunningham）在第一輪的三分命中率也將近四成。但整體而言，外線投射仍是活塞明顯的軟肋。他們在第一輪的三分出手次數倒數第二，命中率也僅排在倒數第五。哈里斯、詹金斯（Daniss Jenkins）、勒佛特（Caris LeVert）、格林（Javonte Green）的三分命中率全數低於三成，湯普森（Ausar Thompson）整輪季後賽只投了一顆三分球還沒進。活塞的兩位大個子同樣不會主動往弧頂延伸。預期騎士會對湯普森採取完全放空的策略，只需要讓哈里斯、康寧漢與羅賓森以外的人來證明他們值得被防守即可。

單一發動點的進攻體系永遠是最好針對的，康寧漢在首輪場均出手22次得32分，面對騎士他大概率仍會被要求維持同等輸出。但這對騎士來說反而是優勢，越是讓康寧漢必須靠一己之力扛起勝負，騎士就越佔便宜。這意味著騎士會竭盡全力限制活塞的其他角色球員，如果能成功壓住他們，康寧漢所承受的重量將會難以為繼，這點我相信這兩三年看騎士比賽的人一定能感同身受。

騎士小前鋒韋是限制康寧漢的完美解答。 路透

相對的，騎士的配置也完全具備限制康寧漢的條件。先發小前鋒韋德（Dean Wade）在首輪就是那個完美的解答，據資料顯示自 2021-22 賽季以來，在至少100次對位的情況下，限制康寧漢最好的球員就是韋德，在韋德對位的期間康寧漢只繳出27.7 TS%的數據，而莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）無疑會繼續封鎖禁區，去干擾每一次的切入，而替補上來的泰森（Jaylon Tyson）在經歷過暴龍的系列賽後，早就準備好了正面迎接康寧漢。

本賽季常規賽四場交鋒，康寧漢對陣騎士場均只有18.5分，命中率僅三成四。季後賽的他當然不會再這麼低迷，但這樣的數據至少說明騎士有辦法讓他在進攻端不會太舒服。另一方面，騎士在進攻端也不該放過讓康寧漢擔任掩護被攻方的機會，他的進攻責任已經夠重了，防守端再不斷被消耗，體能與精神的雙重損耗將會在系列賽中慢慢浮現。

而活塞能複製暴龍的防守強度嗎？

「阿舍哥」若守到米契爾，恐怕會被對方當豆腐切。 法新社

活塞一定會試圖讓湯普森去黏住米契爾（Donovan Mitchell）或哈登（James Harden）其中一人，全場施壓、盡可能限制持球。其他隊友也會嘗試比照辦理。

但騎士的優勢正是從這裡開始浮現。暴龍的側翼群在身材與運動能力上幾乎無死角，不管騎士怎麼擋拆，多倫多都能輪轉換防，用側翼群的身材優勢對騎士施壓。活塞雖然也是一支防守非常優秀的球隊，但從這個角度看，他們對騎士來說其實是個更舒適的對位。

杜倫前一輪被魔術厚實鋒線守死，這一輪又要面對騎士機動性更強的雙塔伺候。 路透

湯普森是優秀的防守者，但羅賓森不是，這種優勢沿著活塞的輪換一路延伸。哈里斯是及格的防守者，但要像暴龍最強防守者那樣跟住米契爾的速度，恐怕力有未逮。杜倫（Jalen Duren）的機動性不及莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles），詹金斯的得分火力雖然需要注意，但騎士最不缺能守控球後衛的防守者，赫爾特（Kevin Huerter）可能連上場機會都拿不到，就算上了，也可能很快被打下去。

即便雙方系列賽第一場由活塞拿下，但詳細看過比賽後不難發現活塞整體的防守壓迫度仍不及暴龍，但第二輪騎士沒有主場優勢，整隊的射手在客場時的表現普遍不佳，前兩場比賽如果沒辦法拿下一場的話情況會對騎士相當不利。

哈登陣地鎮肉眼可見退化，但騎士能否晉級下一輪還是需要他挺身而出 。 法新社

騎士當然也不是沒有隱憂，過多不必要的失誤，後場雙槍的表現相當起伏不定，尤其是陣中的老大哥米契爾無論是打暴龍還是活塞都有被對手防守壓制住的情況，哈登單核在場上時過往擅長的陣地戰幾乎消失殆盡，系列賽的走勢與雙槍的狀態有極大的關聯，倘若騎士持續第一場的表現無法翻身，這個系列賽恐怕會比預期還早結束。

然而綜合多方面因素，我個人還是認為騎士的深度與對位在這個系列賽是有優勢的一方，因此我認為騎士會以4勝2敗晉級東冠。